Endret karrierevei: – Det er frustrerende

I mai i fjor ble det kjent at Carina Olset Hovda sa opp jobben som journalist og programleder i NRK, og 41-åringen startet for et år siden som rådgiver i selskapet Corporate Communications.

Dermed åpnet også muligheten seg for at Olset Hovda kunne velge fritt når det kommer til TV-tilbud utenfor statskanalen.

Denne høsten er hun en av deltakerne i «Forræder» på TV 2.

– Jeg ble spurt i fjor vinter også, men da fikk jeg ikke lov på grunn av at jeg var ansatt i NRK. Jeg så på «Forræder» i fjor høst, og det var ikke mange episoder jeg hadde sett før jeg sendte melding til produksjonen og skrev: «Hvis dere skal gjøre mer «Forræder» så må jeg være med». Det så utrolig gøy ut.

ÅRETS GJENG: I sesong tre av «Forræder» foregår spillet nok en gang i Anders Jahres majestetiske villa i Sandefjord. Foto: Espen Solli / TV 2

Da TV 2 møtte Olset Hovda i Sandefjord dagen før hun entret det psykologisk intense spillet i vår, var hun klar på hva hun fryktet mest:

– Å ryke ut den første dagen! Endelig har jeg muligheten til å være med på noe som dette, og jeg har gledet meg til å leke og ikke ha noe ansvar. Det er ingenting som står og faller på meg med denne TV-produksjonen. Nå skal jeg bare være med å ha det gøy og spille et spill, og så håper jeg at jeg kommer langt.

Olset Hovda har ledet alt fra Barne-TV til Idrettsgallaen og flere av de aller største sportsbegivenhetene på NRK. Men at hun er erfaren med TV-produksjon, tror hun ikke kommer til nytte i «Forræder».

– Nei, jeg tror ikke jeg har en fordel i det hele tatt, sånn TV-messig. Fordelen med jobben jeg har gjort som programleder, er i så fall at jeg er litt sånn «jaja». Jeg er litt «happy». Alt er liksom gøy. Det kan være en fordel fordi da tenker folk at: «Men hun der er jo helt ufarlig», sier hun og ler.

KJÆRT TV-ANSIKT: Carina Olset Hovda fra tiden i NRK. Her med daværende ekspertkommentator og nåværende fotballpresident Lise Klaveness. Foto: Anne Liv Ekroll / NTB

– Det jo en fordel for meg at jeg har et godt humør, i utgangspunktet. Og ikke minst at jeg alltid sover. Jeg har et ekstremt godt sovehjerte. Det er jo det som er farlig, hvis du ikke får sove. For da begynner det å kverne, og så blir du kanskje mørk til sinns, legger hun til.

Byttet beite

Det siste året har den erfarne programlederen fått bryne seg på helt nye arbeidsoppgaver i kommunikasjonsbransjen.

– Det har vært veldig lærerikt og utviklende, men det er frustrerende til tider. Fordi jeg ikke lenger går på jobb og har stålkontroll på hva jeg skal gjøre. Men det har vært kjempegøy. Masse nye ting å lære og masse nye bransjer og folk.

For Olset Hovda har det verste med å bytte jobb vært å miste den daglige kontakten med sine kolleger i NRK.

– Jeg kjenner selvfølgelig på at jeg savner menneskene jeg har jobbet med i 16 år i NRK. Jeg må gjøre en «effort» for å møte dem, for vi møtes ikke lenger naturlig i kantinen på NRK. Så det har vært nedturen, at det er vanskelig å holde kontakt med vennene mine der. Men jeg har fått nye venner, nytt lunsjsted, og jeg er veldig glad for valget jeg tok, sier hun.

– Hvordan er det å ha blitt en «vanlig» seer av NRKs sportssendinger?

– Jeg ser sport fremdeles, men ikke i like stor grad som tidligere. På grunn av leggetid, unger og alt sånt. Men sport er en lidenskap for meg, og jeg følger selvfølgelig med på hvordan mine tidligere kolleger gjør det. De er veldig flinke folk, og jeg unner dem selvfølgelig alt godt.

GODT HUMØR: Latteren sitter løst hos den tidligere NRK-profilen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det er ikke sånn at jeg sitter og ser på TV og forbanner dem. Det er bare: «Åh, se hvor fint de har det i ski-VM eller fotball-VM», eller hvor de nå er. Så «no hard feelings», sier hun med latter i stemmen.

Klar beskjed fra ektemannen

Olset Hovda, som giftet seg med tidligere fotballproff Tor Øyvind Hovda (33) i august i fjor, måtte ta en prat med ektemannen før hun valgte å takke «ja» til TV-comebacket i «Forræder». Ikke minst på grunn av deres to, små døtre.

– Det er klart vi måtte bli enige. Det er han som sitter med den store jobben og alt ansvaret når jeg er borte for å leke på TV. Men han skjønner at jeg har lyst til det, og han også syntes det var kjempegøy å se på «Forræder» i fjor. Så det var ikke noe jeg trengte å overtale han til at jeg skulle gjøre. Men jeg har bestilt en liten gave til han, jeg har jo det, sånn for å være på plussiden før det begynner.

HUSMORFERIE: Når Carina Olset Hovda er inne på «Forræder» må ektemannen Tor Øyvind Hovda steppe opp på hjemmebane. Hun gleder seg til å sove godt om nettene uten å bli vekket av deres to døtre. Foto: Privat / NTB

Olset Hovda forteller at ektemannen hadde en klar beskjed før hun reiste på «Forræder»-innspillingen i Sandefjord.

– Mannen min sa til meg i går at: «Du kan ikke bli forræder, hvis de ber deg om det. For da kommer du hjem i morgen». Jeg kan i hvert fall håpe at jeg klarer å kamuflere det han ser, for det er det ingen andre som ser. For paradokset er at jeg ikke kan lyve. Jeg er en åpen bok og har følelsene utenpå kroppen.

– Hvor viktig er det å vinne for deg?

– Betyr alt. Neida, sier hun og ler.

– Jeg har alltid lyst til å vinne, men dette er en konkurranse som ikke blir avgjort på grunnlag av om jeg har tatt masse knebøy eller sprunget 3000 meter. Det er mange faktorer som spiller inn, så jeg går ikke i kjelleren om jeg ryker ut på dag fire. Litt i kjelleren om jeg ryker på dag en, men ikke dag fire.