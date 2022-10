Emil Iversen eliminert: – Mye verre enn jeg trodde

Det tynnes i rekkene blant Forræder-deltakerne.

Ved fredagens frokost var det knyttet stor spenning til hvem forræderne hadde eliminert denne natten. Flere var bekymret for at nyhetsanker Cathrine Fossum (44) hadde røket ut, ettersom hun var jokeren som snudde utfallet, da danser og skuespiller Cengiz Al (24) ble forvist i forrige rådsal.

Jubelen var derfor stor da Fossum ankom frokosten. Selv var hun naturlig nok uten bekymring.

JUBEL: Karina Hollekim og Sandra Spjelkavik ble lettet og glad, da Cathrine Fossum ankom frokost. Foto: TV 2

Den eliminerte ble til slutt langrennsløper Emil Iversen (31).

Føltes som en ukes lang fyllekule

Iversen har ikke lagt skjul på at å delta i Forræder ble en påkjenning han ikke var forberedt på. Derfor føltes det som en lettelse da han fikk beskjed om at han var ute av spillet.

– Det har vært artig å være her, men de siste dagene har det vært mye tanker, og jeg har ikke klart å få dem ut av hodet mitt, forteller han til TV 2 kort tid etter han har røket.

31-åringen er en av dem som har slitt mye med søvn. Hans siste to døgn var preget av svært få timer på øyet.

– Jeg begynner å bli litt groggy. Det føles som jeg har drukket vodka en uke i strekk.

SLITEN: Emil Iversen ble eliminert fra Forræder. Foto: TV 2

Iversen synes det har vært vanskelig å snakke med folk han ikke vet om er ærlige. Derfor har han forsøkt å unngå for mye taktikkprat med andre.

– De prøver å lure deg i potensielt alt de sier, så det har vært mye verre enn jeg trodde.

Savner svar etter beinhard anklagelse

Det er ikke til å stikke under stol at langrennsløperen gikk beinhardt ut og beskyldte youtuber og programleder Christopher Robin Omdahl (31) som forræder. Iversen mente nemlig han hadde fersket Omdahl i en løgn – noe han enda ikke er klar over er feil.

– Jeg har vært veldig sikker på én ting, og da blir det jo ekstra rart når du er så sikker, men ikke får svar. Da kan jeg ikke vite hundre prosent.

OVERLEVDE: Christoper Robin Omdahl overlevde natten. Emil Iversen er skråsikker på at han er forræder. Foto: TV 2

I tillegg til Omdahl, tror Iversen både standup-komiker Sandra Spjelkavik (32) og radiovert Kim Johanne Dahl (33) er forrædere.

Se hvordan Emil Iversen reagerte da han fikk vite hvem som var forrædere i videoen under.

– Håper de sover dårlig

Fra start var Iversen forberedt på at han kunne bli valgt ut som forræder. Ettersom dagene har gått, har han innsett at det ikke finnes et fnugg i kroppen hans som ville prøvd seg i rollen.

Derfor er han ekstra imponert over trioen som står i løgnen hver dag.

– Det hadde ikke vært noe for meg. Jeg antar at de er ganske slitne også, for de står på veldig bra. Det skal de ha. Jeg er rett og slett imponert over den jobben. Jeg håper de sover litt dårligere om natten de også, fordi de er slitne, og ikke bare vi lojale som er helt i blinde.

IMPONERT: Emil Iversen er imponert over jobben forræderne har gjort. Foto: TV 2

Ærlighet og tillit verdsetter 32-åringen enda mer nå enn før innspillingen. Han tror hans mor er lettet over at han ikke lirte av seg løgner på TV.

– Jeg er bare ærlig og prater. Det synes jeg er befriende. Jeg tror mamma er veldig glad for at jeg har hatt den strategien. Hun var veldig redd for at jeg skulle prøve å lyve. Jeg har ikke sagt noe her som jeg ikke kan stå inne for. Jeg tror jeg har vært en veldig god lojal, men ikke klart å samle troppene. Jeg har ikke argumentert godt nok for mine begrunnelser.

SLITSOMT: Emil Iversen syntes det var slitsomt å prate med folk dagen lang, uten å vite om de var til å stole på. Foto: TV 2

Fordi han har vært ærlig mot de andre deltakerne, og snakket høyt og tydelig, er han overrasket over at forræderne lot han forbli så lenge i spillet.

– Uansett hvor høyt jeg pratet og hvor tydelig jeg var, så var det ingen som mistenkte meg for å være en forræder. Det har skint gjennom, og derfor synes jeg det er rart at jeg ikke har blitt drept tidligere, sier han.

– Savnet henne

En som dog støttet Iversen i tykt og tynt, var krimforfatter Anne B. Ragde (64). Trøndervennskapet, som kom uventet på Iversen, skulle derimot vise seg å bli akkurat hva han trengte.

VENNSKAP: Anne B. Ragde ble viktig for Emil Iversen i Forræder. Foto: TV 2

– Det beste har vært å treffe Anne B. Ragde. Det har vært en glede fra første sekund. Anne var fristedet mitt i spillet, for hun var åpenbart ikke en forræder. Hun bare prater og koser seg, og vi pratet om andre ting i spillet for å ha det artig på dagtid og kose oss. Det har vært en sann glede å bli litt bedre kjent med henne.

De hyggelige trønder-stundene forsvant dog da krimforfatteren ble eliminert i forrige episode.

SAVN: Da Anne B. Ragde ble eliminert natten før, kjente Emil Iversen på savnet. Foto: TV 2

– Det merket jeg veldig, da hun var borte. Jeg savnet henne. Det var bare én dag, men det var mye verre med en gang.

