Dramatikken TV-seerne ikke fikk se i «Forræder»-finalen

Først ble Morten Thoresen (26) forvist i rådssalen. Deretter ble Eva B. Ragde (60) stemt ut.S

Til slutt ble det klart at Jon Martin Henriksen (33), Marlene Stavrum (29) og Oskar Westerlin (25) måtte bestemme seg for å avslutte spillet, eller stemme ut én til.

Til Westerlins stor overraskelse ble han stemt ut i siste liten – og med det var alle forræderne ute av spil.

– Det er utrolig gøy og utrolig stas å vinne. At Marlene og jeg skulle vinne, er supergøy, sier Jon Martin Henriksen når han møter TV 2 rett etter at seieren er et faktum.

Han og Marlene Stavrum er begge tydelig fornøyde med seieren under seiersintervjuet på Midtåsen i Sandefjord. Likevel er de enige om at én ting kunne vært betydelig bedre, ifølge Henriksen:

LITEN POTT: De fem gjenværende deltakerne samlet sølv på finaledagen. Deretter mistet de alt sølvet de hadde tjent den dagen, fordi Oskar Westerlin gamblet det bort. Foto: Espen Solli

– Det er en utrolig lav premiepott. Det må jeg si. Det er skudd for baugen. Men vi er lojale mennesker, så vi fanger skurker og tenker ikke på premie. Marlene og jeg er blakke, men vi har ren samvittighet. Det er verdt noe det også, som ikke kan måles i sølvbarrer.

– I realitykonsepter i verden, så er nok dette blant de laveste poengsummene noensinne. Så ærlig må vi være, sier Henriksen med latter i stemmen. Stavrum supplerer:

– Det var veldig gøy å vinne den minste premiepotten i historien!

Se hva som skjedde etter at episoden var ferdig innspilt i vinnerintervjuet under:

Som TV-seerne vet, er det særlig Oskar Westerlin sin skyld at premiepotten ikke ble større. Han valgte å gamble bort 117.000 kroner for å skjule sin egen identitet som forræder, og i samme slengen få «bevist» at Stavrum var lojal.

Stavrum og Henriksen ble ikke lurt av Westerlins forræderske plan, og dermed ble det for første gang lojale vinnere i programmet.

– Jeg må si, at det her har vært helt sykt gøy. Jeg syns det har vært rått og morsomt. Mens Marlene har et større følelsesregister enn meg. Hun har rast ut av rådssaler, hun har vært rasende, grått og det er ikke en ting du ikke har vært innom av følelser, sier Henriksen, hvorpå Stavrum ler godt.

VINNERE: Aldri før har lojale spillere vunnet «Forræder». Foto: Espen Solli

Hun poengterer at hun har hatt langt mer stressende reise enn ham, blant annet fordi hun har vært under lupen til Westerlin. For Westerlin startet «Forræder»-reisen som lojal, men ble i sisten liten tvunget over som forræder.

I ukene Westerlin var lojal, var han overbevist om at Stavrum var forræder – noe han gjorde klart i rådssal etter rådssal.

– Å vinne over Oskar Westerlin rett ved målstreken skal jeg ikke late som var noe annet en ekstremt tilfredsstillende. Med renteheving og tøffe økonomiske tider er det jo gøy at Oskar velger å bruke 117.000 kroner på å åpne en konvolutt og lure meg én siste gang. Så han vant kanskje ikke forræder, men sørget for at vi ikke fikk noe penger i hvert fall, sier Stavrum.



Oppførsel til Westerlin gjorde at han fikk kjeft av produksjonen. Se video om dette under.

Stavrum sier med glimt i øyet at hun må gå inn i seg selv for å finne ut hva som oppleves som så forrædersk med henne, siden mange trodde hun var forræder i løpet av sesongen.



– Jeg har i hvert fall ikke seilt gjennom dette spillet, Jon Martin har fått én stemme i hele sitt liv, Jeg har fått 197.000 stemmer, sier hun spøkefullt, og fortsetter:



– Det blir rart å gå tilbake til hverdagen. Å bli grillet av Oskar Westerlin på daglig basis har jo blitt en del av min hverdagsrutine her inne.



Dramatikk

Da Westerlin valgte å gamble bort pengene, ble Stavrum forbannet, ifølge Henriksen. Han skildrer et bilde som avslører at dette var en mer dramatisk affære enn TV-seerne får inntrykk av – for Stavrum truet med å trekke seg.

TV-seerne får kun se at hun stormer ut i bilen, og er der en stund, før hun tusler tilbake. I virkeligheten truet hun altså med å trekke seg på dette tidspunktet av innspillingen.

FRA SINT TIL LYKKELIG: Slik så det ut i sekundene etter at Stavrum og Henriksen forsto at de hadde vunnet. Tidligere i episoden var Stavrum langt mer frustrert. Foto: Espen Solli

– Marlene raser, forlater opptaket og går inn i bilen. Hun sier igjen at hun skal trekke seg. Så går det noen minutter, og vi får henne tilbake igjen, sier Henriksen, hvorpå Stavrum fortsetter med latter i stemmen:

– Det har vært min «catchfrase» i dette showet. Jeg har gått rundt og sagt: «Jeg vil ikke være med på dette mer».

– Jeg ble med på dette fordi spillet er gøy, men noen ganger har det ikke vært det, der jeg har ropt : «Get me out of this hell hole», sier Stavrum, men forklarer at hun i ettertid har forstått hvor dypt inne i realitybobla hun har vært, og ser på det hele humoristisk.



Etter Marlenes utbrudd, skjønner Jon Martin for alvor at hun er lojal. Det var etter dette at de to tok hverandre i hånden og lagde en hemmelig plan om å skippe ut Westerlin.

– Det var veldig gøy å vinne. Jeg hadde en plan om å få Jon Martin til å stole på meg, han var mitt eneste håp. Som lojal må du ha en som tror deg, som jeg aldri har hatt i dette spillet, sier Stavrum avslutningsvis.