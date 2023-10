Dette forbudet ga produksjonen: – Det er umulig der inne

NB! Dersom du ikke har sett den siste episoden av «Forræder», vil deler av innholdet bli avslørt i denne artikkelen.

Da TV 2 møtte Carina Olset Hovda (41) dagen før «Forræder»-innspillingen startet i april, var hun tydelig på at hun ikke ønsket å bli valgt som forræder.

– Jeg kan ikke lyve, men er en åpen bok som har følelsene utenpå kroppen. Mannen min sa til meg i går at: «Du kan ikke bli forræder, for da kommer du hjem i morgen», sa hun den gang.

Da spillet var i gang inne på Midtåsen i Sandefjord, tok det ikke mange timene før 41-åringen fikk programleder Mads Hansens (39) hånd på skulderen – som et tegn på at hun nå var plukket ut til å drepe intetanende kjendiser i nattemørket.

– Jeg tenkte: «Faen og!». Nei, jeg hadde ikke noe lyst til å bli forræder. For da skjønte jeg at jeg ikke kom til å være med til siste program, sier hun til TV 2 like før premieren i september.

– Den pulsen jeg fikk da Mads la hånden på skulderen min, gjorde at jeg ble helt sikker på at hele verden kunne høre hjertet mitt slå. Men når jeg først fikk den rollen så skulle jeg ta den, gjøre oppgaven og i alle fall prøve å være med i spillet så lenge som mulig. Så jeg prøvde. Jeg gjorde mitt beste.

LURER I BAKGRUNNEN: Som forræder hadde Carina Olset Hovda full kontroll på hvem som skulle drepes, men fryktet at mistanken skulle rettes mot henne. Foto: Espen Solli / TV 2

Forsnakket seg

Det gikk nesten galt allerede under den første frokosten inne på Midtåsen, da utsagnet «vi dreper folk» glapp ut av Olset Hovdas relativt snakkesalige munn.

– Idet jeg forsnakket meg, tenkte jeg: «Der er jeg ute. Nå skal jeg hjem». Men heldigvis var det så mye greier som skjedde at jeg klarte å komme meg over det uten at det fikk noen konsekvenser.

– Hadde du kommentaren fra mannen din i tankene da du forsnakket deg under frokosten?

– Nei, men jeg har tenkt veldig mye på det i ettertid – at: «Nå fikk de rett», de i familien min som sier at jeg blir rar når jeg lyver. De har jo rett i at jeg ikke kan lyve, sier hun og ler.

Den årvåkne politietterforskeren Eva B. Ragde bet seg merke i Olset Hovdas forsnakkelse, og rettet raskt sin mistanke mot henne i rådssalen.

– Jeg fryktet Eva B. Ragde – med rette. Det ser vi jo i episode to, at hun avslører meg jo. Eva vet selvfølgelig hva hun skal se etter, men så klarte jeg å skjule det for de andre litt lenger.

GODE VENNER: Carina Olset Hovda og med-forræder Morten Thoresen på presselanseringen til «Forræder» i september. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Ringte ektemannen

Etter endt opptaksdag i «Forræder»-villaen blir deltakerne kjørt til hotellet i Sandefjord, der de sitter isolert og strengt bevoktet på hvert sitt rom. Selv om de ikke får lov til å gå ut eller å ha kontakt med hverandre, får de bruke mobiler fritt – og kan dermed ringe hjem til sine nære og kjære.

– Mannen din hadde jo et godt poeng før du dro inn med at du ikke kunne lyve. Var det sånn at du ringte ham for råd da du kom på hotellrommet?

– Jeg ringte til mannen min den første kvelden, da jeg hadde blitt forræder. Da flirte han jo. Selvfølgelig flirte han og sa: «Ja ja, vi ses i morgen, da».

VAR SKEPTISK: Ektemannen Tor Øyvind Hovda fryktet at kona ville ryke ut etter én dag dersom hun ble valgt som forræder. Foto: Privat

Ektemannen, tidligere fotballspiller Tor Øyvind Hovda, var hjemme i Hole med deres to, små døtre mens 41-åringen var opptatt på «Forræder»-innspillingen i Sandefjord.

– Jeg ringte ham mest for å høre om hvordan det gikk med levering i barnehagen, om barna var friske og alle disse dagligdagse tingene. Det hjalp veldig å ringe hjem og få normale samtaler, uten beskyldninger hit og dit. Men mannen min hadde ikke noen taktiske bidrag til spillet, forklarer hun.

Drepte og skrev årsrapporter

Olset Hovda, som i fjor forlot NRK til fordel for kommunikasjonsbransjen, brukte i tillegg tiden på hotellrommet til å jobbe.

– Jeg hadde masse Teams-møter om morgenen før vi startet opptakene. Og så satt jeg og skrev årsrapporter etter at vi hadde vært i konklaven.

Kontorarbeidet ble en kjærkommen kontrast til jobben 41-åringen måtte utføre i rollen som forræder.

– Jeg syntes faktisk at det var helt jævlig å være den som drepte folk om natten. Det likte jeg ikke.

TRIVDES IKKE: Carina Olset Hovda syntes det var helt jævlig å drepe kjendisene i «Forræder». Foto: Espen Solli / TV 2

Selv om hun slet med både å lyve og å drepe, motbeviste Olset Hovda ektemannens utspill om at hun ville ryke etter én dag. Men i den femte episoden av «Forræder», fikk hun til slutt flertallet mot seg i rådssalen – og ble dermed forvist fra spillet.

– Jeg skjønte jo at det kom, og jeg hadde forberedt meg på det. Men jeg syntes at det var ubehagelig. Jeg ble ikke lei meg, men jeg syntes at det var ekkelt å sitte der og se en etter en snu navneskiltet og at det sto «Carina», sier hun alvorlig.

Smilet er aldri langt unna for Burfjord-jenta, og hun forteller at forvisningen også vekker gode minner.

– Jeg har aldri skapt så mye jubelbrøl hos en menneskemengde som jeg gjorde da jeg sa at jeg var forræder. Så det var egentlig litt godt å gå ut derifra å vite at: «Der inne er de veldig glade, og jeg er grunnen til det».

LITE TID: Det var liten tid til å snakke om annet enn spillet for deltakerne i «Forræder». Foto: Espen Solli / TV 2

Fikk taleforbud

Etter innspillingen sitter den tidligere NRK-profilen igjen med en rekke nye vennskap. Men de har i all hovedsak kommet til i etterkant av TV-innspillingen.

Deltakerne får nemlig i svært liten grad anledning til å ha personlige samtaler underveis i spillet. Noe TV-seerne ikke vet, er at spillerne nemlig er påført et slags taleforbud.

– Det er umulig der inne. Men vi hadde en artig greie i bilen da vi satt og ventet. Vi fikk beskjed om at: «Dere må ikke snakke sammen». Og dette er en pratsom gjeng, det kan jeg love deg. Det var mye venting, som det alltid er i en TV-produksjon. Etter å ha ventet lenge uten å snakke, fikk vi lov til å skru på bilradioen. Og til slutt begynte vi å synge noen dårlige «gulity pleasure»-sanger fra P4, sier hun og ler.

Årsaken til taleforbudet var at produksjonen ikke ville gå glipp av en eneste samtale som kunne bidra til god TV-underholdning.

– Det er jo derfor det blir så bra. Men det er ekstremt frustrerende å sitte med en gjeng du har lyst til å bli bedre kjent med uten å få lov. Det er ingen av oss som er innesluttede personer, så det var utfordrende.

«Forræder» sendes på TV 2 Direkte fredager fra klokken 20.00, og er tilgjengelig på TV 2 Play hver fredag fra klokken 03.00.