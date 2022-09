Dette er Forræder-villaen

SANDEFJORD (TV 2): Den majestetiske Forræder-villaen oser av historie. Et knippe celebre gjester har nemlig tilbragt mye tid i Sandefjord, før reality-innspillingen fant sted.

Høstens storsatsning på TV 2, Forræder, har både vært frustrerende og gøy for de 20 håndplukkede kjendisene.

Innspillingen foregikk i mars, i vakre omgivelser i Sandefjord. Den storslagne villaen var perfekt for den mystiske stemningen, skal vi tro deltakerne.

Villaen, som ligger plassert på en høyde med beste utsikt til Sandefjord by, har nemlig en lang historie.

MAJESTETISK: Forræder-innspillingen foregikk i den majestetiske villaen, kalt Midtåsen. Foto: Truls Aagedal/TV 2

I tillegg til 20 celebre kjendiser på TV-innspillingen, har også den norske kongefamilien og en rekke prominente gjester hatt hyppige visitter til den majestetiske villaen.

Kler seg ut

Trygve Andersen møter TV 2 utenfor villaen i Sandefjord. Han er mannen å ringe når man ønsker en helt spesiell omvisning.

– Jeg kler meg ut som skipsreder Anders Jahre, og sier: «God dag, jeg er født i 1821, og døde 1982, og holder meg ganske bra», sier han og ler.

OPPLEVELSE: Guide Trygve Andersen loser publikum gjennom en helt spesiell tur i villaen. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Ikledd en sort bowler-hatt og hvit jakke med medaljer, trer han inn i rollen som den tidligere eieren av villaen:

Skipsreder og jurist, Anders Jahre.

KARAKTER: Trygve Andersen kler seg ut som eier av boligen, Anders Jahre. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Ettertraktet arkitekt

Via rederikretsene blir han kjent med arkitekt Arnstein Arneberg. Han har blant annet tegnet bygget på Skaugum, og i senere tid – også vært med å tegne Oslo rådhus.

I 1930 kjøper Jahre en svær tomt på Midtåsen – et utsiktspunkt over Sandefjord by, med stort potensial. Da boligen skal tegnes, er ikke skipsrederen i tvil om hvem han skal henvende seg til.

– Om Arneberg kunne tegne for kongen, da kunne han tegne for Jahre, forteller Andersen.

ARIKTEKT-TEGNET: Midtåsen er tegnet av ariktekt Arnstein Arneberg. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Fire år senere står boligen klar – 1 200 kvadratmeter, tre etasjer. En flott bolig for to, skal vi tro Andersen.

Rett etter andre verdenskrig bryter ut i Europa, dør hans første kone, Dagny Brun Jacobsen, kun 44 år gammel. Det skal derimot ikke gå mange år før Jahre finner kjærligheten på ny.

GLIMTER SVENSK KYST: I klarvær kan man glimte svenskekysten. Foto: Truls Aagedal/TV 2

– På en reise i Paris i 1946 møtte han Bess Fredie Børresen, fra Drammen. En 30 år yngre modell. Han spanderte et glass vin på henne. Det ble to og tre glass, og hun spurte til slutt om de skulle gifte seg.

Herrene i rederi-kretsen er derimot ikke like positive til giftermålet mellom Jahre og Bess.

– Tenk, når han var 80 år, var hun 50. De påpekte at da kunne hun gå på ski på Midtåsen, noe han ikke kunne like godt. Da sa Jahre: «Da kjøper jeg snøscooter og kjører bak». Det løste seg, forteller Andersen.

Lagt ut for salg

Jahre forblir barneløs. Derfor er det spikret opp 50 fuglekasser, rundt om på Midtåsen. Bess er nemlig fryktelig glad i fuglelivet, og har egen fuglebalkong på soveværelset sitt.

90 år gammel dør Anders Jahre. Det er 1982 og Bess blir nå enke.

Hun fortsetter å bo i villaen i de neste 24 årene, frem til hun dør i 2006, 85 år gammel.

HERSKAPELIG: Innenfor entreen venter det et herskapelig oppholdsrom. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Etter Bess' død blir boligen lagt ut for salg. Vestfold fylkeskommune, Sandefjord kommune og Anders Jahre Humanitære Stiftelse kjøpte boligen for en prislapp på 42 millioner kroner.

1 200 kvadratmeter for to personer høres trolig ut, for mannen i gata, som altfor mange vinduer å vaske, altfor mange runder med støvkosten, og mye vedlikehold.

Og det har de rett i.

– En av glassrutene i entreen ble en gang knust, da vi hadde selskap. Det kostet omtrent 50 000 kroner å reparere, forteller Andersen.

SHUFFLEBOARD: I Forræder står det vanligvis et shuffleboard, midt i rommet. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Nå eies villaen av Sandefjord kommune og stiftelsen, ettersom fylkeskommunen syntes det ble for dyrt å drifte.

Villaen er i dag leid ut til konserndirektør Morten Christensen, som eier og driver hotellkjeden Unike hoteller.

Stedet er ettertraktet for bryllupsfester, og er omtrent fullbooket hver lørdag, to år frem i tid.

– Et Cluedo-spillebrett

Hvor enn du hviler øyet i villaen er det unike detaljer, kunst i en eksepsjonell prisklasse, og design å se. Alt fra Murano-lamper og vaser, til Matisse-kunst på vinduer og et enestående fasan-bord.

Det som blir omtalt som «rådsalen» i Forræder, er til vanlig en enorm stue, oppkalt etter arkitekten selv – Arnebergstuen.

RÅDSAL: Arnebergstuen blir brukt til selskapligheter. I Forræder blir en etter en forvist fra spillet. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Her henger det tre storlagene tapetseri, på hver sin vegg. Takhøyden er dobbelt så høy, enn ellers i villaen.

Flere av deltakerne TV 2 har snakket med er strålende fornøyd med den mystiske stemningen som oppstod i Forræder.

– Jeg føler unge Flatland sa det best – det var som å gå inn i et Cluedo-spillebrett. Villaen var veldig, veldig riktig for stemningen som var ønsket. Det gjorde at man levde seg mer inn i det, sier youtuber og komiker Jonas Lihaug (33).

DET RUNDE BORDET: På TV er det store, runde bordet iøyenfallende. Foto: TV 2

Kongelig besøk

Du har kanskje også lagt merke til alle de ulike rommene deltakerne befinner seg i? Her utleverer deltakerne sine tanker og mistanker om hvem som er forrædere.

Dette er soverom, hvor både Anders Jahre selv, hans to koner, og ikke minst – den norske kongefamilien har fått skjønnhetssøvnen sin.

LABYRINT: I andre etasje går man nærmest i en labyrint for å navigere seg frem mellom soverommene. Dette er også rommene hvor deltakerne deler sine innerste tanker og teorier. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Kong Olav hadde hyppige visitt til Midtåsen i forbindelse med offisielle anledninger. Siste besøk var i 1961.

– Han var like interessert i skøyteløp som sin sønn, Harald. Han var her da det var Norgesmesterskap i skøyter. Da bodde han her, istedenfor på hotell, forteller Andersen.

FROKOST: Kjenner du igjen dette rommet? Her spiser deltakerne frokost hver morgen. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Man vet også at det var flere kongelige besøk av privat art til villaen. De kongelige besøkene som er kjent for offentligheten, er kun i representasjonssammenheng.

– Det var offisielle anledninger, samme som dronning Sonja og kong Harald. Jeg har ikke lov til å fortelle om de uoffisielle. Det er opplevd mange ting her som jeg dessverre ikke kan fortelle om, sier han, og smiler.

Hvert soverom har «butlerknapp»

I andre etasje hadde kong Olav fast sengeplass på det ene soverommet – kalt kongesuiten. Her er den originale tapeten bevart.

KONGESUITEN: Kong Olav hadde eget soverom, de gangene han besøkte Midtåsen. Foto: Truls Aagedal/TV 2

En fiffig detalj som går igjen på samtlige soverom, er en bryter som henger på veggene. Den var koblet opp mot en tavle på kjøkkenet, med 20 nummer.

Ved å trykke på bryteren kunne gjestene bestille hva enn de måtte ønske av mat og drikke, opp til rommene. Ifølge ryktene var en «whiskey on the rocks» en favoritt hos kong Olav.

I tillegg til den norske kongefamilien, har også den svenske kongefamilien besøkt Midtåsen.

FORRÆDER-MØTE: Anders Jahre var glad i poker, og var gjerne poker-vert. Rommet i kjelleren er et perfekt sted der forræderne kan møtes om kveldene. Foto: Alf Simensen/ TV2

Bygget ny fløy for Kennedy-frue

Som skipsreder hadde Jahre kontakter verden over, blant annet den velstående greske skipsrederen, Aristoteles Onassis.

På en utenlandsreise falt Onassis for en profilert dame, Jacqueline Kennedy.

– Han ble begeistret for Jacqueline. Hun ble senere hans frue, forteller Andersen.

Da Onassis skulle besøke Jahre på Midtåsen, så skipsrederen seg nødt til å bygge en ny fløy til ett av soverommene for den greske skipsrederen – senere kalt Onassis-fløyen. Den stod klar i 1954.

EGEN FLØY: Skipsreder Aristoteles Onassis fikk sin egen fløy, da han skulle besøke Midtåsen. Foto: Truls Aagedal/TV 2 Les mer BUTLER-ROM: Onassis butler fikk eget soverom ved hvert besøk. Foto: Truls Aagedal/TV 2 Les mer ELSKERINNE: Aristoteles Onassis hadde en kjent elskerinne, Jacqueline Kennedy. Hun besøkte aldri Midtåsen. Foto: Truls Aagedal/TV 2 Les mer

– Onassis kom, men ikke Jacqueline, presiserer Andersen.

Mystisk

I disse dager er den storlagene villaen blitt en slags reality-kjendis i seg selv, gjennom programmet Forræder. Andersen synes det blir spesielt å se sin vante lekestue i et nytt format.

– Det blir spesielt, det må jeg si. Jeg både gruer og gleder meg til å se hvordan de har håndtert det. Jeg vet lite om programmet, men stedet må jo være egnet med de flotte rommene til å lage en reality-serie. Litt mystikk, sier han.

SPENT: Trygve Andersen er spent på å se hvordan sin vante lekestue ser ut i et nytt TV-format. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Gjengklang i veggene

For mystikk – det forekommer i den tre etasjer store boligen.

– Om natten er det mye som kan forekomme i skogen her. Det er et stort område.

VINKJELLER: Vinkjelleren blir brukt som «Skjoldrommet» i Forræder. Her kan deltakerne sikre seg fra å bli eliminert. Foto: Truls Aagedal/TV 2

– Bess, som bodde her alene i 24 år, følte nok at det kanskje var litt shippinggjenklang i veggene. Man kunne høre litt rasling av «sølvmynter» på gulvene. Det kunne skje litt omkring i høstmørket – når vinden suste i trærne, og det trommet regn på rutene – da var det nok litt stemning. Da tror jeg du skulle sette på radioen, sier han og ler.

MYSTIKK: Trygve Andersen tror lokalet er perfekt for å skape mystikk. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Munch på veggen

Selv om Midtåsen er tro til sitt gamle, historiske utseende, har eierne likevel sett seg nødt til å gjøre noen endringer i villaen.

Jahre, som var en ivrig kunstentusiast, hadde en stor kunstsamling. Andersen forteller at flere av maleriene er fjernet i dag – enten tatt ned fra veggen, eller solgt.

KUNSTINTERESSERT: I alle rom henger det dyrebar kunst. På et av soverommene hang Madonna av Edvard Munch i sin tid. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Madonna av Edvard Munch hang blant annet på soverommet til Jahres første kone, Dagny. Det ble solgt til Southeby's, som er et auksjonsbyrå i London.

ANTIKVITETER: Villaen oser av detaljer og historie i veggene. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Kjøkkenet måtte også få seg en fornying, siden Mattilsynet la merke til en detalj.

– Det var grønn tapet fra 1934 på kjøkkenet. Det sa de nei til. Da måtte vi oppgradere, etter Bess døde. Derfor er kjøkkenet nå oppgradert med blant annet stål og larvikitt.

Prisen havnet på flere millioner. Oppgraderingen har også lokket til seg mesterkokker som Geir Skeie og Odd Ivar Solvold, som har konkurrert i Bocuse d’Or i Frankrike. De har nemlig trent på Midtåsen.

Fredet område

Midtåsen ligger nært om hjertet til Andersen, som snakker engasjerende om det historiske bygget.

– Det er så mye å se på, som du ikke en gang tenker over, sier han.

I dag er eiendommen fredet. Dersom eierne ønsker å felle et tre, eller gjøre andre små endringer, er de nødt til å søke om tillatelse.

