Derfor støtter ikke kjæresten valget hans

«Britain´s Got Talent»-vinner Viggo Venn (34) sier samboeren på ingen måte setter pris på reality-debuten hans.

Viggo Venn gikk fra å være ukjent, til å være internasjonal superkjendis over natten.

Den 4. juni gikk Viggo Venn helt til topps i «Britain`s Got Talent». Nå skal kongsbergmannen prøve seg i et annet TV-konsept: nemlig «Forræder».

Dette er ikke noe kjæresten setter nevneverdig pris på.

I videoen under røper Viggo Venn seg når det kommer til giftermål! Se den paniske reaksjonen under:

Kjæresten skal ikke se på

– Kjæresten min skal ikke se på «Forræder». Hun liker ikke reality, hun er opptatt av kunst. Så hun var sånn: «Ååååh, er du virkelig med på et realityprogram? Blæ!». Jeg var mer sånn: «Ja, ja, ja! Dette blir bra.» I starten av året var jeg klar for å bli mer synlig, og det har jeg jo fått til, da, ler Venn.



«Britain`s Got Talent»-auditionen hans ble sluppet på YouTube et par dager etter at innspillingen hadde startet. I løpet av kort tid, var hele livet hans snudd på hodet.



– Jeg føler folk får se «bare» meg i «Forræder», og ikke meg som klovn. Det syns jeg var litt ekkelt, å ikke være på scenen.

– Jeg er egentlig litt sjenert. Det kommer kanskje litt fram, jeg vet ikke. Følelsene mine sitter litt løst.

KLOVNEPAR: Viggo Venn har i flere år vært kjæreste med estiske Julia Masli, som i likhet med ham er klovn. Foto: Instagram: @Viggovenn

Suksessrikt klovnepar

Selv om mye har forandret seg på kort tid for klovnen, er også mye likt. Han sier at han fortsatt bare er en fyr som løper rundt og tuller i en refleksvest.

På hjemmebane er også det meste likt. Han og hans estiske kjæreste, Julia Masli, bor fortsatt i England hvor de jobber med kunstformen de begge har fordypet seg i.

– Jeg og kjæresten min møttes på klovneskole. Det er der du finner de fleste klovnene, særlig når de er ferske. Om det er lov å si, sier han lattermildt.

– Hun ble nylig nominert i kategorien «beste show» under en festival i Edinburgh. Så det går bra med klovningen hennes også, sier Venn stolt.

Etter «Britain`s Got Talent»-seieren har han fått flere meldinger fra folk i miljøet som syns det er hyggelig at klovnefaget tas på alvor. Selv «alvor» er et betent ord i klovnemiljøet.

– Klovner bør jo ikke tas på alvor, egentlig. Haha! Men det er hyggelig at klovner jeg kjenner fra rundt om i verden syns det er bra at vi får vist oss fram.