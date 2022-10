Deltaker måtte få legetilsyn: – Nesten psykoselignende

Forræder har tatt både seerne og deltakerne med storm. Lite visste de 20 kjendisene hva som ventet dem, da de valgte å bli med det psykologiske spillet tidligere i år.

Tidligere i sommer avslørte spillmester Mads Hansen (38) hvor intenst innspillingen ble for flere av deltakerne.

For én av dem ble spillet så altoppslukende at produksjonen så ingen annen utvei enn å sende vedkommende til legevakten.

FÆRRE: Det tynnes i Forræder-rekkene. Etter fredagens rådsal er det syv deltakere igjen. Foto: TV 2

Ble et problem

TV 2 har tidligere skrevet om deltakere som slet med søvnen i Forræder. Det kjente også youtuber Sander «Randulle» Dale (24) på.

– Søvnen har gått veldig opp og ned. Det er jo et konsept som krever mye av hodet, og til tider har det vært søvnløse netter fordi jeg har vært besatt av å finne ut hvem som er forræder. Det krever mye av alle som har vært med på dette, å stå løpet ut, forteller han til TV 2.

FRISTET: Sander Dale ble fristet til å være forræder. Det takket han pent nei til. Foto: TV 2

Da de lojale spillerne endelig klarte å sende ut sin første forræder, Jørn Lier Horst (52), stod jubelen i taket. Dale legger ikke skjul på at søvnen ble bedre etter at de klarte å sende ham ut. De verdifulle nattetimene ble dog kortvarig.

– Da sov jeg kjempegodt – av åpenbare grunner. Men etter vi sendte hjem Kim, så gikk det helt i svart for meg.

VANSKELIG: Sander Dale forstod ingenting da Kim Johanne Dahl viste seg å være lojal. Foto: TV 2

– Var i sjokktilstand

Etter at radiovert Kim Johanne Dahl (32) ble forvist fra spillet, gikk Dale mentalt i kjelleren.

– Hele verdenen min gikk i ras. Det var en helt utrolig spesiell opplevelse, for jeg var så fast bestemt på at hun var forræder. Så stemmer ikke det, og da må jeg innse at det er noen jeg faktisk stoler skikkelig på, som er en forræder. Jeg var bare keen på å finne ut av hvem som var forrædere. Det ble en mildt sagt besettelse, sier han, og fortsetter:

– Kroppen min gikk i sjokktilstand. Det var psykoselignende nesten.

REAGERTE: Sander Dale reagerte både fysisk og mentalt på forvisningen av Kim Johanne Dahl. Foto: TV 2

«Kødder du nå?»

24-åringens mentale tilstand ble så urovekkende at produksjonen ga han et dilemma – enten måtte han trekke seg, eller ta turen til legevakten.

– Jeg glemte å spise. Hadde ikke så lyst til å spise heller. Glemte å sove. Fikk kanskje ikke sove. Til syvende og sist koker det ned til en utrolig dårlig livsstil. Da kjenner jeg til slutt at man bare møter veggen. Da må man ta seg en kjapp tur til legevakta, fordi jeg er ikke keen på å ryke. Da blir man med, litt motvillig, men det var nok fornuftig, forteller han.

MISTET MATLYST: Mangel på søvn og matlyst førte til at Sander Dale ble sendt til legevakten. Foto: TV 2

På legevakten forteller Dale at han merket kroppen ikke hang med – kroppen responderte ikke på det hjernen hans forsøkte å si.

– Det er to helt adskilte ting, som var en utrolig rar følelse.

24-åringen fikk instruks om å sove, hvis ikke måtte han bli tatt ut av spillet.

– Jeg sier: «Ja, det skal jeg få til». Så legger jeg meg ned og prøver å sove litt. Det funker ikke. Jeg ligger i 45 minutter og tenker: «Hvem er forræderne?»

– Og så snur jeg meg, og sier: «Vet du hva? Jeg vet hvem som er forræderne». Da får jeg til svar: «Kødder du nå?» Jeg var langt inne i boblen, og kom meg heldigvis ut. Selv om jeg synes det var en skummel opplevelse, var den også fin, for da har jeg virkelig gått «all in», og prøvd så hardt jeg kan, sier han.

ALL IN: Youtuberen gjorde alt i sin makt for å finne ut hvem som var forrædere. Foto: TV 2

Betydningsfull bursdag

Ti uvurderlige minutter med søvn på legevakten var det som skulle til for at Dale kom seg gradvis tilbake til hektene, og fikk mer kontroll over tanker og kropp.

– Det var en deilig opplevelse. Jeg makset min helhet av å være der inne, og da synes jeg det var deilig å se at: «Herregud, det går an å pushe kroppen sin såpass bra, ja». Bare ved et mentalt, fiktivt reality-spill. Dert synes jeg er fett og helt ekstremt. Men desto sykere er det å innse hva en kropp faktisk kan gjøre, sier han.

– Det var en heftig opplevelse. Jeg var litt forsiktig med å si det til både kjæreste, venner og familie. Det var noe jeg ikke ville stresse dem med, for vi har fått enorm oppfølging, og det fikk jeg den dagen, understreker Dale.

Han er takknemlig for den trygge og gode oppfølgingen han fikk, og mener selv det var noe han trengte.

– Jeg ser på det som enorm læring. Det var jo på bursdagen min óg. Jeg følte det var en av de mer betydningsfulle bursdagene jeg har hatt, sier han og humrer.

BURSDAG: 24-årsdagen ble en bursdag youtuberen sent vil glemme. Foto: TV 2

Påkjenning uten like

Selv om 24-åringen opplevde det hele som skremmende, hadde han hele veien innstillingen om at det skulle gå bra.

– Jeg er veldig gubbete av meg, og sa hele veien at det her gikk bra og at det ikke var noe stress. Men jeg tror det var fornuftig å ta en liten tur for å sjekke at alt var ok – og det var det.

– Fikk du medisiner eller lignende?

– Null medisiner, null behandling. Bare en liten «snap out of it», og det gikk! For man blir helt oppslukt. Man må tenke på at man har vært der i halvannen uke, og gått rundt i et konstant spill. Ikke kunnet stole på noen. Ikke vite noe. Det har vært en påkjenning uten like, men en særdeles gøy en, sier han og flirer.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl forklarer at på grunn av mangel på søvn og liten matlyst, valgte produksjonen å sende Dale på legevakten for en sjekk.

– Her fikk han beskjed om å sove og få i seg næring, sier han.

– Alle deltakerne blir tett fulgt opp av dyktige folk i produksjonen under innspillingen, og som ved behov sørget for individuell oppfølging.

Ville ikke vært foruten

I ettertid har Dale verken følt på ubehag eller varige mén.

– Jeg er veldig glad for at det skjedde. Da innser jeg at jeg gikk «all in», og virkelig var der for å spille. Det ville jeg ikke vært foruten.

24-åringen forteller at produksjonen var stresset for om de presset deltakerne for hardt. Dale mener det var innenfor grensene.

– Det var mange som kjente på det samme, men jeg synes det er helt der man skal være. Det er et spill og vi skal se hvor langt man kan bli pushet. Det var helsemessige forsvarlig. Det var bare vi som var obsessed med å finne det ut, sier han og ler.

