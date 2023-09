David Mokel svarer kryptisk på kjærestespørsmål

David Mokel er en av Norges mest kjente på TikTok. Han vant «Årets stjerneskudd»-kategorien i Vixen Influencer Awards i fjor, og har gjort seg bemerket som artist sammen med Ballinciaga på låten «Dans på Bordet».

For tiden er han aktuell med «Forræder», hvor han har rollen som lojal. Det er kanskje synd at han ikke ble en forræder, for det virker å være en unison enighet blant de andre deltakerne om at han er «for søt og uskyldig» til å være en slem forræder.

– Hvordan er det egentlig å til stadighet bli kalt søt og uskyldig, når man er en 20 år gammel gutt? Det er kanskje ikke alltid søt man har lyst til å bli beskrevet som?

– Jeg har jo blitt kjent for å være det, ler Mokel.



– Jeg spiller skikkelig på det. Jeg tenkte at jeg skulle utnytte det én siste gang, der inne på «Forræder». Så det er jo smart, siden det er eldre folk som ser på - det er et familieprogram. Det er lett å bli likt når man er uskyldig, sier han til TV 2, fortsatt med latter i stemmen.

DUO: Oskar Westerlin og David Mokel er begge populære blant de yngre i samfunnet, og er begge med i «Forræder». Foto: Espen Solli / TV 2

Tar det på alvor

Hvis du er i den yngre garde, er det ikke mange navn som er hottere enn David Mokel. Han har vært i rampelyset helt siden han var 15 år og bidro i NRK-programmet «Klassen».

Nå som han har blitt 20 år gammel, er han klar over at imaget hans er i ferd med å endres.

– Noen ganger så er jeg sånn: «Faen. Jeg er 20 år gammel, og så gjør jeg det jeg gjør», sier han med et stort smil, og fortsetter:

– Jeg kan ikke være søt og uskyldig for alltid.



Å være et forbilde for mange unge, er ikke noe han tar lett på. Han prøver å ta hensyn til at mange unge følger med på hans sosiale medier-kanaler, samtidig som han tross alt er kjent for å dele uhemmet fra livet sitt – og lever av dette.

– Man kan jo si at jeg har et veldig stort ansvar. For eksempel har jeg et stort ansvar når det gjelder hvor mye jeg legger ut av alkohol. Det tenker jeg på hver dag, og jeg lurer på om det er dårlig av meg, eller hva jeg skal gjøre der. Så det er veldig vanskelig. Man kan si at det er et sårt tema.

– Men jeg vet at hvis jeg personlig ikke ville at barnet mitt skulle se på det (alkohol, journ.anm.), så hadde jeg ikke latt et barn se på meg. Jeg vil også si at jeg er ikke en av de som deler mest. Jeg er ikke så drøy, sammenlignet med andre. Det er ikke noe fasit der. Jeg er ikke 100 prosent uskyldig, og jeg er ikke 100 prosent skyldig. Jeg diskuterer dette veldig ofte med vennene mine, om jeg deler for mye alkohol eller snus. Før sendte jeg alltid TikTok-videoer til ti personer før jeg delte noe.

LOJAL: David Mokel har fått rollen som lojal i «Forræder». Foto: Espen Solli/TV 2

Svarer kryptisk

På sosiale medier deler han det meste av sitt liv – alt fra festing, til fotballtitting og morsomme utfordringer. Han er en av mange norske kjendiser som har blitt en aktiv bruker av Snapchat den siste tiden, hvor det til tider kan virke som man har en 24 timers dekning av influenserens gjøremål.

Én ting deler han derimot ikke.

Det er nemlig et lite paradoks her. Mokel har hatt et slags datingshow på YouTube, som kalles «Tinder i virkeligheten». Til tross for dette, er han svært privat når det gjelder personlige forhold.

– Har du et bevisst forhold til at du holder den delen borte fra sosiale medier?



– Hvis jeg hadde hatt kjæreste, hadde jeg holdt det privat. Hvis jeg hadde hatt kjæreste, og jeg går ut offentlig med det, så hadde det kommet artikler i de største mediene og det hadde kommet TikTok-videoer.



– Jeg syns det er veldig rart at alle skal vite om jeg har kjæreste, om jeg slår opp … Det er litt ukomfortabelt.



På spørsmål om han har kjæreste, svarer han nei. Men han poengterer at han dette er svaret han gir uavhengig av om han har kjæreste eller ikke, av årsakene nevnt over.