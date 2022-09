Christer Falck røk ut – overrasket over én ting

Da TV-personlighet Hallvard Flatland (65) måtte takke for seg i Forræder, pekte fingrene til de gjenværende, lojale deltakerne i alle retninger.

I fredagens rådsal så det lenge ut som TV-personlighet Tonje Frigstad (22) måtte forlate spillet. I desperasjon klarte hun dog og klamre seg videre.

Til slutt var det TV-profil Christer Falck (53) som fikk flest stemmer, og måtte forlate spillet.

FLERE NAVN: Både Tonje Frigstad, Erlend Mørch og Christer Falck ble pekt ut i rådsalen. Foto: TV 2

Det føltes helt greit.

– Jeg hadde en følelse da det snudde. Da Tonje ble reddet på målstreken, var det litt desperasjon. Når ting gikk litt fort, så tror jeg mitt navn dukket naturlig opp, sier han til TV 2, kort tid etter han forlot spillet.

Få med deg ALT om Forræder her.

LOJALT FARVEL: Christer Falck ble forvist fra Forræder. Foto: TV 2

Hadde skapt ubehageligheter

Da Falck deltok i den første sesongen av Robinsonekspedisjonen, bemerket han seg som en tøff, og tidvis slibrig spiller. Av den grunn tror han mange ville ha ham ut.

– Det er nok mange som har villet ha meg ut, men jeg tror folk synes det er vanskelig å konfrontere meg med det underveis. Hvis noen hadde nevnt det, og jeg hadde hørt det, så hadde jeg gått bort og laget masse støy. Det ville nok folk synes var ubehagelig. Fordelen for spillerne i dag, var at de slapp å noen gang bli konfrontert, sier han.

STØY: Flere av deltakerne påpekte at det tidvis var mye støy rundt Christer Falck. Foto: TV 2

Flere av deltakerne kommenterte at det oppstod til stadighet støy rundt Falck. Han angrer ikke på måten han spilte på i Forræder.

– Det er jo så kjedelig hvis jeg skulle vært vanlig, flat og ikke sagt ting. Hvis man skal være med, er det gøyere å vinne på en koko måte, enn å komme som nummer fem på en kjedelig måte. Jeg tenkte at nå kliner jeg til, er helt uforutsigbar og rar, og så ser jeg hva som skjer. Hadde jeg vunnet med en sånn idiot-taktikk som det, så hadde jeg virkelig hengt et bilde av meg selv på veggen.

KONFRONTASJON: Christer Falck var ikke redd for å ta en konfrontasjon i Forræder. Her konfronterte han Tonje Frigstad om hun er forræder. Foto: TV 2

Tror på en snill forræder

Selv om Falck stemte på komiker Erlend Mørch (28), er det dog ikke han Falck har størst forræder-mistanke mot.

– Jeg har mange navn på blokka. Jeg tror det er gode og snille forrædere. En snill forræder kan være Karina, som er min nærmeste der inne. Hvis hun er forræder, tror jeg hun har jobbet hardt for å skåne meg hele veien, som er veldig koselig.

Han peper også på youtuberne Sander «Randulle» Dale (24) og Jonas Lihaug (33). Allerede i første episode konfronterte Falck Lihaug, om han var forræder.

Christer Falck får bekreftet en mistanke når Mads Hansen avslører forræderne. Se hvordan han reagerer i videoen under.

– Det verste

Etter seieren i Robinsonekspedisjonen i 1999, ledet han programmet i 16 år. 53-åringen opplevde det som vanskelig når han ikke hadde den samme kontrollen i Forræder.

– Jeg er så vant til å være han som alltid vet hva som skjer. Dette har jo vært mer sinnsforvirrende enn det Robinson noen gang har vært. Jeg har vært både deltaker og programleder der, og aldri tenkt at vi kåler så mye med hodet til folk. Mangel på kontroll er det verste. Det er tøft for hodet.

Ble overrasket

Til tross for kun to knappe døgn i Forræder-universet ble Falck overrasket over én ting han trodde han hadde kontroll på.

– Hvis jeg har lært noe av dette, så er det at jeg legger meg veldig «cool» på kvelden. Og så våkner jeg midt på natta og er helt full av paranoia. Jeg trodde jeg skulle være mye lugnere og tenke: «Dette går bra. Du skal bare stemme ut masse kids», sier han, og fortsetter:

MISTET KONTROLL: Christer Falck var ikke forberedt på at han skulle miste kontrollen og få paranoide tanker. Foto: TV 2

– Jeg trodde ikke at dette skulle gå så mye utover nattesøvn. Jeg klarte ikke å jobbe på kvelden en gang. Jeg måtte utsette alt. Jeg var så opptatt av dette her.

Se Forræder på TV 2 fredager fra klokken 20.00, og når du vil på TV 2 Play.