Cathrine og Karina vant Forræder: – Det er helt sykt

Ti intense spillrunder har kulminert til tre deltakere i finalen.

Etter at nyhetsanker og programleder Cathrine Fossum (44) tvang foredragsholder og tidligere basehopper Karina Hollekim (46) over til forrædernes side, stod klatrer Magnus Midtbø (34) igjen som den eneste lojale.

UVITENDE: Magnus Midtbø var ikke klar over at han allerede hadde tapt spillet, når deltakerne skulle avgjøre om de ville inn i rådsalen igjen. Foto: TV 2

Spillreglene fungerer slik at dersom det står én eller flere forrædere i finalen, vinner forræderne.

Slik er finalereglene i Forræder For å avgjøre om deltakerne vil ta en ny, siste runde i rådsalen, må de stemme over hva de ønsker – avslutte eller fortsette. Skriver man «slutt» på tavlen sin, ønsker man ikke en ny runde i rådsalen. Forræderne bør skrive slutt fordi de uansett har vunnet. Skriver man «stem», ønsker man en siste runde. Er man overbevist om at det er flere lojale enn forrædere, bør en lojal spiller skrive stem. Skriver alle slutt, er finalen over. Er det ulike svar, må man inn i rådsalen en siste gang.



Etter at youtuber og programleder Christopher Robin Omdahl (31) ble forvist rett før den store finalen, forstod forræder-duoen hvor det bar.

Etter den aller siste runden i rådsalen kunne Fossum og Hollekim smykke seg med både vinnertitler og sølvbarrer til den nette verdi av 175 000 kroner.

VINNERE: Karina Hollekim og Cathrine Fossum vant Forræder. Foto: TV 2

– Har kostet mye

– Herregud, vi vant! Det er fader meg sjukt, utbryter Fossum til TV 2 kort tid etter seieren er et faktum.

44-åringen har ikke lagt skjul på at å få rollen som forræder har vært tøft. Samvittigheten ble en tung bør å bære. Likevel har hun stått i stormen, helt til det siste.

– Nå er jeg kjempeglad - og stolt, faktisk. Jeg visste ikke at det skulle være så ille som det var. Det har vært en indre kamp for å faktisk klare det. Jeg kommer ut av dette som et litt sterkere menneske, sier hun.

TØFT: Cathrine Fossum har ikke lagt skjul på at rollen som forræder har vært vanskelig. Foto: TV 2

– Jeg har grått mye, og ledd en del, men jeg har grått mer enn jeg har ledd. Nå har jeg planer om å le mer, etter dette. Det har kostet mye, men det var verdt det, sier hun og humrer.

Bittersøt seier

Da hun valgte å tvinge Hollekim over på sin side, endte det i tårer for begge to. At de nå står som vinnere sammen føles ekstra deilig.

– Jeg er kjempeglad for å vinne, og å dele seieren med Karina smaker ekstra godt. Det er vel en mening med at jeg sitter her nå og har vunnet sammen med en dame som jeg digger skikkelig. Akkurat nå kjenner jeg på en ekte glede og stolthet faktisk. Det er deilig, selv om hun helt sikkert helst skulle vunnet som lojal, sier hun og skyter inn:

GLAD: Cathrine Fossum er glad for at hun vant sammen med sin gode venn, Karina Hollekim. Foto: TV 2

– Men det er bedre å vinne som forræder enn å tape som lojal. Det tror jeg Karina er enig i – håper jeg, sier hun og ler.

– Vet du hva? Dette er helt sykt. Hvem skulle trodd!? Jeg har fått det beste fra to verdener, sier Hollekim til TV 2.

Selv om hun har hatt hjertet sitt med de lojale omtrent hele veien, føles det fint å vinne som forræder – særlig med Fossum ved hennes side.

BITTERSØT: Karina Hollekim er glad for at hun vant sammen med Cathrine Fossum, selv om det er litt bittersøtt. Foto: TV 2

– Det er klart det er en litt bittersøt seier, det må jeg si. Jeg har et voldsomt hjerte for de lojale, men hvis det var én person jeg skulle dele seieren med, så er jo det helt fantastisk å få lov til å gjøre det med Cathrine. Det er jo litt girlpower-følelse over dette. Jeg synes jo det er litt gøy, sier hun og smiler.









Brukt forræder-rollen til å beskytte

Selv om den forræderske rollen har tvunget damene til å lyve om rollen sin, forklarer Fossum at hun har forsøkt å lyve minst mulig. Et meget gjentakende spørsmål har derimot vært uunngåelig: «Er du forræder?»

Selv om forræderne har sendt lojale spillere hjem én etter én, har hun også brukt makten til noe positivt.

– Jeg liker ikke at det er kalt en rolle, for jeg har prøvd å spille en rolle så lite som mulig. Jeg har bare prøvd å være meg selv. Noen ganger har jeg måttet være i rollen. Det er det som er så absurd – at jeg har gjort så mye jeg kan for å spille den rollen så lite som mulig, også vant jeg. Det er litt rart, sier hun og fortsetter:

– Jeg har også brukt den posisjonen jeg har hatt til å beskytte folk i konklaven på kvelden. Karina har jo hatt en særstilling hos meg hele veien. Å ha en forræder som har din lojalitet, kan også beskytte deg – og samme andre veien.

Hodet over vann

Da deltakerne ankom Sandefjord en kald vinterdag i mars hadde de ingen anelse om hva de hadde takket ja til. At det psykologiske spillet skulle gå så til hodet på dem, kom som en stor overraskelse på flere.

Den hemmelige forræder-rollen har Fossum båret, slik hun beskriver det, som en sort sekk på skulderen. Å leve seg inn i spillet som lojal har føltes lettere.

ROLLE: Cathrine Fossum har forsøkt å være seg selv så mye som mulig, og ikke tenke på forræder-rollen. Foto: TV 2

– Det har vært en utrolig krevende balansegang, men likevel har jeg opplevd at det oppstår ekte relasjoner. For meg som har slitt litt med å ha den rollen, har det gitt et lite pusterom og en trygghet.

Mentalitet har blitt satt på prøve, og Hollekim er stolt over at gruppen klarte å komme seg gjennom det med hodet over vann.

– Jeg synes både vi fire som står igjen her i dag, men for så vidt alle de som har vært med oss helt frem til i dag, kan klappe oss på skulderen og være utrolig stolte av det vi har klart å stå i her inne.

– Den har vært en reell påkjenning for alle sammen, og vet du hva – jeg synes det har vært helt rått og se på hver eneste en her inne. Vi har klart å komme oss gjennom det. Det synes jeg vi skal få lov til å være stolte av, avslutter hun.

