Brøt reglene under innspilling

Da paret startet å date under pandemien, bød det på noen utfordringer.

I 2020 ble Jennie Sofie Lie Pickl (22) kjæreste med proffdanser i «Skal vi danse», og nå «Forræder»-partner, Tarjei Svalastog (24).

Kommentarene lot ikke vente på seg om hva fans og følgere mente om forholdet. Flere mente nemlig at Pickl kun var kjæreste med proffdanseren fordi hun selv ønsket å være med i «Skal vi danse».

– Jeg fikk høre det. Heldigvis er det mange folk som ser at det er kjærlighet. De fleste er veldig oppgående mennesker, forteller hun, før samboeren skyter inn:

RUTINERT: Tarjei Svalastog har vært proffdanser i «Skal vi danse» i tre sesonger. Foto: Espen Solli

– Hvorfor var det ingen som anklagde meg for å bli sammen med Jennie, som en av Norges største influensere? Jeg får masse følgere for å være sammen med henne, men ingen som anklager meg for det. Det er det som er så tull, poengterer han.

Når paret nå deltar i «Forræder» sammen, er de forberedt på at seere vil ytre sine meninger om forholdet.

Ikke et «happy couple»

Paret legger ikke skjul på at de ble stadig utfordret på Kongsvinger festning. Fra start ble det tårevått for Pickl, som fikk flere fingre pekt mot seg som mulig forræder.

– Folk synes sikkert det er rart at Tarjei ikke forsvarer kjæresten sin, men vi står veldig sterkt i forholdet vårt, og vi synes spill er veldig gøy. Vi undervurderte heller ikke hverandre der inne, for vi vet at den andre går fullt inn og at vi skal ha det gøy, forteller hun.

INTENST: Jennie Sofie Lie Pickl var forberedt på et intenst opphold, og at følelsene kunne tidvis ta overhånd. Foto: Heidi Marie Gøperød

– Det var jeg veldig klar på, at følelsene lå på Nesodden. Vi er på ingen måte et «happy couple» der inne. Jeg ble satt i det jeg egentlig ikke hadde lyst til å ta stilling til så fort, for Jennie ble anklaget. Så overtenker man – hvis jeg sier det, hva vil de andre tenke da?, fortsetter Svalastog.

Brøt reglene

Pickl og Svalastog møttes for første gang under pandemien. Da var Svalastog proffdanser i «Skal vi danse». I tillegg nedstengelse og strenge koronarelger, var det også strenge danseregler.

Starten av forholdet var kanskje derfor noe annerledes, enn hvordan andre par blir kjærester.

– Vi hadde mange dates hvor vi ikke hadde kontakt, forteller Svalastog.

NØYE: Jennie Sofie Lie Pickl var nøye med å følge koronareglene under pandemien. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

I «bli kjent»-fasen var paret derfor mye utendørs og fant på ting sammen. Etter omtrent en måneds tid, føltes det derimot rett å bryte reglene.

– Etter hvert følte jeg at det ble en greie. Det var faktisk ikke lov, men jeg sa i fra til en i produksjonen om at jeg hadde en person, forteller han.

MÅTTE SI IFRA: Da Tarjei Svalastog innså at han kom til å treffe Jennie Sofie Lie Pickl på mer permanent basis, måtte han gi beskjed til «Skal vi danse»-produksjonen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Jeg mener det fortsatt er en veldig god måte å bli godt kjent på. Jeg synes det er litt kult. Man blir kjent på et annet plan enn det fysiske, og får en «connection» som venner først. Det er heller ikke noe press. Vi trengte ikke å forholde oss til om man skal kysse, men bare ha det gøy og bli kjent. Det var veldig deilig, fastslår Pickl.

Daglig Forræder-prat

I 2021 ble paret samboere, da de kjøpte sin første leilighet sammen på Nesodden. Etter å ha bodd sammen i over et år, mener de å bli kjent under pandemien, slik de gjorde, er en suksessoppskrift.

– Det har funket bra, sier Svalastog og smiler.

Da TV 2 møtte paret i forbindelse med «Forræder»-premieren, er det lite som tilsier at spillet har påvirket forholdet. Heller tvert i mot.

– Jeg tror det hadde vært veldig rart om bare én av oss hadde vært med. Man har ofte et behov for å snakke om ting, også bor jeg med en person som jeg har opplevd det med. Da er det veldig fint at vi kan snakke sammen, forteller Pickl.

SAMTALEPARTNER: Å bo sammen med «Forræder»-partneren sin har vært en god møte å debrife på samboerparet. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Ifølge Svalastog har det ikke gått én dag uten at han har tenkt på «Forræder».

– Jeg tenker fortsatt på valg. Da er det veldig digg å ha Jennie som man kan snakke gjennom tingene med. Det var veldig sunt å ta en debrief etterpå, sier han.

«Forræder» ser du kun på TV 2 Play. Hver spillrunde på to episoder publiseres fredager kl 03.00.