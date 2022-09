Ble ikke vist på TV: – Like før jeg besvimte

Endelig er det klart hvem som skal forsøke å forråde hverandre i TV 2-programmet Forræder.

Nyhetsanker Cathrine Fossum (44), tidligere politietterforsker og forfatter Jørn Lier Horst (52) og komiker og Youtuber Jonas Lihaug (33) har fått det skumle oppdraget, og må forsøke å holde rollen sin skjult for de andre deltakerne.

På TV så det tilsynelatende ut som utvelgelsen var en rask affære. Ifølge deltakerne var situasjonen en litt annen.

UTVELGELSE: Spillmester Mads Hansen plukket tilfeldig ut tre av kjendisene som fikk rollen som forrædere. Foto: TV 2

Frøs hele tiden

Den majestetiske villaen gjorde stort inntrykk på kjendisene, da de ankom innspillingsstedet i Sandefjord.

– Det er svære rom, det er gammelt – men det var ikke noe luksus heller. Det var dritkaldt der inne. Vi frøs hele tiden, forteller radiovert Kim Johanne Dahl (33).

Også youtuber Sander «Randulle» Dale (24) kjente på kulden i villaen.

KJØLIG: Sandra Spjelkavik, Kim Johanne Dahl og Sander Dale frøs mye i rådsalen. Foto: TV 2

– Inne i den rådsalen – jeg tror de gjorde noe, fordi de hadde det så kaldt der inne. Jeg satt der og frøs og skalv. Det hjelper ikke at vi skal anklage hverandre heller, når man sitter der og rister som et tegneserieskjelett, sier Dale.

– Føltes som en time

Dahl føler den kjølige og nervøse atomsfæren ikke kom godt nok frem i den første episoden – særlig da spillmester Mads Hansen (38) skulle tilfeldig velge ut forræderne.

– Det var totalt grusomt å sitte rundt det bordet. Det er klart – det er TV og ting blir klipt, men sannheten var at vi satt med øynene lukke i det som føltes ut som en time, men la oss si et kvarter. Vi hørte på en sang, om og om igjen, og Mads Hansen gikk rundt og rundt og rundt. Det var like før jeg besvimte når vi satt der, sier Dahl, og fortsetter:

INTENST: I det som så ut som en kort affære på TV, var seansen noe helt annet i virkeligheten. Foto: TV 2

– Da vi åpnet øynene, var det bare: «Wow, det var intenst». På TV ser det ut som vi har sittet med øynene igjen i 40 sekunder, men sannheten at vi satt musestille og ikke kunne lage en lyd, i tilfelle noen skulle høre at jeg rørte på nakken, og trodde jeg sa ja. Det var helt forferdelig, forteller hun.

Kink i nakken

Da deltakerne endelig fikk åpne øynene, påpekte reality-profil Tonje Frigstad (22) at hun så en endring i Spjelkavik. Det får Spjelkavik til å le.

UKOMFORTABEL: Tonje Frigstad fikk raskt øye på Sandra Spjelkavik, som hun mente så ukomfortabel ut. Foto: TV 2

– Jeg synes det er så gøy når Tonje utbryter: «Den første jeg fikk kontakt med og så på var Sandra. Hun så ukomfortabel ut», sier Spjelkavik, og forklarer:

– Det var jo fordi jeg hadde kink i nakken, og var rett før jeg ringte kiropraktor fordi jeg hadde sittet så stille i en evighet. Etter hvert begynte hodet å riste. Nei, det var brutalt, men gøy. I ettertid er det bare gøy, sier hun.

KINK: Ifølge Sandra Spjelkavik så hun ukomfortabel ut på grunn av smerter i nakken. Foto: TV 2

