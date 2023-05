Avslører «hemmelig våpen»

Før Victor Sotberg (31) og Robin Hofset (31) sjekket inn på Kongsvinger festning for å delta i «Forræder», fikk de et tips av en deltaker fra sesong én.

Christopher Robin Omdahl (31) hadde nemlig lest mye om avhørsteknikk før han selv deltok i programmet, og delte gledelig sine råd med vennene sine i TV 2-programmet «Bleep», hvor de tre er medprogramledere.

I bøkene han hadde lest, stod det at man burde gå med lyse farger for å ha en mykere fremtoning, og derfor virke mer lojal. Dette tipset tok Sotberg med seg:

– Ja, jeg hadde et bevisst klesvalg. Jeg valgte mye lyse klær og hadde en genser med hjerter på under første rådsal, ler Sotberg.



IKKE TILFELDIG: Victor Sotberg hadde et håp om at klærne kunne hjelpe ham. Her ser du genseren med hjerter på. Foto: TV 2

Teorien til Bleep-guttene får støtte av forskning BBC har publisert, hvor det står at mørke farger kanskje fungerer som en slags «advarsel fra evolusjonens side».

«Det antydes at mykhet kan være en strukturell assosiasjon med lysere farger», skriver BBC.

Får støtte fra ekspert



VAR FORRÆDER: Jørn Lier Holst var forræder i programmets første sesong. Foto: Ole-Martin Sandness

Jørn Lier Horst (53) er tidligere «Forræder»-deltaker. Viktigst for denne artikkelen er dog at han er tidligere etterforsknings­leder i politiet. Han tror Sotberg kan være inne på noe.

– Jeg vet ikke om fargevalget på klærne til Victor er det som har hatt mest betydning for at han ikke er avslørt ennå. Men hvis man ikke vil skille seg ut, kan det lønne seg med en nøytral og ikke fargesprakende klesstil. Det er tross alt en grunn til at sivile politibiler gjerne er grå – og ikke røde, sier Horst til TV 2, og fortsetter:

– Men kanskje har klesvalget hans noe for seg: Svart er jo en farge som forbindes med mysterier, hemmeligheter, død og forsakelse, mens hvit jo symboliserer uskyld og renhet. «Forræder» er jo langt på vei et følelsesmessig spill, og underbevisstheten spiller alltid inn.

HVITE BUKSER: Der mange går med sorte bukser, skiller Sotberg seg ut. Han har helt hvite bukser. Foto: Heidi Marie Goperod

Brettet opp ermene

Der Sotberg må bevise sin uskyld som forræder, er kameraten Hofset lojal.

Hofset hadde også et bevisst triks, hva gjelder klær. Om det funket eller ikke, er han usikker på:

FULGTE OGSÅ RÅDET: Robin Hofset gikk, i likhet med Victor Sotberg, mye i lyse farger. Foto: Heidi Marie Goperod

– Jeg brettet alltid opp ermene i rådssalen, for da tenkte jeg at det underbevisst viste at jeg ikke hadde noe opp i ermet. Det er kanskje litt vel teknisk? Men jeg hadde også lyse klær og mye farger.

Det bør nevnes at ingen av Hofset eller Sotberg utelukkende har gått med lyse farger, men at de har hatt flere lyse klær enn andre.

I videoen under deler programleder Mads Hansen (39) hemmeligheter fra «Forræder»-festningen: