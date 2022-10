Anne B. Ragde røk ut – dette sier hun om ny reality-deltakelse

SANDEFJORD (TV 2): Det kom som et sjokk da deltakerne innså at krimforfatter Anne B. Ragde (64) var ute av Forræder.

De gjenværende deltakerne er halvveis i Forræder-spillet. Etter komiker og skuespiller Erlend Mørch (28) ble forvist forrige spillrunde, var det knyttet stor spenning til hvem forræderne valgte å eliminere.

Samtlige var sikker på at det stod mellom krimforfatter Anne B. Ragde (64) og youtuber Sander «Randulle» Dale (24) fordi begge stod på dødslisten i forrige program.

Valget falt til slutt på kvinnen som mistenkte alle – Anne B. Ragde.

NY SJANSE: Sander Dale var sikker på at det var hans tur til å bli eliminert. Foto: TV 2

– Det var jeg 100 prosent forberedt på, sier hun til TV 2, kort tid etter hun ble eliminert.

– Spiller veldig bra

Da Ragde våknet samme dag som hun fikk beskjeden, forstod hun hvem som var forræder.

– Jeg tenkte: «Anne, du er dødsens, du er finito». Selvfølgelig er Sander forræder. Jeg har jo tenkt at alle er forrædere, men jeg har ikke tenkt konkret på han. Det kommer til å irritere meg lenge, virkelig.

PÅ VILLSPOR: Anne B. Ragde er skråsikker på hvem som er forræder. Foto: TV 2

Når 64-åringen snakker med TV 2 har hun ingen anelse at hun er på ville stier.

Grunnen til at hun er skråsikker på youtuberen er på grunn av historien han fortalte – at han fikk forræder-spørsmålet i første omgang, men takket nei.

– Da skjønte jeg at han lyver. Det har ikke skjedd, vet du. Han har løftet hodet og nikket. Det gikk opp for meg i morges at han hadde løyet om det. Han spiller veldig bra med et åpent, klart blått blikk. Godt gjort Sander, godt gjort, sier hun.

– Det er nok for meg

I forrige rådsal stemte Ragde på youtuber og programleder Christopher Robin Omdahl (31).

Mistanken mot ham er heller ikke svekket.

– Jeg mistenker fremdeles Chris. Han skifter personlighet så veldig fort. Vi hadde stemt i går, så kom jeg ut fra doen. Da stod han rett utenfor, og jeg møtte blikket hans. Da slo han det rett vekk, og det er nok for meg, forteller hun.

Selv om krimforfatteren har sine mistanker mot Omdahl og Dale, mener hun forræder-spørsmålet er vidt åpent – bortsett fra én deltaker.

– Det er ikke de opplagte. Det er ikke Jørn for eksempel. Det var ikke Christer heller, og det er ikke meg.

Se hvordan Anne B. Ragde reagerte da hun fikk vite hvor på villspor hun var i videoen under.

Hun er verken bitter eller sur for å bli sendt hjem fra Forræder. Tankene hennes går til resten av deltakerne som hun tror blir rundlurt.

– Vi har gått etter magefølelsen og indikasjoner hele tiden. Jeg har gjort mitt beste for å observere, så jeg vet ikke hva jeg skulle gjort annerledes.

Nært forhold

I løpet av tiden i Sandefjord fikk Ragde og langrennsløper Emil Iversen (31) et tett bånd. Iversen var tydelig skuffet da han innså at hans klippe i spillet hadde blitt eliminert.

KJIPT: Emil Iversen syntes det var leit at hans gode venn Anne B. Ragde ble eliminert fra spillet. Foto: TV 2

Samtidig ga det han en befriende følelse av at han gjorde rett i å stole på henne.

Langrennsløperen var nemlig den eneste Ragde stolte på i villaen.

– Vi er jo trøndere, sjø. Også har jeg sett han inn i øynene og lovet at det ikke er meg. Det samme har han gjort, og det holder for meg. Hvis det er Emil, åh, da skal jeg vri ut halsen på han!, utbryter hun.

Hadde en taktikk

Før innspillingen av Forræder startet tidligere i år, hintet 64-åringen om at hun hadde lagt en strategi.

Nå avslører hun hva den var.

– Jeg skal alltid være åpen og ærlig, men hvis jeg ikke har grunn til å være det, så skal jeg fortsatt være åpen og ærlig. Det var en strategi å spille høyt for galleriet, uten at noen visste det. Det kunne jeg ikke si til noen på forhånd. Hadde jeg vært forræder hadde ingen kunnet se det på meg – overhodet ikke!

SKJØT FRA HOFTA: Anne B. Ragde var ikke redd for å kaste ut navn som mulige forrædere. Foto: TV 2

Krimforfatteren hadde et stort ønske om å bli valgt ut som forræder, nettopp fordi hun mener ingen hadde sett det på henne. Som lojal fikk hun derfor ikke brukt strategien sin.

Reality-mersmak?

Selv om reality-tilbudene har haglet mot trønderen, er Forræder det første programmet hun valgte å takke ja til. Det er liten tvil om at den livlige trønderen har blitt en favoritt – både blant deltakerne selv, og TV-seerne.

Men om vi skal tro Ragde, blir det lenge til neste gang hun briljerer på TV-skjermen.

– Det har ikke blitt så mye reality med meg, for dette var jo over en kort periode som passet i forhold til timeplanen min. Å sette av fem-seks uker – det er utelukket. Så det blir nok lenge til dere får se meg igjen, sier hun og ler.

REALITY-DEBUT: Forræder er det første reality-programmet Anne B. Ragde har takket ja til. Her sammen med Emil Iversen, Jørn Lier Horst og Cengiz Al. Foto: Espen Solli/TV 2

Ragde synes dog Forræder har vært en gøy debut.

– Det har vært kjempeartig. Jeg har ikke lært noe om meg selv, men det har vært interessant å være sammen med så mange folk mange timer om dagen, for det er jeg veldig sjeldent.

Til tross for det, legger ikke 64-åringen skjul på at det var krevende i starten:

– Første dagen var jeg helt utslitt, og krabbet inn på rommet mitt etterpå. Men etterpå har det bare gått bedre og bedre. Jeg har vært sammen med så mange folk hele tiden, uten å kunne stole på en kjeft – unntatt Emil da. Bare gå å snakke med folk som ikke du stoler på. Det har vært veldig morsomt.

