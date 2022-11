Forræder-finale: Disse dropper finalefesten

GJENFORENT: På fredag er det duket for finale og dermed finalefest for de 20 deltakerne i årets sesong av «Forræder». Foto: Espen Solli

Finalen til seersuksessen «Forræder» nærmer seg med stormskritt, og denne fredagen møtes de fem siste deltakerne for å avgjøre om det blir de Lojale eller Forræderne som tar med seg hele spillet en gang for alle.

Samtidig som seerne får vitne konklusjonen av all dramatikken, intrigene og spekulasjonene er det duket for en storslått finalefest for alle de 20 deltakerne som har karret seg gjennom spillet.

Dessverre er det ikke alle profilene som får vært med på gjenforeningen med sine medspillere. Fire av årets kjente deltakere har nemlig meldt avbud på «Forræder»-finalefesten.

Dropper fest for dans

For skuespiller Cengiz Al (25) blir det intet gjensyn med resten av «Forræder»-gjengen. Skuespilleren, kjent fra blant annet NRK-suksessen «SKAM» og i nyere tid den norske nyinnspillingen av «Tre nøtter til Askepott», har nemlig danset seg til finalen av «Skal vi danse: all stars».

FINALIST: Denne lørdagen skal Cengiz Al danse seg inn i finalen i «Skal vi danse: all stars» sammen med Jørgine Massa Vasstrand. Foto: Espen Solli

Al forteller God Kveld Norge at han dessverre blir nødt til å avstå fra «Forræder»-festen grunnet forberedelser til «Skal vi danse-finalen» som er duket til denne lørdagen.

For den 25 år gamle skuespilleren endte «Forræder»-eventyret med en forvisning under rådsalen i episode 5 da Forræder Cathrine Fossum (44) snudde sin stemme fra Christopher Robin Omdahl til Al.

Familien først

Programleder Katarina Flatland (33) blir heller ikke å se på «Forræder»-gjenforeningen. I forrige måned annonserte programlederen det nyeste tilskuddet til sin familie, nemlig yngstesønnen Bastian.

– Jeg får prioritere amming og babykos denne gangen, og komme sterkere tilbake på festfronten neste gang, sier Flatland om sitt fravær fra finalefesten til God Kveld Norge.

I likhet med sin far, Hallvard Flatland, har 33-åringen en lang karriere som programleder i TV 2. For tiden er hun aktiv med podcasten «Åpen Journal» som hun leder sammen med sin ektemann, Harald Dobloug.

Også i «Forræder» fikk Flatland følge i sin fars fotspor da hun ble sendt hjem etter eliminering i episode 3.

SOM FAR SOM DATTER: Kristin Flatland ble i likhet med sin far, Hallvard Flatland, eliminert fra Forræder. Foto: Erik Edland

Til tross for at hun nå legger fokus på familien, sier programlederen at hun har fått mersmak for spillet.

– Man får bare lyst til å spille det om og om igjen! Håper de spør om meg til neste sesong, avslutter Flatland.

To andre deltakere som trolig ikke vil stille på Forræders finalefest er plateprodusent og tidligere Robinson-programleder Christer Falck (53) og langrennsløper Emil Iversen (31).

På spørsmål om hvorfor han har meldt at han uteblir fra festen, svarer Falck at han ikke ønsker å medvirke i denne saken.

God Kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Iversen, men har ikke lykkes i å få svar på våre henvendelser.

