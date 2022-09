«Forræder»-Erlend kritiserer konseptet: – Ingenting å gå etter

Komiker og skuespiller Erlend Mørch (28) er aktuell i TV 2-programmet «Forræder».

Da han ble spurt av Mads Hansen om han kunne tenke seg å være forræder, svarte han blankt nei.

Det er han takknemlig for i dag.

Ville bo på hotell

For Mørch var det én ting som avgjorde om han skulle takke ja til å bli med på programmet i utgangspunktet.

– Det var en periode jeg hadde veldig lyst å bo på hotell. Det var det første jeg spurte om da de kontaktet meg. Jeg anså det litt som en ferie.

28-åringen forteller nemlig at det var fristende med et lite avbrekk i den ellers hektiske hverdagen.

– Jeg har alltid vært veldig glad i sånne «happenings» som konfirmasjonsleir og leirskole. Der blir man kjent med folk, så det var nok litt derfor jeg takket ja også.

Ikke tilgitt dem enda

Før spillet starter, blir deltakerne spurt av Mads Hansen om de kunne tenke seg å være forræder. Det var ikke et vanskelig svar for Mørch.

– Jeg var veldig klar med Mads at jeg ikke ville bli forræder. Når han spurte oss så svarte jeg blankt nei. Jeg var der for å slappe av, hvis man blir forræder så er det mye jobb tenkte jeg.

Komikeren forteller at han er veldig glad for at han tok det valget i ettertid.

– Jeg var ikke noe «keen» på å drive å lyve til folk. Jeg vet at folk sier det er et spill, men jeg har fortsatt ikke helt tilgitt forræderne. Hvis jeg skal være helt ærlig, sier han.

Mistet gnisten

En ting Mørch synes er kritikkverdig med programmet, er at de lojale har lite å gå etter når de skal peke ut en forræder.

– Alle trodde det skulle være mer sabotering blant forræderne enn det egentlig er.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier til God kveld Norge at de setter pris på engasjementet rundt måten spillet er lagt opp på.

– Om det er mange nok ledetråder og om det er sabotasjeaksjoner nok, vil alltid kunne diskuteres både blant deltakerne selv og TV-seerne. At det debatteres så mye som det gjør, synes vi selvsagt er positivt, skriver Dahl i en mail til God kveld Norge.

I fredagens episode blir Mørch stemt ut i rådsalen, fordi samtlige tror han er forræder.

– Det var helt greit å bli stemt ut egentlig. Jeg var litt mentalt ferdig på det tidspunktet, jeg hadde mistet litt gnisten. Dermed gikk det egentlig helt fint.

Se hvordan Erlend reagerte når han ble stemt ut i videoen øverst i saken.