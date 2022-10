Forlater Torpet i sinne: – Jeg orker ikke mer!

Dramatikken fortsetter rundt tidligere Farmen- og nåværende Torpet-deltaker Benjamin Lien (32).

Tidligere har den profilerte deltakeren truet med å trekke fra Farmen, og da han røk ut av konkurransen – etter tvekamptapet mot Lasse Fredheim (26) – ble han sendt til Torpet.

I mandagens Torpet-episode, som er tilgjengelig på TV 2 Play, bryter det ut en diskusjon som gjør at Lien truer med å trekke seg.

Mye jobb som gjenstår

Bakgrunnen for den ampre diskusjonen, er at Benjamin mener hans to Torpet-konkurrenter, Vilde Humstad Aasmo (23) og Tore Haraldset (62), ikke bidrar tilstrekkelig til å fullføre oppgavene de skal gjennomføre.

Trioen har ennå ikke fullført flere av oppgavene de har fått fra mentor – deriblant å bygge en melkerampe og et klatrestativet – og på toppen av dette mottar de enda en mentoroppgave: De må lage en geiteinnhegning på 40 kvadratmeter, som skal romme sauer fra en nabogård de snart skal passe på i en ukes tid.

Lien har mest lyst til å jobbe utover kvelden, mens Aasmo og Haraldset vil prioritere middag. Når Aasmo ber Lien om å tenke mer på fellesskapet, klarer ikke Lien å holde tilbake frustrasjonen.

– Hva er det jeg jobber for? Jobber jeg med arbeidsoppgaver fordi jeg tenker på meg selv? sier han oppgitt og tydelig irritert i episoden.

Pakker og reiser

Deretter annonserer Lien, til Aasmos og Haraldsets store overraskelse, at han forlater Torpet.

– Jeg går. Jeg gidder ikke. Jeg kjenner jeg ikke er i stand til å være her, sier han mens han begynner å pakke tingene sine.

– Jeg prøver å kommunisere at jeg har veldig lyst til å bli ferdig med melkerampen i kveld. Og så blir dere sure på meg fordi jeg er villig til å strekke meg litt lenger ..., sier Lien i episoden.

Når Haraldset beskriver Liens oppførsel som barnslig, blir han enda mer opprørt.

– Jeg orker ikke høre at jeg er barnslig. Jeg har fått nok. Jeg har jobbet godt i seks uker. Jeg orker ikke mer!, sier Lien før han forlater Torpet i sinne.

– Jeg er tom for ord

Aasmo og Haraldset legger ikke skjul på at de er forfjamset over Liens reaksjon.

TOM FOR ORD: Vilde Humstad Aasmo (23) sliter med å forstå at Benjamin Lien forlater Torpet etter en diskusjon hun beskriver som «en liten bagatell». Foto: Anton Soggiu

– Jeg er tom for ord, egentlig, sier Aasmo i Torpet-episoden.

– Jeg føler ikke vi har vært stygge med ham. Han har aldri fått en klar beskjed fra oss tidligere, og etter én beskjed fra oss, og så velger han å dra for en liten bagatell.

Om Benjamin Lien trekker seg eller ei, gjenstår å se i de kommende Torpet-episodene.

