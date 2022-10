Forklarer «White Lives Matter»-stuntet: – Føles bare riktig

Under motevisningen for sitt eget merke «Yeezy» dukket Kanye West (45) opp iført en skjorte med den påtrykte teksten «White Lives Matter».

Uttrykket oppsto som et rasistisk svar på Black Lives Matter-bevegelsen i 2015, og har blitt brukt av høyreekstremistiske grupper, ifølge organisasjonen Anti-Defamation League.

Klesplagget førte til store reaksjoner, og på et tidspunkt var West en av de mest diskuterte på Twitter.

Kanye West wearing a White Lives Matter hoodie‼️😳 pic.twitter.com/9Xr7UCQAdF — RapTV (@Rap) October 3, 2022

Forlot motevisningen

En rekke kjendiser har reagert på stuntet og West uttalelser i sosiale medier den siste tiden. En av dem er Jaden Smith, som skal ha forlatt motevisningen, melder Independent.

UENIG: Jaden Smith avbildet dagen etter motevisningen til Kanye West i Paris. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT /AFP

Ifølge avisen skrev Smith at han ikke kunne støtte Kanyes budskap i en tweet som nå er slettet. Han la likevel ut en rekke andre innlegg den samme dagen hvor han blant annet skrev: «Black Lives Matter».

En av dem som tok West i forsvar under kritikkstormen er artist Diddy. Under et radiointervju sa han at rapperens meninger blir ofte misforstått, melder BuzzFeed.

Black Lives Matter-bevegelsen har beskrevet stuntet som skadende i en uttalelse:

«Stuntet var en tydelig fornærmelse mot BLM... Svarte modeller gikk på catwalken med slagordet. «All Lives Matter» og «White Lives Matter» har lenge fungert som voldelige replikker til BLM-bevegelsen», står det i brevet.

Fikk en magefølelse

West har vært svært aktiv på Instagram denne uken, og har blant annet skrevet at «alle vet at Black Lives Matter var en svindel. Nå er det over. Vær så god».

TMZ skriver at West trolig referer til svindelanklager rettet mot organisasjonen. Forrige måned ble en leder anklaget for å angivelig ha stjålet mer enn 10 millioner dollar, melder LaTimes.

Nå utdyper West om stuntet i et nytt intervju med FOX News.

Der kommer han med en rekke politiske ytringer, blant annet at han er «pro life», altså at abort er problematisk, og forklarer at halskjedet han har på seg for anledningen er prydet med «barnas ultralydbilder». Han snakker også om sin støtte til Trump og hevdet folk i Hollywood advarte ham sterkt mot det fordi det kunne ødelegge karrieren.

På spørsmål om hvorfor han valgte å gå ikledd og vise fram klær med slagordet «White Lives Matter», svarer West:

– Du vet. Jeg gjør enkelte ting ut i fra en følelse, jeg kanaliserer energien og det føles bare riktig. Det er en magefølelse og en forbindelse med Gud.

Han begynner så å sammenligne seg selv med tidligere kunstløper Tonya Harding, som mestret den vanskelige øvelsen trippel aksel.

– Hun øvde så mye at da tiden var inne for å skøyte i en konkurranse så skjedde det bare(...) Og det er det som skjer. Gud forbereder oss til kamp, sier West, som også kommer med et stikk til massemediene, som han mener har en «gudløs agenda».

LA UT DIALOG: West la ut skjermbilde av det som skal være en samtale mellom ham og faren. Foto: Skjermbilde Instagram story

West legger til at hans «brilliante» og «godt utdannede» far, som var en del av Black Panthers-bevegelsen, hadde hans favorittrespons på stuntet.

– Jeg skrev at det ideen om meg som gikk med denne skjorten var morsom. Han svarte at «det bare var en svart mann som erklærer det åpenbare».

Rapperen fortalte også om foreldrenes oppvekst under intervjuet, som varer i nesten 14 minutter. Ifølge ham opplevde hans far å bli diskriminert både i et «hvitt miljø» og «på college med svarte».

– Det var min favorittrespons fordi jeg fortsatte å tenke på at folk ser etter en forklaring, og folk sier at som en artist må du ikke gi en forklaring, men som en leder må du det. Så svaret på hvorfor jeg skrev «White Lives Matter» er fordi de gjør det. Det er åpenbart, sier West.