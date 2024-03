Forklarer valget: – Følte meg ikke velkommen

Popstjernen Beyoncé Giselle Knowles(42) har de siste ukene blitt hyllet etter at hun slapp suksess-låten «Texas Hold ’Em», som fort steg til topps på Billboard-listen «Hot Country Songs».

Knowles ble den første svarte kvinnen som har toppet listen, og dermed historisk.

Nå snakker hun for første gang om suksess-albumet «Cowboy Carter», som slippes 29. mars, og røper hvorfor hun gikk for countrysjangeren.

Det er i et innlegg på Instagram at 42-åringen forklarer sjangervalget.

– Jeg føler meg beæret over å være den første svarte kvinnen med en nummer én-singel på Hot Country Songs-listen. Mitt håp er at om noen år vil det være irrelevant å nevne en artists rase i forbindelse med slipp av sjangre i musikk.

Fikk kritikk

Videre forteller artisten at hun har jobbet med albumet i over fem år, og røper at ideén kom etter en opplevelse for noen år tilbake, hvor hun ikke følte seg velkommen.

– Jeg følte meg ikke velkommen, og det var veldig tydelig at jeg ikke var det. På grunn av den opplevelsen, undersøkte jeg countrysjangeren og musikken nærmere.



– Kritikken jeg møtte da jeg først gikk inn i denne sjangeren, tvang meg til å pushe de begrensningene som ble satt på meg.



«Texas hold ’Em»-artisten røper deretter at fansen kan glede seg til flere overraskelser i albumet.



– Jeg har samarbeidet med unike artister som jeg respekterer høyt. Jeg håper dere hører hjertet og sjelen min, og all kjærligheten og lidenskapen jeg har lagt i dette albumet, skriver hun videre.

Knowles forteller at hun fokuserte på albumet som en fortsettelse på hennes forrige album, «Renaissance».



– Dette er ikke et country-album, dette er et Beyoncé-album, avslutter hun.

Dolly Parton: – Stor fan

Countrysjangeren har de siste årene vært dominert av hvite artister som Taylor Swift (34), Marty Robbins (57), Hank Williams (29), for å ikke nevne legenden Dolly Parton (78).



Etter låt-slippet har Knowles, som nevnt, blitt hyllet av flere og i februar kom sistnevnte med en gratulasjon til «Texas hold ’Em»-artisten på Instagram.

– Jeg er en stor fan av Beyoncé og er veldig glad for at hun har gjort et countryalbum. Så gratulerer med nummer én-singel på Billboard Hot Country, skriver Parton i innlegget.

Albumet vil være artistens åttende album. De tidligere albumene har alle toppet Billboard 200, og det gjenstår å se om også dette albumet stiger til topps.