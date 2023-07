– Forholdet mellom far og sønn ser nært ut utad

FAMILIEIDYLL: Prins George med lillesøster prinsesse Charlotte og foreldrene prins William og prinsesse Catherine under Wimbledon-turneringen i England i juli 2023. Hele familien elsker sportsarrangementer. Foto: Alastair Grant / NTB

Prins George fyller ti år! Pappa prins William (41) har vært svært viktig for tronarvingen.

Litt over to år etter at prins William (41) og Kate Middleton (41) lovet hverandre evig troskap i en overdådig rojal bryllupsseremoni i Westminster Abbey våren 2011, ble parets første barn født.

Den lille gutten så dagens lys 22. juli 2013, og fikk det rojale navnet prins George Alexander Louis da han ble døpt høsten 2013. I dagligtale; prins George av Wales.

FØRSTE UTENLANDSTUR: I 2014 var prins George med på sitt aller første utenlandsoppdrag for det britiske kongehuset, og turen gikk til Australia og New Zealand. Foto: NTB

Mye har skjedd de ti årene prins Wiliam og prinsesse Catherine av Wales har sett sønnen vokse til.

To nye tilskudd er kommet i familien, dronningen og prins Philip er gått bort, prins Harry (38) og kona hertuginne Meghan (41) har forlatt britisk jord og kongefamilien, prins Andrew (63) er blitt anklaget for seksuelle overgrep på mindreårige og ikke minst er prins Charles (74) blitt kong Charles III.

Alle disse hendelsene har vært med på å prege den ti år gamle guttens liv, både direkte og indirekte.

Blyg, men med glimt i øyet

Foreldrene William og Catherine har forsøkt å skåne storebror George, og de to yngre barna prinsesse Charlotte (8) og prins Louis (5), så godt det lar seg gjøre fra pressen og mediebegivenheter, men som medlem av kongehuset har du nærmest plikt til å stille opp på arrangementer – også som barn.

Og gjennom ulike tilstelninger har vi sett en blyg og litt reservert prins vokse frem, men som også har vist at han både har glimt i øyet og humoristisk sans.

I likhet med de øvrige medlemmene av det britiske kongehuset, er han fanatisk opptatt av sport, og deler spesielt fotballinteressen med sin far prins William.

De blir sett titt og ofte sammen på fotballkamper, der verken far eller sønn klarer å styre seg når det kommer til å heie på favorittlaget. Og også under offisielle tilstelninger utstråler far og sønn en sterk kjemi.

SOM FAR, SÅ SØNN: Prins George har arvet sin fars sportsinteresse. Her nyter prinsen en pizzabit i pausen under cricketkampen mellom England og Australia i begynnelsen av juli. Foto: Foto: Mike Egerton / NTB

Nært forhold med lillesøster og far

TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen minnes spesielt én episode, under arrangementet «Trooping the Colour» i 2016, med varme.

– Forholdet mellom far og sønn ser nært ut utad. Hvem kan vel glemme da prins William satte seg på huk for å forklare sønnen om flyene under, og dronning Elisabeth pirket prins William på skulderen og ba prinsen reise seg?



FIKK «STRENG» BESKJED: Dronning Elizabeth ga barnebarnet prins William beskjed om å reise seg på balkongen på Buckingham Palace under «Trooping the Colour» i 2016. Foto: NTB

Prins George har siden fødselen av blitt minnet på hvilken rolle han har, og hvilke plikter som venter ham en gang i fremtiden – når hans farfar og far er gått bort.

Dette har nok gjort at han er blitt en ettertenksom prins, som har utviklet et ekstra spesielt og nært bånd med lillesøster prinsesse Charlotte, som alltid skal være ved hans side – også når han blir kong George VII.

– Prins George fremstår som en veldig rolig gutt. Prinsen er vokst opp i verdens mest kjente familie, men ser ikke ut til å være ubekvem i rollen. Prins George har også ved flere anledninger blitt hintet til om hva som er rett å gjøre ved offentlige tilstelninger av sin søster prinsesse Charlotte. Om det er å bukke eller vinke til riktig tid, forklarer Schulsrud-Hansen.



EN VENNLIG PÅMINNER: Under begravelsen til oldemor dronning Elizabeth, minnet lillesøster prinsesse Charlotte storebror prins George ham på at han måtte nikke i retning kisten. Foto: Peter Byrne / NTB

Fikk ærefullt oppdrag under kroningen

Prins George har allerede vist at han har teft for seremonielle, kongelige arrangementer, og sist ut var da farfar Charles og stefarmor Camilla (76) ble kronet til konge og dronning.

Da hadde han fått det ærefulle oppdraget med å være én av de åtte «page boys»-guttene, som skulle bære kongens kroningskappe under seremonien i Westminster Abbey 6. mai.

ÆREFULLT OPPDRAG: Prins George i engasjert prat med en av de andre «page boys»-guttene under kroningen i mai 2023. Foto: NTB

Men foreldrene William og Catherine skal i forkant av kroningen ha gått flere runder med sin eldste sønn, for å forsikre seg om at dette var et oppdrag han virkelig kunne tenke seg å være med på – og ikke noe han følte seg presset til.



– Både William og Catherine har tenkt svært nøye over å eksponere George på denne måten, men etter mange diskusjoner med ham, må de ha kommet frem til at han hadde angret om han ikke hadde gjort det, sa den britiske kongehuseksperten Ingrid Seward til Mirror da oppdraget ble kjent.



BRYLLUP: Prins George (midten) var brudesvenn og prinsesse Charlotte (nummer to nederst fra venstre) var brudepike da tante Meghan og onkel Harry giftet seg i 2018. Foto: Alexi Lubomirski

Prins George har også fått bryne seg på brudesvenn-oppdrag i ulike brylluper, blant annet da onkel prins Harry og Meghan Markle giftet seg på Windsor slott i mai 2018.

Dette hadde skjedd om prins George ble konge nå

På spørsmål fra TV 2 om hvor mye det hadde å si at prins William og prinsesse Catherines førstefødte var en gutt, og hva som hadde skjedd dersom barnet hadde vært en jente, trekker kongehusekspert Schulsrud-Hansen frem den engelske tronfølgeloven – «The Succession of the Crown Act».



– Det som er litt interessant, er at denne tronfølgeloven ble vedtatt samme år som prinsen ble født, men ikke ble gyldig før to år senere. Det betyr at hvis rekkefølgen på prinsesse Charlotte og prins George hadde vært annerledes, om prinsen var født som nummer to, ville prins George likevel vært tronarving.



ANDRE I REKKEN: En dag skal bestefars krone settes på hodet til prins George. Her fra kroningen av kong Charles og dronning Camilla i mai 2023. Foto: Doug Peters / NTB

Noe man kan trekke paralleller til med tanke på vår egen prinsesse Märtha Louise, som kom til verden i i 1971, to år før lillebroren Haakon – som i dag er tronarving og Norges kronprins.

Det var først 29. mai 1990 at det ble gjort grunnlovsvedtak som nå gir kvinner arverett, men da for tronarvinger født etter 1990. Derfor har kronprins Haakon arvet tronen etter sin far – og ikke prinsesse Märtha Louise, som altså ble født først.

– Hypotetisk sett, dersom kong Charles og prins William hadde dødd nå, hadde prins George automatisk tatt over tronen eller måtte han ha ventet til han ble myndig?

– Det er et godt spørsmål, men man kan anta at prins Georges mor hadde inngått i regentskapet. Det er slik det har blitt gjort historisk, i alle fall. Muligens en kombinasjon av moren, statsministeren og en fra forsvaret, til prins George ble myndig, forklarer Schulsrud-Hansen.

SJARMØR: Prins George skal en dag bli konge i Storbritannia. Foto: Andrew Milligan / NTB

– Hvilken tittel hadde prinsesse Catherine fått dersom sønnen ble konge, og hun fremdeles var i live? Dronningmor? Kongemor?



– Hun hadde ikke fått tittelen «kongemor» eller «dronningmor». Det forvirrende med denne tittelen er at dronning Elisabeth IIs mor, dronning Elisabeth, ikke fikk tittelen «dronningmor» fordi hun var mor til dronningen.

DELER SPORTSINTERESSE: Far og sønn drøfter trolig Wimbledon-resultatet etter dag fjorten under singelfinalen for menn i juli. Foto: Kirsty Wigglesworth / NTB

Dronning Elizabeth fikk, ifølge kongehuseksperten, tittelen fordi hun var «dronning» og «mor» til den regjerende monarken.

– Hadde dronning Elizabeth hatt en sønn som satt på tronen, hadde dronningmoren fortsatt blitt kalt dronningmor. Catherine, fyrstinnen av Wales, vil nok fortsatt vært kjent under denne tittelen frem til prins George gifter seg, og da få en annen type tittel, forklarer Schulsrud-Hansen.

TIDENE HAR FORANDRET SEG: Det er ikke mange år siden man knapt så et kongelig medlem vise kjærlighet overfor barna sine, og spesielt ikke de mannlige. Tidene har heldigvis snudd, og det ser man tydelig i relasjonen med far og sønn William og George. Foto: Anwar Hussein / NTB

– La barn være barn

Men dette scenarioet blir trolig mange, mange år til, og foreløpig ikke noe man trenger å tenke på nå som prinsen akkurat har fylt ti år, skal vi tro TV 2s kongehusekspert.

– Selv om Solkongen Ludvig XIV bare var fem år da han arvet tronen, ser fremtiden lysere ut for prins George. La barn være barn, det er heldigvis mange år til vi får se St. Edvards krone plasseres på prins Georges hode!