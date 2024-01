Forespørslene renner inn etter «Makta»

Flere har hyllet skuespiller Kathrine Thorborg Johansen (35) for hennes tolkning av «landsmoder» Gro Harlem Brundtland (84) – blant annet noen spesielt interesserte.

Nylig kom høstens store snakkis, «Makta», tilbake. Det har nå blitt 80-tallet og vi har blitt med inn i den politiske bokseringen – hvor tidligere Høyre-politiker Kåre Willoch entrer scenen.

I serien følger vi Gro Harlem Brundtland, som spilles av Kathrine Thorborg Johansen, som står midt i Arbeiderpartiets «desperate» kamp mot slutten av 70-tallet.

En serie NRK selv beskriver som «basert på sannhet, løgn og dårlig hukommelse».

I tillegg til gode terningkast har kritikerne også bitt seg merke i opptredenen til Johansen – og nå avslører hun forespørslene som har rent inn i etterkant.

Hylles

35-åringens sin tolkning av den tidligere statsministeren blir hyllet – og flere mener blant annet at stemmen er «skremmende lik».

SUKSESS: I NRK-serien «Makta» spiller Kathrine Thorborg Johansen «landsmoder» Gro Harlem Brundtland. Jan Gunnar Røise spiller tidligere Ap-nestor Reiulf Steen. Foto: NRK

Til TV 2 forteller skuespilleren at hver enkelt skuespiller fikk et valg om hvordan de ville portrettere karakterene sine:

– Fra serieskapernes side har det vært et valg vi har fått gjøre selv – om vi hadde lyst til å legge oss nært opp mot hvordan den personen vi portretterer er i virkeligheten, eller ikke.

Søndag hadde første episode av del to premiere, og lite tyder på at seerne har gått lei. 539.000 seere fulgte med – flere enn det som fulgte premieren i 2023.

Johansen mener at selve stemmen til den «landsmoderen» er så spesifikk – og at det er ingen som ligner på henne:

– Det er jo ingen som ligner på Gro. Det er ingen som snakker sånn som Gro, og det er så mye av hennes personlighet som kommer frem i måten hun prater på i setningsoppbyggingen, de innskutte bisetninger, og tonefallet.

– Det gjør at hun får den slagkraften som hun hadde da og har fortsatt. Det hjalp min karakter – og også kunne legge seg litt tett opptil virkeligheten.

Får forespørsler etter «landsmoder»-opptreden

For å sette seg inn i rollen satte 35-åringen seg grundig til verks. Selv er hun født i 1989, og fikk ikke med seg alle hendelsene hun selv iscenesetter.

– Hun gikk jo av som statsminister da jeg var sju år gammel, så jeg husker henne jo ikke egentlig. Men det har vært fantastisk å sette seg inn i det, og jeg har både fått en slags politisk oppvåkning, men også en forståelse for hva hun har kjempet seg gjennom.

Men selv om hun har fått skryt for tolkningen sin av karakteren, forteller skuespilleren at hun er påholden når folk ber henne dra en «Gro».



– Det har jo vært en del telefoner som: «Kan du komme på julebordet vårt og late som du er Gro», og da har jeg sagt nei. Det kan kanskje virke litt snobbete på en måte.

SKRYT: «Makta»-skuespiller Kathrine Thorborg Johansen får forespørsler etter tolkningen hennes av Gro Harlem Brundtland. Her avbildet sammen med medskuesepiller Thorbjørn Harr. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Men det er noe med at en stor del av mitt arbeid med «Makta» også har vært det at det er en satire og selv om det er satt på spissen, så har jeg likevel ønsket å prøve å lete etter en slags kompleksitet i den karakteren. Noe som egentlig er helt selvmotsigende i en satire.

– Poenget er at jeg skal være litt outrert, ikke sant? Men på grunn av det arbeidet, så føler jeg at jeg slår beina litt under det hvis jeg skulle dratt rundt som en omreisende «Gro».

VG ga starten av andre del terningkast 6 – og skriver at serien «forbløffer» til siste slutt. Likevel svarer Johansen kryptisk på om det kommer en fremtidig sesong til:

– Det lukter ikke en sesong til?

– Ikke sånn som det ser ut nå, tror jeg.