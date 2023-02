Foreløpig er Alessandra Mele favoritt til å vinne Eurovision

I mai skal 37 land konkurrere mot hverandre i Eurovision Song Contest.

Nå har godt over en tredjedel av årets bidrag blitt offentliggjort. Det er totalt 15 land som har valgt sitt bidrag, og Norge har som kjent stemt frem Alessandra Mele og låten «Queen of Kings».

Skal vi tro fansen, var dette et svært godt valg. Eurovision-fansen bruker i stor grad en app som heter My Eurovision Scoreboard for å stemme frem sine favoritter.

Der leder den norsk-italienske 20-åringen over alle andre som er kvalifisert på nåværende tidspunkt.

– Det gjør meg veldig glad, stolt og takknemlig. Jeg gleder meg til å gå rundt i Europa og dele gleden og «empowerment» av låta, sier hun til TV 2.

Leder over Eurovision-stormakt

Selv om det er flere land som ikke er kvalifisert enda, er det noen Eurovision-stormakter på listen. Morten Thomassen, president i MGP-klubben, er særlig fornøyd med at vi leder foran Italia.

– Det er kjempestas at etter at 15 land har valgt sine bidrag ligger Alessandra fortsatt på topp på fansens egen rangeringsliste. Det lover godt, sier Thomassen til TV 2.

STOR STJERNE: Marco Mengoni vant tredje sesong av italienske X Factor. Siden har han solgt over nærmere 3 millioner plater i Italia og toppet den italienske hitlisten syv ganger. Foto: Riccardo Dalle Luche

Han påpeker at My Euovision Scoreboard er en svært velkjent app i Eurovision-miljøet, og at den gir en god pekepinn.

Italia og artisten Marco Mengoni (34) ligger på fjerdeplass på listen i skrivende stund.

Italia har 15 topp 5-plasseringer i Eurovision Song Contest, sammenlignet med Norges elleve topp 5-plasseringer. Italia har kun deltatt 47 ganger på grunn av en boikott, mens Norge har deltatt 60 ganger. Dermed har Italia langt bedre statistikk enn Norge.

Italia er også et av fem land som var med i den aller første utgaven av Eurovision Song Contest i 1956, og er et av de såkalte «fem store landene». Det vil si et av de fem landene som automatisk kvalifiserer seg til finalen hvert år.

MYE ARBEID: Alessandra Mele, her i Starlab Studios i Oslo, har mye å gjøre før den internasjonale finalen i mai. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Ukrainsk konkuranse

Mele leder også over Italia på bettinglistene, hvor hun foreløpig er plassert som nummer tre. Foreløpig ligger kun Ukraina og Sverige foran på listen.

– Det faktum at bookmakerne har Norge på tredjeplass nå er et godt tegn, konstaterer Thomassen.

Oddsmakere mener Ukraina har best odds, noe eksperter spekulerer i at kan skyldes den pågående krigen. Fansen har foreløpig plassert låten til den ukrainske elektronika-duoen Tvorchi på 7. plass.

Mele sier at responsen fra Europa har vært fantastisk etter at hun ble kåret til seierskvinne.

EUROVISION-LEGENDE: Sveriges Loreen har en enorm internasjonal fanbase. Her holder hun trofeet etter å ha vunnet Eurovision i Baku i 2012. I 2023 gjør hun kanskje comeback. Foto: Sergey Ponomarev

– Responsen er fantastisk. Jeg prøver å svare alle sammen. Alle har vist så mye kjærlighet, det rører meg, sier Mele.

Målt i antall seire er Irland det mest suksessrike landet i Eurovision Song Contest, et land som Mele knuser på både fanfavoritt-listen og bettinglisten.

Har troen på Sverige

Den årvåkne leser reagerer kanskje på at Sverige ligger på andreplass på bettinglisten, med tanke på at de ikke har hatt finale i Sveriges utgave av MGP, nemlig Melodifestivalen.

Sveriges høye plassering på bettinglistene handler i stor grad om at eksperter er relativt sikre på at svenskene vil stemme frem den tidligere Eurovision-vinneren Loreen (39) under finalen 11. mars.

I år deltar Loreen, som faktisk heter Lorine Zineb Nora Talhaoui, med låten «Tattoo». I 2012 vant hun den internasjonale sangkonkurransen med låten «Euphoria».

Skjedde også med Ulrikke Brandstorp

My Eurovision Scoreboard-appen har skapt overskrifter i Norge før. Ulrikke Brandstorp (27) toppet listen med god margin i 2020, da hun skulle deltatt med låten «Attention».

På grunn av pandemien ble imidlertid sangkonkurransen avlyst det året.

Dermed fikk vi aldri vite om det å være fanfavoritt på forhånd ville ført til at Brandstorp vant hele konkurransen.

