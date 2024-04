Forbereder barna på rasisme: – Viktig å ruste dem

Siri Nilminie Avlesen-Østli ble utsatt for rasisme i oppveksten. Nå lærer hun sine to barn om hvordan de bør takle rasisme.

«The Voice»-programleder Siri Nilminie Avlesen-Østli (40) er adoptert fra Sri Lanka og vokste opp på Hamar.



Gjennom oppveksten på 80- og 90-tallet var hun jevnlig offer for rasisme. I podkasten «Familiekoden» forteller Avlesen-Østli at hun har hatt samtaler med sønnen Victor (8) og datteren Thea (5) om rasisme.

– Det er viktig å snakke med dem om at det kan dukke opp sånne ting. Det er viktig å ruste dem, slik at de har en eller annen comeback eller noe de kan si. Og at de vet at de ikke står alene hvis det skulle skje. At jeg kommer til å ta den fighten for og med dem.

Som tidligere nevnt, ble Avlesen-Østli utsatt for rasisme i oppveksten.



– Ja, det gjorde jeg. På barneskolen og spesielt på ungdomsskolen. Så ble det litt bedre, føler jeg. Det har gjort at jeg har vært litt tøffere enn jeg kanskje ville ha vært ellers. Jeg har tålt en del.

PODKAST-GJEST: Siri Nilminie Avlesen-Østli er gjest i «Familiekoden»-podkasten med programleder Katrine Moholt og psykolog Reidar Hjermann. Foto: Monster / TV 2

Inspirert av pappa

Metoden hun bruker når hun prater med barna om rasisme, er hentet fra hennes egen far og hva han fortalte henne i oppveksten.

– Jeg sier: «Hvis ikke de klarer å respektere deg for den du er, så er de ikke verdt tiden din. Det er ikke noe å bry seg om». Å marginalisere det litt. Å gjøre det til en bagatell. Å krympe det og heve seg over det. «Hvis de er slemme mot deg, er det deres tap».

Psykolog og «Familiekoden»-ekspert Reidar Hjermann (55) supplerer:

– Det er vel noen som føler seg litt små, som har behov for å tråkke på andre for å komme seg høyere.

Avlesen-Østli sier seg helt enig.

– Det er dét det handler om. Det er i alle fall min erfaring. Det er også lett å forklare for barn. De ser at de som gjør det, er ofte noen som sliter selv.

«THE VOICE»: Siri Avlesen-Østli har ledet TV 2-serien «The Voice» siden 2022. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Planlegger jul på Sri Lanka

Sri Lanka har en stor plass i hjertet hennes. Som tiåring besøkte hun øystaten i Indiahavet for første gang siden adopsjonen, og siden den gang har det blitt flere turer.

– Alle lukter og lyder og alt er bare riktig for meg. Jeg har det veldig bra der. Det er fint klima med 40 plussgrader. Jeg koser meg veldig der.

Nå planlegger Avlesen-Østli – som for øvrig tok en tredjeplass i «Skal vi danse» i 2021 og vant «Kokkeskolen» i fjor – å ta med ektemannen, Erik Avlesen-Østli, og deres to barn på julefeiring til nettopp Sri Lanka.

Hun føler at det kan være nyttig for barna å besøke landet hvor deres mor er fra.

– De må få se landet, fordi jeg tror at den puslespillbiten mangler for dem. Jeg tror det er viktig at de får se og være stolte av landet, uten å bare lese eller høre om det. Jeg tenker det er viktig at de får en tilhørighet, sier Siri Nilminie Avlesen-Østli i podkasten «Familiekoden».

