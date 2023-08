Forandret seg etter «Farmen»: – Lært mye om meg selv

Det har vært et lærerikt år for Benjamin Lien (32) etter deltakelsen i TV 2-programmet.

For ett år siden dro rogalendingen Benjamin Lien (32) til «Farmen»-gården for å konkurrere og bo sammen med 13 andre deltakere.

I løpet av oppholdet, som endte opp med å vare i ni uker, opplevde han mye. Det hele endte med en dramatisk tvekamp, der han måtte forlate gården.

Det tok lang tid for ham å komme seg tilbake til normalen. I løpet av det siste året har Benjamin gått gjennom en stor forandring.

Begynner i ny jobb

«FARMEN»: I fjor tilbrakte Benjamin Lien hele ni uker i 1922. Foto: Anton Soggiu

Når TV 2 tar opp tråden med den tidligere «Farmen»-deltakeren, kan han fortelle at livet er bra. Han skal snart på ferie som frivillig i Røde Kors, og om to uker begynner han i ny jobb.

Han går fra å være pleieassistent til å bli lærling som helsefagarbeider. For ham handler det hele om være med på å gjøre en forskjell og ha en meningsfylt hverdag.

Det kjenner han også på når han jobber som frivillig. I oktober har han gjort dette i 13 år.

– Hvis man er heldig og har mye, så kan man dele det man har med andre. For min del er det omtanke og energi, sier Benjamin.

Etter «Farmen» måtte han derimot ta en pause fra jobben.

– Tok tid

Da han kom hjem fra gården, var ikke livet tilbake til normalen med det første.

– Det tok litt tid før jeg kom meg. Jeg dro jo ikke på jobb med én gang, for å si det sånn. Jeg hadde sagt opp stillingen min for å bli med på «Farmen».

Under tvekampen mot Tore Haraldset, var nemlig Benjamin syk og det hele endte med både gråting og spying. I dag vet han fremdeles ikke hva som var årsaken til at han var dårlig. Det gikk et par uker før han følte seg frisk igjen.

– Jeg var ganske dårlig da jeg kom hjem. Jeg hadde gått ned mange kilo og kroppen var utmattet.

Etter hvert begynte han gradvis å jobbe igjen og i dag føler han seg bra.

Kultursjokk

I tillegg til sykdommen, var det uvant for Benjamin å reise tilbake til det vanlige liv i 2022, etter ni uker i 1922. I de ukene var det omtrent bare de andre deltakerne han hadde kontakt med.

Brått skulle han tilbake til den hektiske hverdagen igjen med nye ansikter å forholde seg til.

– Du får litt kultursjokk når du bare blir sluppet av på Gardermoen. Fra å være på en gård hvor du bare ser de samme ansiktene hver dag over en lengre periode, og plutselig står du midt i 2022 med en koffert i den ene hånden og flybillett i den andre. Det var litt spesielt.

– Jeg brukte nok litt tid bare på å samle meg hjemme, mentalt sett. Du er sliten og det er mye som pågår.

Det hele ble heldigvis bedre da han var borte fra TV-skjermen og slapp å holde på detaljer fra «Farmen» hemmelig. Det var tidligere et stressmoment for ham.

– Vi er heldige

I dag kan Benjamin fortelle at han har lært flere ting i løpet av det siste året, og etter «Farmen»-deltakelsen.

– Jeg har meg lært sinnssykt mye om meg selv. Jeg har lært hvor langt jeg kan tøye strikken, fysisk og mentalt. At detaljer og småting ikke alltid er viktig i alt. Det går an å være mer avslappet på ting og tang. Alt må ikke være perfekt, sier han.

I tillegg har han begynt å verdsette flere ting i hverdagen, som mange kanskje tar for gitt her i landet.

– Jeg verdsetter rennende vann og det å ha et bad. Det er luksus å ha så mange valgmuligheter når det gjelder mat. Vi er heldige som lever i 2023.

– Jeg er takknemlig for alt det man har i denne verdenen, som man egentlig ikke kan ta helt for gitt, avslutter han.