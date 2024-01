– For første gang på veldig lenge, mistet jeg meg selv

2023 var et travelt år for Aurora Gude (31). Nå åpner hun seg om deltakelsen på skandalehotellet.

Etter to sesonger med nye «Paradise» og lunkne seertall, henter Viaplay tilbake «Paradise Hotel» slik vi kjenner det – med ingredienser som skandaler, romantikk og drama.

Mandag hadde programmet premiere og i første episode blir vi kjent med fem helt nye deltakere, og vi får et gjensyn med seks såkalte «legender».

To av disse er Aurora Gude (31) og Ferdinand Rygh (27). Gude slapp kula i 2014 under det som omtales som en av de mest ikoniske «Paradise Hotel»-finalene. Hun gjorde i tillegg et kort comeback i 2018, mens Rygh deltok i 2021.

TILBAKE: Ti år etter at hun stakk av med seieren i «Paradise Hotel», er hun tilbake. Foto: Roy Darvik/ Viaplay

Ingen av de to tidligere deltakerne synes det er rart at de to sesongene med «nye» Paradise ikke slo an hos TV-seerne.

– Det som ble hovedproblemet, var at de fjernet alt det som gjorde «Paradise» til «Paradise», som er intrigene, partnerskapene, tillit og parspillet, sier Rygh til TV 2 og utdyper:

– Det ble mer kamp om sitteplassene enn hvem du kan stole på. Det var «woke», og det har de ikke gjort denne sesongen. De har virkelig gått tilbake til det gamle med en oppdatert regel, som er at man kan være partner med samme kjønn og det skaper nye intriger.

Større overtak

Gude forteller at hun var usikker på om hun skulle takke ja til å være med nok en gang – ti år etter debuten. Etter å ha tatt et oppgjør med seg selv, skjønte hun raskt at dette var en mulighet hun ikke kunne la gå fra seg.

Hun legger ikke skjul på at det var annerledes å være med denne gangen.

– Forskjellen er at jeg er mer moden og intelligent, rett og slett. Man blir voksen på et eller annet punkt, så det å gå inn der og faktisk være en bedre menneskekjenner og lese hva som foregår på en helt annen måte enn å miste det helt, få panikk og paranoia.

GODE VENNER: Aurora Gude og Ferdinand Rygh har blitt gode venner, og startet nylig opp podkasten «Pærrapodden» sammen. Foto: God morgen Norge/ Camilla Blok

Rygh og Gude kjente til hverandre fra før, og fikk raskt en god tone inne på hotellet. Ettersom Gude til vanlig leser tarotkort, ble dette et skalkeskjul for duoen for å diskutere spill og taktikk.

– Folk turte ikke å komme til oss heller, for de trodde det var spirituelle ånder og sånt vi holdt på med, men vi gjorde oss bare klare for å «backstabbe» folk, sier Rygh lattermildt.



– I 2014 følte jeg man måtte ta tak i folk og overbevise dem om alt, men nå sådde vi et frø og flyttet på et par brikker. Du sier en setning til noen, så vet du at det får en kjedereaksjon – og så kan du sette deg ned og slappe av, fortsetter Gude.

– Tatt litt av

Det er ikke bare «Paradise Hotel» 31-åringen har begitt seg utpå den siste tiden. Hun har også deltatt i TV-programmer som «Farmen kjendis», «71 grader nord», «Camp Kulinaris» og «Bloggerne». Gude legger ikke skjul på at det har blitt litt mye den siste tiden.

– Det har tatt litt av nå. I 2023, for første gang på veldig lenge, mistet jeg meg selv. Jeg ble et skall av et menneske, for jeg har gitt så mye av meg selv og at jeg har ikke noe å gi meg selv lenger. Men nå går det bra, da, påpeker hun.

FLERE TV-PROGRAMMER: Den siste tiden har Aurora Gude vært å se i flere TV-programmer. Her fra «Farmen Kjendis» i 2023. Foto: TV 2

Det aller viktigste for Gude er at hun alltid skal være seg selv og være ekte. Men det er ikke alltid like lett når man skal lage underholdning.

– Det er jo ikke til å stikke under stol at mange kanskje drar på seg en liten rolle eller går litt ut av seg selv på TV. Så når jeg gjør en innspilling, så byr jeg så mye på meg selv at det krever mye energi. Men det er det som er viktig for meg; at dette er meg og jeg orker ikke å være noe annet.

– Får dere noe hjelp med dette underveis?



– Absolutt. Psykolog Hedvig Montgomery er på «speed dial». Det er en fantastisk ting, for da kan du sortere tankene dine.

«Ingen kuk er verdt mer enn 500 000 kroner»

Forrige gang Rygh var med, fant han kjærligheten og kom ut igjen med en kjæreste. Denne gangen var han fast bestemt på at dette ikke skulle skje.

– Jeg går inn med mottoet at: «Ingen kuk er verdt mer enn 500 000 kroner». Sist gang jeg var med lot jeg følelsene ta overhånd, og det ødela mye for spillet mitt generelt sett, for jeg er et veldig konkurransedrevet menneske. Så denne gangen er jeg veldig innstilt på den premiepotten.

NYTT MOTTO: «Ingen kuk er verdt mer enn 500 000 kroner» var mottoet Ferdinand Rygh sjekket inn med i årets sesong. Foto: Roy Darvik/ Viaplay

Også Gude gikk inn med samme innstilling.

– Men jeg visste på forhånd at det ikke kom inn noen som var min type uansett, for de jeg vil bli sammen med, hadde ikke dratt dit. Det er bare jeg som driver med sånt, avslutter 31-åringen.