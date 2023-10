Følte på skam etter bruddet: – Var langt nede

Jonas Lihaug Fredriksen (34) er en kjent YouTuber, men bemerket seg kanskje ekstra godt for det norske folk etter deltakelsen i NRK-programmet «4ETG» og «Forræder» på TV 2.

Lihaug Fredriksen er nå aktuell i matlagingskonkurransen «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm».



I desember i fjor røpet 34-åringen at han var blitt singel etter et tre år langt forhold.

«Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å si noe, men det føles rart å ikke fortelle om noe som preger livet mitt i så stor grad som dette. Det er dessverre slutt mellom Edvarda og meg», skrev han på Instagram den gang.

FØLER SEG UTENFOR: Jonas Lihaug Fredriksen forteller at han får en følelse av utenforskap, da flere i hans vennekrets er gift, har samboer og/eller har barn. Foto: Marte Christensen / TV 2

I hans nye podkast «Singel mann, 30+» snakker Lihaug Fredriksen om hvordan det er å være i 30-årene og singel, og i den nyeste episoden innrømmer han at han har følt på mye skam.

Til God kveld Norge forklarer YouTuberen at alle ting som er utenfor norm kan gi han en skamfølelse.

– Når jeg som 34-åring er en av ytterst få i min jevnaldrede vennekrets som ikke er gift, har samboer og/eller har barn, så gir det meg en følelse av utenforskap.

– En følelse av å ikke passe inn, legger han til.

– Var veldig langt nede

I ett år har Lihaug Fredriksen følt på skammen.



– Mer når det er tid for vinterdepresjon og mindre når det er sommer, sol og god stemning, sier han.

Selv om skamfølelsen har vært mindre når det er «sol og god stemning» – har den likevel klart å snike seg innpå også da.

– Det har ved flere anledninger vært dager hvor alt er fint på papiret, men jeg likevel har følt meg «shitty» på innsiden. Tanker om hvor patetisk jeg er her jeg sitter, som den eneste uten partner og barn, forteller Lihaug Fredriksen.



Det var spesielt én sommerdag følelsen av skam snek seg ekstra innpå 34-åringen.

– Jeg prøver alltid å være forsiktig med å bruke begrepet deprimert, fordi det treffer folk på så forskjellige måter, og det kan være så utrolig gravalvorlig – men jeg var veldig langt nede den dagen, sier han.

Går til psykolog

YouTuberen poengterer at han nå er klar over at skamfølelsen er feil, og jobber derfor med å takle den.

– Per nå går det bedre. Den har sluppet rattet og satt seg i passasjersetet på en måte. Nå er det tanker som «jammen dette må da også være greit» som surrer rundt i hodet mitt. Så prøver skammen å trenge seg litt på, men jeg får stort sett skjøvet den vekk, sier han og fortsetter:

– Innerst inne er jeg nok attpåtil en slags romantiker og familiemann, så nå er det mer frykten for å bli en veldig gammel far som plager meg. Men det er vel alltid noe som skal plage en?



34-åringen forteller at han får hjelp til å takle følelsen. Han går blant annet til psykolog, som han har gått til i cirka syv år.

– Så hun kjenner meg nokså godt per nå. Anbefaler absolutt alle å gå til psykolog. Det er veldig befriende og fint.

– En liten «djevelbaby»

I desember kom altså nyheten om at Lihaug Fredriksen og kjæresten gikk hvert til sitt. Paret gikk imidlertid fra hverandre i september, men ville vente før de delte nyheten med omverden.

Tiden etter bruddet ble hektisk på jobbfronten for YouTuberen. I tillegg måtte han finne seg ny leilighet og omplassere hund til tidligere svigerforeldre, ifølge han selv.

– Jeg tror aldri jeg har vært så stressa. Da jeg omsider fikk tid til å summe meg og føle ting var det februar, så all tvil, sorg og bekymring fikk da kopulert med tradisjonell vinterdepresjon og laget en liten «djevelbaby» av en periode.

– Om jeg noen sinne har vært deprimert så var det da, legger han til.

Emosjonelt utilgjengelig

Lihaug Fredriksen forteller at han har vært på noen dates det siste året, men, som følge av bruddet, har erklært seg selv som midlertidig emosjonelt utilgjengelig.

– Så datingen har vært nokså «casual». Det er vel kanskje snart på tide å åpne de emosjonell slusene igjen. Eller kanskje jeg bare skal holde de lukket til noen kommer og bryter de opp?

UTENFOR BOKSEN: YouTuberen synes det er attraktivt med kvinner som tenker litt utenfor boksen. Foto: Marte Christensen / TV 2

På spørsmål om hva 34-åringen ser etter i en framtidig kjæreste, svarer han at han ikke ønsker å sette noen krav.

– Fordi når kjærlighet skjer, så skjer det uansett. Når det er sagt så har jeg en forkjærlighet for smarte, oppegående og morsomme kvinner, som på en eller annen måte er litt utenfor boksen.