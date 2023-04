Follestad og Lervaag om suksessen: – Kjempeoverrasket

I mars hadde den nye humorserien «Innebandykrigerne» premiere på TV 2. Serien har fort blitt en storfavoritt hos både publikum og anmelderne.

Nylig tok Erik Follestad og Espen PA Lervaag turen innom God kveld Norge for å snakke om serien og seersuksessen.

Serien utspiller på at seerne følger et eliteserielag i norsk innebandy. Her møter vi «Sveiva Wild boys» i deres kamp for å overleve som et eliteserielag, og for å bli tatt seriøst både som idrettsutøvere og som mennesker.

Follestad debuterer som skuespiller i serien, i rollen som Jens Follestad.

DEBUT: Erik Follestad debuterer som skuespiller i den nye humorserien. Foto: Kristoffer Arnesen

Fikk terningkast fem

– Det er litt overraskende må jeg si. Humor er veldig vanskelig, fordi det ikke er så mange humorserier som får særlig høye terningkast lenger. Så at det ble trillet en femmer der, er overraskende, sier Lervaag om terningkastet serien fikk i en anmeldelse hos VG.

– Ja, jeg er kjempeoverrasket. Jeg pleier ikke å bli så veldig glad av ting, men akkurat det synes jeg var litt stas, forteller Follestad.

Serien er en parodi på dokuserien «Iskrigerne», hvor Follestad var å se under sin tid som ishockeyspiller.

Han forteller at han fikk litt skuespillerfaringer fra dokuserien, som han tok med seg under innspillingen av «Innebandykrigerne».

Lervaag kan fortelle at sportsinteressen er «intakt til det fulle», og at han også har hentet mye fra egne erfaringer til serien.

– Jeg elsker jo alt som har med sport og idrett å gjøre. Alle karakterene i serien er hentet fra folk vi har møtt på fra før.

– Helt enig! Har du vært innenfor idretten, så kjenner du igjen litt fra hver av karakterene. Så har vi selvfølgelig gjort dem litt mer ekstreme, sier Follestad.

Espen PA lervaag er serieskaperen til «Innebandykrigerne» Foto: Kristoffer Arnesen

– Jeg skal ikke være han som fucker opp

Follestad og Lervaag roser prestasjonene til Nicolai Cleve Broch, Bjørn Myhrene og Iben Akerlie i serien, og mener at de nesten er for gode til å være med i serien.

– Det er jo tullete at de skal være med i denne serien, sier Lervaag lattermildt.

Både Follestad og Lervaag mener at serien ikke hadde vært i nærheten så bra om det ikke var for de tre skuespillernes deltakelse i serien.

– Skuespillerne leverer, altså! I en sånn serie som vi har lagd, som er ganske liten på målestokken, når man da ser hvor forberedt de er og at de kan manus, og hvor hardt de går inn i rollen – det smitta nok over på oss også, fortsetter 45-åringen.

Follestad røper at det var Cleve Broch som fikk han til å ta innspillingen så seriøst som han gjorde.

– Jeg er jo «litt på hælen», og følger ikke alltid med og kan være litt surrete. Men så ser jeg jo Nicolai og de andre stå i et hjørne og spille for seg selv. Og da tenkte jeg: «Okey, jeg skal ikke være han som fucker opp», forteller Follestad.

Håper på en sesong to

Follestad og Lervaag krysser fingrene for sesong to av humorserien. Foto: Kristoffer Arnesen

På spørsmål om det blir noe sesong to av «Innebandykrigerne» er både Follestad og Lervaag håpefulle.

– Det får du spørre TV 2 om. Neida, men vi håper jo det, sier Lervaag spøkefullt.

Sesong to skal allerede ha vært skrevet, og om alt går etter planen til serieskaperen blir det ny runde med innspilling i sommer.

– Slapp av i påsken og se «Innebandykrigerne», er Follestads klare melding til det Norske folk.