– Folk har vanskelig for å skille oss to

DUO SAMMEN IGJEN: Thomas Numme og Harald Rønneberg trives i hverandres selskap, her på TV 2s høstlansering i Bergen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Thomas Numme (53) og Harald Rønneberg (50) gjenforenes på TV-skjermen til høsten. Denne gangen som skuespillere. De får også med seg deres tidligere manager og gode venn, Truls Svendsen (50).

De tre skal spille svært karikerte versjoner av seg selv, i TV 2 Play-serien de har valgt å kalle «Kjendis AS».

Selv sier de at serien handler om tre kjendiser som innser at karrierene deres har nådd et bunnpunkt, og at de derfor lager managmentbyrået «Kjendis AS»

– Dette er morsomt og vi har aldri gjort noe slikt sammen før, så dette har vært en glede. Vi har hatt lyst til å gjøre dette i mange år, og nå kom ideén på plass, sier Numme til TV 2.



Senkveld i 15 år

Thomas og Harald tok over «Senkveld» i 2003, før de ga stafettpinnen videre til Helene Olafsen og Stian Blipp i 2018.

SENKVELD: Thomas Numme og Harald Rønneberg under et opptak av programmet i 2016. Foto: Vidar Ruud/Scanpix

De to innrømmer hvor heldige de var og at de hadde verdens beste jobb i over 15 år, hvor de fikk lov til å møte mange herlige mennesker.

Gutta har i mange år vært så sammensveiset at folk på gata roper på begge, når de kommer gående alene.

– Vi kan fortsatt gå alene på gata og så kan folk rope: «Sjekk, der går Thomas og Harald», sier Rønneberg.

Thomas forteller også om at folk har vanskelig for å skille de to:

MANAGER: Før var Truls Svendsen manager for Thomas Numme og Harald Rønneberg. Foto: Scanpix

– Det er ikke sjelden at jeg er ute med familien min, gjerne i utlandet, hvor jeg møter nordmenn som spør etter Harald, fortsetter Numme.

Hver for seg i TV-ruta

Våren 2021 kom Rønneberg tilbake til TV-skjermen, denne gangen med konseptet «Helt Harald» på TV 2.

Numme på sin side har laget kjendis-TV fra familien Nummes ferieparadis på Costa Blanca. Der har han invitert kjendiser hjem på besøk til samtaler med kona, Anette Walther Numme, og seg selv i programmet «Casa Numme».

De to har også laget podcasten «Thomas og Harald skriver dagbok», der de har delt sine dagbøker for hverandre og deres lyttere.

Nå har de slått seg sammen med deres gode venn, Truls Svendsen, som de driver managementet Plan B sammen med, og som var med i «Senkveld» som «sidekick» i mange år.

KJENDIS AS: Thomas Numme, Harald Rønneberg og Truls Svendsen er på fotoshoot i forbindelse med sin nye serie «Kjendis AS». Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Når vi tre skulle gjøre noe sammen igjen, så var det fint at vi kunne komme med noe nytt. Det eneste som er helt likt som før er at vi er tilbake på samme klokkeslett som «Senkveld» var på fredagskvelden, sier Rønneberg.

Kjendis AS

I deres siste prosjekt forteller Rønneberg at de spiller «idiotutgaver» av seg selv. De har laget et management for kjendiser, men har selv lyst til å være i rampelyset. Da blir det vanskelig å spille på lag med kjendisene.

KJENDIS: Harald Rønneberg under et intervju i forbindelse med TV 2s høstlansering. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Mye av serien er inspirert av deres eget management, Plan B. Ifølge Rønneberg kan de være litt mer munnrappe enn slik seerne har sett dem tidligere.

– Heldigvis så er vårt vennskap bunnsolid, og det jeg tror vi likte med dette prosjektet var at vi kunne ta bort det hverdagslige, sosiale filteret. Det vi ikke kan si i middagsselskapet, det kan vi si her, avslutter Rønneberg.