Føler seg trakassert av dørvakt: – Åja, er du jente?

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kjæresten til Isabelle Eriksen forteller at hun ble trakassert på et utested i Oslo forrige fredag. Vekterselskapet sier hendelsen er beklagelig.

I forrige uke delte influenser Isabelle Eriksen (26), med sine 150.000 følgere på Instagram, at kjæresten Wiktoria Maria (23) var blitt utsatt for trakassering av en dørvakt.

I en samtale med God kveld Norge, forteller influenseren om situasjonen som utspilte seg forrige fredag kveld.

23-åringen forteller at hun sto i jentekøen til toalettet på utestedet Skjenken Bar & Bakgård i Oslo, da en vekter skal ha kommet bort og bedt henne om å bytte kø.

Vekteren antok at Wiktoria Maria var en gutt som sto i feil kø.

– Jeg forteller vedkommende at påstanden hans er feil og blir derfor stående, forklarer hun.

Videre valgte vekteren å ta henne ut av køen og peke mot herretoalettet.

– Jeg svarte med: «Jeg sto i riktig kø», og var nesten sikker på at han kødda. Da svarer vekteren: «Åja, er du jente? Da kan du gå der», forteller Wiktoria Maria.



Hun beskriver hendelsen som ydmykende og krenkende, da flere ble stående og se på situasjonen som utspilte seg ved siden av køen.

– Vi er veldig lei oss

God kveld Norge har vært i kontakt med Skjenken Bar & Bakgård, som beklager til Eriksen og Wiktoria Maria.



– Folk kan komme som man er og alle er selvfølgelig velkomne på Skjenken. Vi er veldig lei oss for at Isabelle og Wiktoria Maria hadde en uheldig opplevelse hos oss, sier Adrian Kristoffer Sneen.

Han er regionssjef for kjeden REKOM Group som drifter Skjenken Bar & Bakgård.

Sneen forteller at de har fulgt opp saken i etterkant med vekterselskapet, slik at de kan unngå lignende hendelser i fremtiden.

– Her er det rett og slett gjort en dårlig vurdering vi ikke kjenner oss igjen i. Alle skal ha en hyggelig kveld når man er på Skjenken og vi håper at Isabelle og Wiktoria Maria vil besøke oss på nytt, sier Sneen til God kveld Norge.

Vekterselskapet, Vaktsec AS, kan fortelle at de ikke var kjent med denne hendelsen før de ble kontaktet om saken.

Etter henvendelsen fra God kveld Norge, har selskapet tatt en gjennomgang med sine vektere den aktuelle kvelden.

– Vi kan bekrefte at en av våre vektere har snakket til vedkommende person nevnt i mailen. Han vurderte at personen stod i feil kø og påpekte dette. Etter en kort dialog anerkjente han at vurderingen var feil. Vår vekter opplevde at samtalen mellom partene var god. At vedkommende oppfattet hendelsen som trakasserende er beklagelig, sier Vaktsec AS.

Samme helg ble Wiktoria Maria utsatt for vold av en guttegjeng. Du kan lese hele saken her.

– Urovekkende



Inge Alexander Gjestvang, Leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, ser på situasjonen som urovekkende.

– Som utested kan man aldri garantere seg mot at gjestene opplever ubehagelige ting fra andre gjester, men det er urovekkende når det er de ansatte selv som bidrar til slike negative opplevelser, sier Gjestvang.

Inge Alexander Gjestvang, Leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Foto: FRI

På nettsiden til Skjenken Bar & Bygård står det «Kom som du er», noe som får Gjestvang til å reagere, da han mener hendelser som denne kan bryte tilliten gjestene har mot utestedet.

– Kommunikasjon av typen synlige regnbueflagg eller utsagn som «Kom som du er» forplikter, siden det gir gjestene noen forventninger, og dersom man ikke er i stand til å etterleve dette og gjøre festtalene til praksis, går det raskt på tilliten løs, avslutter Gjestvang.

Ingen planer om å returnere

Wiktoria Maria og kjæresten mener utestedet har en lang vei å gå, og trekker frem at det er synd at de som jobber med mennesker kan være fordomsfulle.

– Det skal også sies at om jeg faktisk hadde vært gutt, som definerte meg som jente. Hadde det vært feil av meg å gå på jentedo da?, sier 23-åringen.



– Det er virkelig synd. Vi er i 2023 og har fortsatt en utrolig lang vei å gå dessverre.

Hun forteller at Skjenken Bar & Bygård har vært et sted hun og Eriksen har likt å være, og har ingen planer om å returnere tilbake til utestedet.

– Vi drar nok heller et sted hvor jeg trygt kan gå på do uten å risikere å bli kastet ut.