– Føler meg misforstått

I jobben som mentor i «The Voice», er artist og låtskriver Ina Wroldsen svært investert i artistene på sitt lag. Hun vet selv hvordan det føles å være en ny og håpefull artist, og opplever det som krevende å være den som sender deltakerne hjem under «knockout»-runden.

– Det er denne prosessen som er den verste. Nå har du begynt å kjenne deltakerne dine, og ønsker dem alle vel – og så må du kutte noen ut. Alle jeg har valgt, har jeg valgt fordi jeg synes de er rå. Og så skal jeg begynne å kvitte meg med dem. Det er vondt, sier hun til TV 2.

«The Voice»-mentoren må stålsette seg før de vanskelige valgene i «knockout»-rundene.

– Det er vondt både før vi skal inn i situasjonen og etterpå. Jeg er så opptatt av at deltakerne skal vite at dette er en del av konkurransen i et TV-show. At det ikke definerer dem, men at jeg er nødt til å ta et valg. Det er fryktelig vanskelig. Jeg tar ikke lett på det. Nå er dette min tredje sesong, og jeg er nødt til å gå videre og riste det av meg. Men de følelsene sitter i. Jeg synes det er vanskelig å se de episodene, fordi jeg synes de er så vonde.

GOD GJENG: – Jeg gleder meg like mye hver gang til å gå på jobb sammen med dem som å se talentene, sier Ina om sine mentor-kolleger. Foto: TV 2

Direkte tone

Som artist har Ina selv fått erfare sårende kommentarer om stil eller utseende fra mennesker i maktposisjoner i musikkbransjen. Derfor er hun svært opptatt av at hennes tilbakemeldinger til «The Voice»-deltakerne skal være konstruktive.

– Jeg er veldig opptatt av at de skal føle at ikke de har mislyktes. For du har ikke mislyktes, vet du, når du tør å gå på «blindaudition». Da har du vunnet bare ved å ta det steget ut på den scenen. Det synes jeg skal beæres, og jeg vil jo at de skal gå hjem og føle på at: «Jeg fikk noe igjen for dette. Selv om jeg ikke er videre i konkurransen, så kanskje jeg skal melde meg på igjen neste år».

Wroldsen er samtidig kjent for sin direkte tone, og før «The Voice»-deltakerne skal velge mentor er det flere som har uttrykt at hun virker skummel. Kristoffer Sørensen, som er videre til livesendingene på «Team Wroldsen» var en av dem.

VIDERE: Kristoffer Sørensen er videre til livesendinger med Ina Wroldsen som sin mentor. Foto: TV 2

– Før jeg ble kjent med henne var hun litt nifs. Ina har mye «passion». En tøff dame som ikke er redd for å si ting som de er. I starten kan hun nok oppleves som litt intens og «skummel». Og så er hun jo veldig dyktig og ganske kritisk, så da blir man iblant «redd» for å ikke imponere henne. Men jeg tror det er en fin ting, for da legger man inn en ekstra innsats for å gjøre henne «happy», sier Sørensen til TV 2.

«The Voice»-mentoren forklarer sin klare tale med at den er til deltakernes eget beste.

– Hvis du skal inn i en bransje som er så konkurransedrevet som musikkbransjen, så er du helt avhengig av at folk gir deg konstruktiv kritikk. For det er ikke noe vits i å «fusse» rundt. Hvis du har en mor og en far som bare sitter og klapper i henda uansett hva du gjør, så blir du så innmari overrasket — og det blir da mye verre når du kommer ut og treffer på folk som bare sier ting rett ut.

Hun utdyper:

– Når du sitter i et møte med Atlantic Records og de skal snakke om hva slags image du har eller hvorfor låten din ikke er bra nok, så får du fort nok realiteten rett i trynet om at: «Dette er ikke bra nok». På mitt lag er jeg opptatt av at vi har klare linjer der jeg sier det jeg synes.

ENGASJERT: Ina Wroldsen mener hun ikke er sint, men engasjert på vegne av artistene. Foto: TV 2

– Ser litt sint ut

Wroldsen synes det er synd at deltakere oppfatter henne som skummel, og er ikke ukjent med at hennes direkte tale kan skape reaksjoner. Da hun i 2016 var dommer i TV 2-programmet «Idol», kokte det over av kommentarer på nettet om at hun var både slem og en mobber. Selv deltakerne tok henne i forsvar den gangen, men inntrykket av henne som knallhard har likevel vedvart.

– Jeg er ikke så hard, skjønner du. Jeg er bare god på å se uaffisert ut. Jeg har et fjes som jeg har arvet etter min mor. Det gjør at jeg hele tiden ser litt sint ut. Men jeg er ikke sint, ikke sur. Jeg er intenst opptatt av musikk, og intenst opptatt av at min jobb med å hjelpe disse artistene videre skal være bra. Jeg tror ikke på det der med å pakke inn ting. Jeg tror på å si det på en pen måte, og at man ikke gjør ting sårende for folk. Men jeg tror også på det å kalle en spade for en spade.

– Hva tenker du om at enkelte oppfatter deg som hard og streng?

– Jeg føler meg misforstått veldig ofte. For at vi i Norge skal begynne å konkurrere med de andre landene i musikkbransjen, så tror jeg vi er litt avhengige av at vi begynner å tenke litt sånn som dem. At vi ikke er så redde for å pakke inn ting, men bare sier ting direkte.

ÆRLIG: Ina Wroldsen legger sjelden noe mellom når hun snakker. Her med katten Stampy hjemme i Sandefjord. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Bryr meg ikke

– Har du alltid vært så direkte eller har livet i musikkbransjen gjort deg sånn?

– Da jeg var 18 år og jobbet på Color Line fikk jeg høre av sjefen at jeg var for ærlig for mitt eget beste, så jeg tror det er en kombinasjon. Men jeg har jobbet i musikkbransjen i så mange år – i en side av den som består av 99% menn. Du må være tydelig, du må være klar på hva du vil og hvor du skal. I låtskriving er du nødt til å spille kortene dine rett. Jeg er mer opptatt av at folk skal synes at jeg er flink enn at jeg er så jækla grei.

Wroldsen sier hun ikke plages av at noen oppfatter henne som en som tar for stor plass eller er høylytt.

– For å være helt ærlig: «Det bryr jeg meg ikke noe om». Så lenge jeg gjør den jobben jeg skal gjøre, og at jeg går hjem om kvelden og tenker: «Der gjorde jeg noe bra». Hvis jeg får melding av den personen jeg jobber med om at: «Nå skjønner jeg hva du mener. Nå føler jeg at jeg har fått noe». Da har jeg gjort det jeg skal.

