«Føkkings Fladseth»: – Vi har muligheten for å kline til

I mai ble det kjent at komikeren Henrik Fladseth (34) kommer til TV 2, som en del av den nye humorsatsningen. Samtidig ble det annonsert at han kommer med egen serie, som blir beskrevet som et «krysningspunkt mellom fiksjon og virkelighet».

Nå er innspillingen av «Føkkings Fladseth» i gang, som blir å se på TV 2 i høst.

I rollebesetningen finner vi blant andre Fladseth selv, Magnus Devold (36) og Jonis Josef (31).

INNSPILLING: Under mandagens innspilling møtte TV 2 Henrik Fladseth, Magnus Devold, Jonis Josef, Frida Homlung, Mette Alstad, Peter Førde og Martin Marki. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Tar oss ganske mye friheter

Når TV 2 møter Fladseth, og en rekke andre skuespillerne i serien, kan komikeren fortelle at det har gått knirkefritt. Serien tar utgangspunktet i hans eget liv, og han spiller seg selv.

– Utgangspunktet er standup-miljøet, humormiljøet, Norge og samtiden generelt. Så tar vi oss ganske mye friheter etter hvert, sier Fladseth.

Han forteller at det blir en drøy serie – mye fordi tematikken er sensitiv og vanskelig, der kanselleringskulturen blir tatt opp.

– Vi har fått frie tøyler til å lage en ganske ufiltrert, hard, svart humor, rett og slett. Men vi er ikke bare ute etter å provosere heller. Det er ikke drøyt for å være drøyt. Men vi har muligheten for å kline til, og det gjør vi ved flere anledninger.

Blanding av fiksjon og virkelighet

Samtidig som at Fladseth spiller seg selv, er det likevel en alternativ virkelighet. Han forteller at han legger hodet på blokka.

HUMORMILJØET: Handlingen i serien baserer seg mye på standup-miljøet og humormiljøet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det er ganske drøyt det jeg blir utsatt for. Jeg kjenner jo på det når vi spiller inn scener der verden går litt mot meg. Det føles litt privat, sårt og vanskelig på ekte. Vi skulle i utgangspunktet lage en «sitcom», også har det blitt noe som er i det mellomsjiktet der.

Det er også relasjonelle ting som blir tatt opp i serien.

– Ting som også kanskje er litt privat, og som er inspirert eller ikke inspirert av det virkelige liv. Så det er en blanding av rent oppspinn og ting som ikke føles så farlig, og ting som føles litt nært.

Rom for å improvisere

Komikeren Magnus Devold er spent på å være skuespiller i serien, da det ikke er noe han har gjort mye av tidligere.

– Jeg aner ikke så mye om hvordan det egentlig går, om det blir bra og om det ser naturlig ut, sier Devold.

KOMIKER: Magnus Devold er skuespiller i «Føkkings Fladseth». Foto: Gorm Roseth / TV 2

Han forteller at det er fritt til å improvisere rundt.

– Det er et veldig morsomt manus og en morsom historie, som jeg tror vi ikke har sett så mye av i Norge. Det er gøy å spille med Henrik og de andre rundt.

Serieskaperne består av Fladseth selv, Øyvind Holtmon og Steinar Klouman Hallert. Det er The Oslo Company som står bak serien, med Alexander Holland Jensen som produsent.

SKUESPILL: Komiker Jonis Josef har selv vært skuespiller tidligere, i blant annet TV-serien «Kasko». Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Når det er Øyvind, Steinar, Henrik og disse flinke, dyktige folkene som står bak, så får jeg lave skuldre. Jeg stoler på dem og hvis de sier «hopp», så hopper jeg, sier Jonis Josef.