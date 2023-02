Fødselsdramatikk for Linn Wiik: – Jeg gjemte meg i kjelleren på sykehuset

TV2-PROFIL: Mange kjenner igjen Linn Wiik som programmleder for TV2. Foto: Espen Solli

TV 2-programleder Linn Wiik delte gravidnyheten under direktesendingen av God sommer Norge i 2018.

TV 2-Linn spydde på direkten

Under et intervju med Vegard Harm (26) og Jørgine Massa Vasstrand (33) gulpet hun vann utover gjestene. Årsaken var at hun var kvalm fra før av.

Da fikk hun bestemme om hun ville dele nyheten med folket. Noe hun valgte å gjøre. På den tiden var Wiik 11 uker på vei.

Hatet å være gravid

Under graviditeten følte Wiik på ensomhet, til tross for at hun hadde nære venner og en mann hun elsker.

– Jeg følte på presset om å være glad hele tiden, men jeg klarte det ikke. Jeg klarte ikke tenkte på at alt er så magisk gjennom alle dagene, sier hun i episoden.

Wiik følte seg som verdens mest privilegerte gravide person, og at det derfor var vanskelig å være ærlig om at det var en tung periode.

– Jeg elsker å være mamma, men hater å være gravid. Jeg syntes det var en veldig krevende tid, forteller hun til TV2.

Hun har valgt å være åpen om dette fordi hun vet det er flere i samme situasjon.

– Det er en veldig forventning til at du bare skal være lykkelig og gå rundt og gløde når du er gravid, men så er det ikke alltid sånn, sier hun til TV 2 og legger til:

– I ettertid av episoden har jeg fått flere meldinger fra damer som synes det er godt å høre at at de ikke er alene om slike følelser.

Wiik understreker at hun er veldig takknemlig for at hun har muligheten til å få barn, og er veldig glad i å være mamma.

Ingen tok henne imot

AMMING: Her ammer Wiik i TV2 sine lokaler. Foto: Privat

På termindagen i 2019 merket Wiik at noe var annerledes. Da gikk TV 2-profilen på badet for å sminke seg.

– Jeg ville være litt «fresh» så man kunne ta et koselig fødselsbilde når barnet var ute, sier hun lattermildt i episoden.

Etter hvert eskalerte det fort, og Wiik måtte ringe fødestuen.

– De sa det tok lang tid, så det var bare å ta det med ro. Jeg fikk tips om å ta meg to paracet.

Like etter var Wiik nødt til å ringe på ny da det ble verre. Da tok det ikke lang tid før hun og mannen satt i en taxi på vei til Ullevål sykehus, hvor de ble sendt rett på fødestuen.

På fødestuen måtte Wiik på do, og det gikk ikke helt som forventet.

– Det var som en berg-og-dal-bane, for det rant ut i alle retninger. Vannet gikk, og det var rier i tillegg, så det gjorde veldig vondt, sier Wiik og legger til:

– Jeg måtte holde meg fast i handtaket på do for å ikke falle av doen for det var så enorm kraft i den spruten. Jeg så sikkert helt vanvittig ut når jordmor og mannen min kom inn.

Selve fødselen tok bare litt over to timer.

– Det skjedde så fort at ingen rakk å ta henne imot, så hun bare falt ut i sengen.

ÅPENHET: Wiik mener det er viktig å være åpen om at en graviditet ikke bare er en dans på roser. Foto: Espen Solli

Gjemte seg i kjelleren ved fødsel nummer to

I 2021, da Wiik skulle føde barn nummer to, dro de på fødestuen på termindagen da de skjønte det kom til å skje.

– Vi fikk beskjed om å bare dra hjem, for dette kommer til å ta tid. De gjør sine undersøkelser, har sine kriterier og det er andre som venter, men jeg visste det ikke kom til å ta lang tid før det skjedde.

Rett ved fødselsavdelingen kunne Wiik og mannen huske at barselhotellet hadde en sofagruppe i kjelleren utenfor doene.

– «Jeg drar ikke hjem igjen, for dette kommer til å skje så raskt», tenkte jeg. Vi lot som vi dro hjem, mens vi ruslet ned i gangen og satt i sofaen. Der satt vi i cirka tre kvarter.

Fødsel nummer to tok bare én time fra de kom på fødestuen til ungen var født.

– Gang nummer to var mye verre, og jeg husker jeg tenkte: Dette gjør jeg faen ikke igjen.