Flere spekulasjoner etter sjokk-exit

Tidligere i høst annonserte ITV Studios at de ville komme med en spinoff-serie basert på den internasjonale suksessen «Love Island», nemlig «Love Island Games».

Serien har nesten de samme prinsippene som forgjengeren, med unntak av et par, viktige detaljer.

Det er nemlig ikke nye, unge mennesker som leter etter kjærlighet som er i fokus, men tidligere deltakere som skal konkurrere i en rekke konkurranser.

Serien kan derfor minne om en «All star»-sesong, ettersom den har samlet tidligere deltakere fra Storbritannia, USA, Australia, og til og med Sverige.

«Love Island»-fansen har allerede vist stort engasjement rundt spinoff-serien, spesielt da flere, gamle favoritterdeltakere var å se i casten.

En av favorittene som returnerte, var Megan Barton-Hanson (29), som var med i den fjerde sesongen av den britiske versjonen.

Siden 29-åringen var med i programmet i 2018, har hun gjort stor suksess som influenser, og tjent millioner på OnlyFans. I løpet av sesongen hennes på «Love Island», snakket hun åpent om sin tidligere karriere som stripper.

Ettersom flere var henrykt over at Barton-Hanson nok engang entret den verdenskjente villaen, var også frustrasjonen stor da hun plutselig ble borte – uten forklaring.

Ikke engang de resterende deltakerne visste hvorfor 29-åringen plutselig forlot programmet, med unntak av den lille informasjonen de hadde fått.

Til tross for et kort opphold, skapte Megan historie – se hvorfor i videovinduet under.

Senere i episoden blir det fortalt av Ian Sterling at Barton-Hanson forlot programmet grunnet «medisinske årsaker».

Dette har derfor skapt mye spekulasjon blant fansen, som lurer på hva slags helseproblemer som kan ha forårsaket den plutselige exiten.

I september, da serien var under innspilling på Fiji, delte den britiske TV-stjernen via Instagram at hun hadde blitt diagnotisert med «pelvic inflammatory disease», som på norsk er bekkenbetennelse.

Derfor tror både medier og fansen at dette var grunnen til at OnlyFans-stjernen plutselig måtte forlate programmet, uten mulighet for å komme tilbake.

Barton-Hanson har selv ikke bekreftet hvorfor hun måtte forlate programmet, men i et intervju med med-programleder Maura Higgins (32) sa hun at syns det var leit å måtte forlate programmet tidlig.

