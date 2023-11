Flere selger falske billetter til Kjartan Lauritzen-konserter – nå advarer arrangøren

Denne helgen er det duket for tre konserter med artist Per Áki Sigurdsson Kvikne (28), bedre kjent som Kjartan Laurtizen, i Bergen.

To av konsertdagene er utsolgt, men til tross for det er det flere som fortsetter å selge billetter på både Finn.no og Facebook – hvor også flere av dem er falske.

Denne uken gikk arrangør av konsertene, Bergen Live, ut på sosiale medier for å advare fansen.

«Vi gjør oppmerksom på at det er mye falske billetter til de utsolgte Kjartan Laurtizen-konsertene i omløp!», skrev arrangøren på Instagrams historiefunksjon. Bergen Live oppfordret samtidig til å kjøpe billett gjennom Ticketmaster Resale eller Tickettransfer.

– Florerer på Facebook



Overfor God kveld Norge forteller Frida Rød i Bergen Live at det var Kjartan Lauritzen som gjorde dem oppmerksom på det falske billettsalget.

– I tillegg ser vi at det florerer på Facebook. Vi prøver å slette de kommentarene som vi ser tydelig er spam eller falske billetter, forteller Rød.

Videre forteller hun at dette er noe de ofte opplever hender i forbindelse med populære artister.

– Spesielt når konsertene er utsolgt. Her er det snakk om to utsolgte konserter i Bergen.



– Jekla drit!!!!

God kveld Norge har vært i kontakt med Kjartan Lauritzen, for å høre hvordan han oppdaget de falske billettene, og hva han tenker om at disse billettene er i omløp.

«Da e noke jekla drit!!!!», er svaret fra artisten.

Arrangøren oppfordrer publikum om å kjøpe billetter gjennom Ticketmaster systemet, deres billettleverandør.

– Ticket Transfer eller Resale er eneste måten å sikre et trygt billettkjøp når en konsert er utsolgt. Å kjøpe en printet billett av noen er en stor risiko, da billetten kan skrives ut flere ganger, sier Rød og legger til:

– Men strekkoden vil kun være mulig å skanne en gang.

Hun påpeker at dette alltid har vært et problem, men forteller at det nå har blitt lettere å både selge og kjøpe billetter på en trygg måte. Det etter at Ticketmaster og andre billettleverandører innførte Ticket Transfer.

– Falske billetter selges som regel via Facebook, Instagram eller Finn.no, sier hun avslutningsvis.