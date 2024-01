Flere kvinner forlater mannlige partnere til fordel for andre kvinner

GLAD FOR AT DET ER MER ÅPENHET: – Kjærlighet er kjærlighet, og hvilket kjønn man er sammen med, er irrelevant, sier makeupartist og influenser Therese Aanonli til TV 2. Foto: Privat

– Trist at det defineres som en «trend» at stadig flere kvinner går ut av heterofile forhold, til fordel for forhold med samme kjønn, sier influenser Therese Aanonli til TV 2.

Stadig flere livsstilsmagasiner skriver om at det har skjedd en utvikling på samlivsfronten, der kvinner dumper mannlige partnere til fordel for relasjoner og forhold med andre kvinner.

Evening Standard og Business Insider er blant disse.

RELASJONER: – I dagens samfunn er det mer akseptert å være sammen med noen av samme kjønn, uten å skulle være kategorisert som lesbisk av den grunn, forklarer sexolog Haldorsen til TV 2. Dette er et illustrasjonsfoto Foto: Colour box

Flere av magasinene omtaler dette som en «trend», men det er den norske sexologen Tone Haldorsen uenig i.

– Dette kan nok ikke kalles en trend, men mer en oppvåkning. Mennesker er veldig sjelden helt heterofile eller helt homofile, forklarer hun til TV 2.

– Trist



En av de som kjenner seg igjen i dette er makeupartist og influenser Therese Aanonli (39).

– Jeg tror faktisk ikke jeg har definerte meg som verken det ene eller det andre. Dog definerte nok omverdenen meg som heterofil – trolig fordi at det var «normalen» da jeg vokste opp, sier hun til TV 2.

Hun har aldri vært opptatt av å ha en såkalt merkelapp på hva hun er.

– Kjærlighet er kjærlighet, og hvilket kjønn man er sammen med, er irrelevant for meg. Men dersom jeg må definere meg, ut ifra samfunnets «regler», er jeg lesbisk, forklarer Aanonli til TV 2.



Hun synes det er trist at livsstilsmagasiner definerer det som en «trend» at stadig flere kvinner går ut av heterofile forhold, til fordel for forhold med samme kjønn.

– Det å definere det som en trend er bare trist. Jeg tror og håper at grunnen til det, er større åpenhet i samfunnet rundt homofili, som da fører til at flere våger å være seg selv, sier Aanonli til TV 2, som tror at sosiale medier har vært en avgjørende faktor for at det er blitt mer åpenhet rundt legning.

Selv hadde hun sin første kjæreste av samme kjønn da hun var 16 år, men hadde før den tid vært betatt av et par gutter.

– Jeg har alltid falt for personligheter, men siden «normalen» da jeg vokste opp var å være heterofil, skjønte jeg det nok ikke selv før jeg ble forelsket i kjæresten til en gutt jeg var betatt av, forteller hun ærlig.

– Du har uttalt at du «aldri kommer til å gå inn i en relasjon med en mann igjen». Hvorfor ikke?

– Jeg har ikke mye erfaring med det å være sammen med en mann, men jeg hadde en relasjon i starten av tyveårene, som jeg i ettertid ser på som en «utforskningsfase».

Hun legger til at det ikke har vært kjønnet som har vært interessant for henne.

– Det er heller personligheten som har fascinert meg, mer enn kjønnet, selv om jeg alltid ender opp med å utelukkende forelske meg i jenter. forklarer Aanonli.



Økt samfunnsaksept

Sexolog Tone Haldorsen refererer til den amerikanske professoren og seksualforskeren Alfred Kinsey. I 1938 gikk han i gang med den til da mest omfattende seksualvaneundersøkelsen gjennomført på verdensbasis.

Dette resulterte i rapportene Sexual Behaviour in the Human Male (1948) og Sexual Behaviour in the Human Female (1953).

– Kinsey fant ut at de aller fleste har tendenser til å finne samme kjønn, eller motsatt kjønn, både attraktivt eller tennende, forklarer Haldorsen.

Hun mener at utviklingen der flere kvinner nå finner sammen med kvinner, etter å ha vært sammen med menn i mange år, kan ha å gjøre med økt samfunnsaksept for ulike legninger.

EKSPERTEN: Tone Haldorsen er sexolog og parterapeut. Foto: Privat

Blant eksemplene på dette er kjente kvinner som den australske skuespilleren Rebel Wilson (43), «Sex og singelliv»-stjernen Cynthia Nixon (57) og den britiske artisten Samantha Fox (57) – som i dag er gift med norske Linda Birgitte Olsen (48).

– I dagens samfunn er det mer akseptert å være sammen med noen av samme kjønn, uten å skulle være kategorisert som lesbisk av den grunn. Det er mer aksept for flytende seksualitet, og at legning ikke trenger å være verken det ene eller det andre, forklarer Haldorsen videre.

FORLOVET: Skuespiller Rebel Wilson er blant dem som har gått ut av heterofil relasjon til fordel for et forhold med en av samme kjønn. Her med forloveden Ramona Agruma i 2023. Foto: Chris Pizzello / NTB

– Hvorfor er det sånn at mange av disse kvinnene finner ut av dette i såkalt moden alder?

– Det er flere faktorer som spiller inn. Det kan være at de ikke har turt å ha kontakt med den siden av seg selv tidligere, det kan være hormonelle endringer som gjør at tenningsmønsteret endrer seg, det kan hende de er lei av menn, eller det kan være at de plutselig møtte «den rette», som tilfeldigvis er av samme kjønn.

Provoserende med spørsmål om legning

Influenser Therese Aanonli forteller til TV 2 at hun har fått spørsmål fra folk som lurer på hva hun egentlig er og hvordan hun egentlig definerer seg som.

– Ja, det spørsmålet har dukket opp x-antall ganger. Det er provoserende, men dessverre noe man må forvente per dags dato. Jeg håper at det i fremtiden ikke vil bli nødvendig å definere hvem man elsker, og hva man er. For igjen, kjærlighet er kjærlighet uavhengig av om man liker en av samme eller motsatt kjønn.

INGEN MERKELAPP: Makeupartist og influenser Therese Aanonli har opplevd at folk har bedt henne om å definere legningen, men til TV 2 sier hun at hun ikke har behov for å sette noen merkelapp på seg selv. Foto: Privat

For det er noen som avfeier en plutselig endring i legning som «en fase» eller «midtlivskrise». Disse uttrykkene er ikke sexolog Haldrosen enig i at man skal bruke, men heller gi personen honnør for at de har turt å ta riktige valg for seg selv.

– Jeg vil absolutt si at det handler om å tørre å finne seg selv, og velge det som er riktig i eget liv. Midtlivskrise kan alle få, men resultatet er sjelden endring av legning, påpeker hun, og legger til:

– Husk at vi endrer oss gjennom hele livet på de fleste områder, og seksualiteten vår er intet unntak, sier Haldorsen til TV 2.

Til de som ikke tør å gå ut av relasjonen med sin heterofile partner, til tross for at det føles feil, har makeupartist og influenser Therese Aanonli én klar oppfordring;

– Den er vrien, men så enormt viktig; min største anbefaling er å være tro mot deg selv. Våg å være deg selv. Still deg selv spørsmålet: «er jeg lykkelig?». Husk at livet er kort, og at vi bare lever én gang. Vi fortjener alle å leve våre beste og mest lykkelige liv.