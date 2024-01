Flere komikere blir utbrent – hevder yrket har blitt tøffere

Komikere blir ofte forbundet med latter og hygge, men komikeryrket i seg selv har i løpet av årene blitt mye tøffere.

Det mener flere i bransjen.

De siste årene har nemlig flere komikere måttet se seg nødt til å ta en pause etter å ha blitt utbrent.

Martha Leivestad (30), Stian Blipp (33) og Jonis Josef (31) har tidligere snakket åpent om utbrenthet, og at de måtte ta seg en pause fordi kroppen sa stopp.

Nettavisen har også omtalt saken.



BLE UTBRENT: Komikerne Stian Blipp, Martha Leivestad og Jonis Josef har tidligere blitt utbrent. Foto: Heiko Junge / NTB

– Kommer snikende



God kveld Norge møtte komiker og programleder Stian Blipp i forkant av Humorprisen i forrige uke.

De siste årene har tilgangen på jobb blitt enorm, ifølge Blipp, som mener det kan resultere i at flere komikere blir utbrent.

– Du kan, hvis du vil, stå på en scene hver kveld i Oslo. Slik var det ikke for ti år siden, da var det to scener man kunne stå på. Det var begrenset, forteller han.

Nå dreier bransjen seg om mye mer enn bare stand-up.

– Også skal du være gøy på nett, kanskje du har et TV-program og en podkast. En stor del av jobben er jo nettopp dette her, sier Blipp og fortsetter:

– På et tidspunkt er det jævlig mye, men på grunn av at alt er gøy, så kjenner du ikke at det kommer snikende.

– Når innså du at du var utbrent?

– Da jeg tok meg en høneblund bak en ambulanse bak Storosenteret. Da kjente jeg at det var på tide, innrømmer 33-åringen.

Blipp gikk nemlig rett i bakken sommeren 2022 etter en treningsøkt.

– Jeg visste ikke hva det var. Jeg trodde det var hjerteinfarkt. Ambulansen kom og alt mulig, sa Blipp på «Lindmo» den gang.



Les hva Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, sier lenger ned i saken.

– Noe annet å være utbrent i et ekte yrke



I 2022 kom nyheten om at Jonis Josef hadde gått på veggen. Det var i NRK-podkasten «Dynga» at komikeren åpnet om hvordan han hadde hatt det.

31-åringen hadde akkurat hatt et show da beina begynte å skjelve.

– Det var ikke bra altså, kroppen var ferdig og nede for telling. Det var veldig rart, jeg merket at det var noe galt, sier han til God kveld Norge.

– Jeg tenkte «hvorfor blir du sliten av å gå en scenetrapp?». Kroppen bare kollapset.

Han, som Blipp, mener også at det er flere aspekter ved det å være komiker nå.



– Hvis du er skuespiller så spiller du, men hvis du er komiker er det forventet at du skal stå på en scene, at du skal bidra til å skrive, bidra til å være foran kamera.

– Samtidig som du skal holde dine egne sosiale medier aktive. Det er så masse på én og samme gang, legger Josef til.

Lars Berrum er både komiker og sykepleier. Han mener det er noe helt annet å være en utbrent komiker, enn å være en utbrent sykepleier.

– Det er noe helt annet å være utbrent i et ekte yrke som sykepleier, men jeg skjønner at man blir utbrent i bransjen.

– For det er et mas da det er så personlig. Du vil bli likt av alle, du må jobbe med et neste show, det er konkurransepreget, det er en slags evigvarende «loop» i en ungdomsskoleklasse, forklarer han videre.

– Prestasjonsyrker er spesielt utsatt

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, skriver i en e-post til God kveld Norge at stress er det mest dekkende for utbrenthet.

– Vi stiller ofte høye forventninger til oss selv og fallhøyden blir for mange stor dersom vi ikke innfrir. Samtidig er vi vår strengeste dommer, sier hun.



Typiske symptomer for utbrenthet er, ifølge Gundersen, opplevelsen av å være følelsesmessig og fysisk utslitt.

– Det kan skje alle, uavhengig av jobb. Samtidig er prestasjonsyrker spesielt utsatt, i tillegg hvis det har vært krevende over tid. Det å ikke ha kontroll over mengde arbeid og hva som forventes, påvirker opplevelsen av stress og ubehag, forklarer hun.

– Dette kan føre til følelsesmessig distansering, utmattelse og redusert evne til å levere på oppdraget på grunn av redusert yteevne.

STOR RISIKO: Tove Gundersen forteller at det er større risiko for å bli utbrent, dersom man er alene i et yrke. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hodepine, hjertebank, søvnproblemer og endret matlyst er andre kjennetegn Gundersen nevner. Videre kommer hun med noen tiltak man kan gjøre for å unngå å gå på en smell.

Men for å bli bedre må man først begynne med en erkjennelse, sier hun.



– Det er viktig å snakke med noen. Avklare forventninger og sette grenser for mengde arbeid og innhold. Et inkluderende arbeidsmiljø med «takhøyde» for at perioder i livet, ofte med mye annet stress og kriser, bør føre til tilrettelegging. Holdninger og verdier på arbeidsplassen som gir rom for dette er viktig.

Hun påpeker at jo mer alene man er i et yrke, desto større er risikoen for utbrenthet.

– Dialog, åpenhet og grensesetting er klokt for å fungere godt i en jobb. Legg en plan for både arbeid og fritid. Det er viktig å normalisere at det er vanlig å ikke lykkes hele tiden. Det er menneskelig, forteller hun og råder:

– Åpenhet og kunnskap om dette bidrar til mindre skam og skyldfølelse.