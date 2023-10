Flere kjendiser selger til dyre summer: Nå kommer ekspert med råd

TRÅDT MARKED: Eiendomsmegler Soliman Sarwar mener at boligmarkedet er trådt om dagen. Han mener imidlertid at flere prissetter høyere enn nødvendig. (F.v) Investor Runar Vatne, DJ Mikkel Christiansen og influenser Julianne Nygård er blant flere kjente fjes som har lagt ut boligen sin for salgs det siste året med høy prisantydning. Foto: Anette Karlsen / NTB

En rekke kjente fjes har vært på flyttefot det siste året, og flere har lagt ut bolig, leilighet eller hytte til salgs.

Blant annet treningsinfluenser Jørgine Vasstrand (34) og Morten Sundli (33), DJ Mikkel «Mio» Christiansen (31), influenser Julianne «Pilotfrue» Nygård (30) og Ulrik Nygård, og investor Runar Vatne (49).



Førstnevnte og ektemannen selger hytta si på Mjøsli til 8,5 millioner, Christiansen selger villaen i Drammen til 11,5 millioner, mens Nygård og mannen selger boligen sin i Asker til svimlende 32 millioner kroner.

I mai i fjor la investor Runar Vatne ut Frogner-boligen sin for salg, hvor han bodde med ekskjæresten Alexandra Joner (33). Den gang ble boligen lagt ut til elleville 40 millioner kroner, ifølge Dagbladet.

I mars i år kom nyheten om at det var brudd for investoren og Joner.

Året før bruddet hadde paret imidlertid planer om å flytte til en villa i samme bydel, og la derfor ut deres daværende bolig for salg.

Nå kan se det ut til at Vatne har dumpet prisen på boligen betraktelig. Den ligger nemlig ute til en prisantydning på 31,7 millioner, ifølge annonsen.

Også influenser Kristin Gjelsvik (37) og ekskjæresten Dennis Poppe (31) la ut boligen i Stavanger for salg i januar i år, som fortsatt er oppført på Finn.no. Boligens prisantydning er på 9 millioner kroner.



Eiendomsmegler og daglig leder i Privatmegleren Panorama, Soliman Sarwar, tror høy pris er årsaken til at flere kan slite med å selge.



Han tror nemlig at flere setter en pris som er over markedsverdi, på grunn av at selger er et kjent fjes for Norges befolkning.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Jørgine Vasstrand, Morten Sundli, Mikkel Christiansen, Kristin Gjelsvik, Dennis Poppe og Runar Vatne, uten hell.

– Boligen vil få ekstra oppmerksomhet

– Boligen vil jo få ekstra oppmerksomhet, fordi det er en kjent person som deler annonsen på sine kanaler. Det gjør at det kommer mye folk på visning, mener han og legger til:

– Jeg tror at pris er et hovedproblem der.

Sarwar påpeker at dagens boligmarked er tråere enn det har vært de siste fire årene, og mener at høy prissetting kan være årsaken.

HØYE PRISER: Eiendomsmegler Soliman Sarwar tror flere priser for høyt i forhold til markedsverdi. Foto: Privatmegleren Panorama

– Det er høyere priser nå enn det var i 2019. Noe av forklaringen er at det selges mye mindre nå, mener han og fortsetter:

– Men det er høyere renter, høyere strøm og dyrere bensin. Alt blir dyrere. Også er det pessimisme blant folk. Man tror at økonomien kommer til å være dårligere de neste årene, som gjør at man ikke tør å investere.

Derfor bør du selge nå

Han mener imidlertid at man bør selge nå dersom man vurderer å legge ut boligen for salg innen ett år.

– Jeg tror ikke markedet kommer til å bli veldig mye bedre, hvert fall ikke i fjerde kvartal i år. Og sikkert ikke i første eller andre kvartal neste år heller.



I september kom nyheten om at det trolig kommer en ny renteheving i desember, og Sarwar tror derfor man bør vente til renteøkningen er nådd før man bestemmer seg for å legge ut boligen.

– Den dagen det snur, tror jeg markedet snur. Og da kommer det til å ta helt av, hevder han.

Videre kommer han med råd til dem som vurderer å selge nå:

– Se på pris. Du må glemme koronatiden, det var et kunstig marked. Vi fikk veldig god økonomi den gang, fordi vi bor i et land hvor alt var tilrettelagt. Man hadde få utgifter og fikk spart opp penger, og det endte opp med at man kjøpte bil, båt og bolig, sier han og legger til:

– Før den tid var det fortsatt et velfungerende marked og gode priser, men du får ikke de prisene vi fikk i 2021 og 2022.

– Ikke redde



Influenser Julianne Nygård og ektemannen selger altså Asker-boligen til 32 millioner kroner. Flytteplanene delte hun selv på Instagram i begynnelsen av september.

«Nye eventyr venter og derfor kommer huset vårt til salg. Vi gleder oss alle fire og firebeinte til neste kapittel i ny by», skrev hun den gang.

Til tross for ellevill pris sier Nygård til God kveld Norge at de ikke er redde for å slite med salget.

– Akkurat nå er ønsket å prøve noe nytt, men hvis salget ikke går som planlagt, så blir vi boende og er fornøyde med det. Denne avgjørelsen vil vi ta en gang før skolestart for vår eldste til neste år, forteller hun.

Nygård mener imidlertid at Sarwar tar feil i sin påstand om at man øker prisen på grunn av at selgerne er kjendiser.

– Jeg tenker at ingen seriøse meglere gjør det. Den eneste fordelen man har som et kjent fjes i denne prosessen er spredningen av annonsen. Vi har ikke åpen visning og det har jeg lagt merke til at ingen andre kjente fjes setter opp heller, så her bommer han litt, mener hun.

– Vært på mange visninger og ingen får solgt

Standupkomiker Rasmus Wold (32) la ut Bislett-leiligheten sin for salg forrige måned.

Leiligheten hadde en prisantydning på 6,2 millioner kroner som, ifølge Wold, er en normal prissetting i dette området. Derfor synes han at det er merkelig at den ikke ble solgt første runde.

Nå setter Wold ned prisen.

– Vi tok den av etter første runde, og legger den ut på nytt på søndag til 5,9 millioner, sier han til God kveld Norge.



Komikeren stresser imidlertid ikke med å få solgt, og forteller at de ønsker å gjøre et «helt ok» salg før de gjør en god investering.

– Så vi bare venter på det, og stresser samtidig ikke. Vi forsøker å utnytte markedet kan man si, forteller han og fortsetter:



– Men markedet er veldig tøft nå, spesielt over 10 millioner. Vi har selv vært på mange visninger og nesten ingen får solgt.

– Verre for fritidsmarkedet

I mai i år ble det kjent at Jørgine Vasstrand og Morten Sundli selger hytta si etter to år.

Ifølge Nettavisen kunne influenseren i slutten av september fortelle at de måtte ta hytta av markedet, da den ikke ble solgt forrige runde. Videre oppga hun at annonsen ville bli aktiv igjen i høstferien.

Hytta, som Vasstrand og Sundli har bygget selv, ligger nå ute til en prisantydning på 8,5 millioner kroner, samme pris som den gjorde før sommeren.

På spørsmål om fritidsmarkedet er vanskeligere enn boligmarkedet, er Sarwar tydelig i sitt svar:

– Det er verre. Veldig mange kjøpte hytte i koronatiden, fordi de trodde at de aldri skulle reise igjen. Og mange sitter på hytter nå som egentlig var høyt priset den gang. Det er mange som sitter med bomkjøp.



– Det beste rådet jeg gir til hytteeiere nå, er at med mindre man absolutt må selge er det bare å ta den bort, også heller vente til markedet er bedre, sier han avslutningsvis.