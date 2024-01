Flere kjendiser fornærmet i grov bedragerisak

BEDRAGERI: Jon Almaas, Fredrik Solvang og Galvan Mehidi har blitt utsatt for grovt bedrageri. Foto: Heiko Junge / NTB / Espen Solli / TV 2

Oppdateres.

I februar må en mann i 30-årene møte i Vestfold tingrett. Han er tiltalt for grovt bedrageri.

Det er totalt åtte fornærmede i saken, blant andre TV-profil Jon Almaas (56), NRK-programleder Fredrik Solvang (46) og radioprofil Galvan Mehidi (36).

Det skriver VG.

Mannen skal ha brukt identiteten deres i elektronikkbutikker, som Power og Elkjøp, for å få iPhoner til over 60.000 kroner.

Dette skal ha pågått fra perioden mai 2023 til august 2023 i fjor.



Ser alvorlig på saken

Politiadvokat Josefine Thoreid sier til avisen at de ser alvorlig på saken, og opplyser viedere at mannen erkjenner delvis straffskyld.

– Saken gjelder flere tilfeller av grovt bedrageri og identitetskrenkelse. Det er begått ved flere anledninger, og har systematisk og organisert preg. For noen av de fornærmede har det også hatt betydelig økonomisk skade, informerer Thoreid.

Han har begått bedragerier for over 370.000 kroner, ifølge tiltalen, skriver avisen videre.

Mannen skal også ha forsøkt å opprette lån på til sammen 1,1 millioner kroner i andre personers navn. I tillegg er han tiltalt for grovt tyverier for totalt 158.251 kroner.

– Ubehagelig og irriterende

VG har vært i kontakt med både Solvang og Almaas som har sitt å si om hendelsen:

– Det er ubehagelig og veldig irriterende. Jeg følte meg forfulgt når noen utga seg for å være meg og før jeg skjønte hva som foregikk, uttaler Solvang.

Almaas uttaler legger ikke skjul på at det aldri er gøy å bli utsatt for ID-tyveri.

– Men heldigvis var det noen våkne ansatte i Telenor som slo alarm, og løste saken uten at jeg trengte å gjøre noe særlig, sier han til avisen.

Siktedes forsvarer, Arild Humlen, ønsker ikke å kommentere noe før fengslingsmøtet onsdag, ifølge avisen.

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Jon Almaas, Fredrik Solvang og Galvan Mehidi, forelløpig uten hell.

– Menneskelig rutinesvikt

Til NRK beklager markedssjef i Power Norge, Elizabeth Gill, for det som har skjedd.

Videre forteller hun at butikkene har rutiner for at svindler som dette skal unngås.

– Det kan skje menneskelig rutinesvikt og det er har skjedd i dette tilfellet, dessverre. Vi ser at svindlere også blir mer og mer utspekulerte, så det er viktig at rutiner blir gjennomgått kontinuerlig, sier Gill til avisen.