Flere endringer og nye tvekampgrener i «Farmen»

Årets «Farmen»-eventyr er så vidt i gang, men allerede har deltakerne fått føle på flere endringer. Før sesongstart kunngjorde TV 2 og programleder Niklas Baarli at det i år blir mye nytt.

– Jeg tror seerne kan forvente en sesong som overrasker og sjokkerer, og byr på nye tvister. Det føles nytt, uforutsigbart og mer moderne.

Denne uken ble det også avslørt at Farmen-premien kuttes med én million kroner.

I søndagens episode ble flere, nye endringer avslørt, med to nye tvekampgrener, i tillegg til en endring i programformatet.

NYTT OG SPENNENDE: Programleder Niklas Baarli sier seerne kan forvente seg mye nytt og spennende fra årets «Farmen»-sesong. Foto: Anton Soggiu

Tinget, hvor deltakerne tidligere har møttes før tvekamp for å diskutere hva som har skjedd den inneværende uken, er nå offisielt flyttet til andrekjempevalget.

Det betyr at hvis deltakerne har noe de ønsker å si om uken som har vært, må det tas opp under andrekjempevalget.

Før sesongstart ble det også klart at det i år er «alle mot alle», som betyr at førstekjempen kan velge andrekjempe uavhengig av kjønn.

Derfor er det nå to nye kjønnsnøytrale tvekampgrener, både «hestesko» og den som kalles «vagla».

NYE TVEKAMPER: To nye og kjønnsnøytrale tvekamper blir introdusert denne sesongen. Hestesko og vagla, som er de nye tvekampgrenene, kan du se nederst i bilde. Foto: Farmen/TV 2

«Hesteskokast»

er nok så enkelt å tenke seg til. Tvekampen går ut på å kaste en hestesko mot en liggende poengtavle. Deltakerne har tre hestesko hver, og kaster annenhver gang. Hesteskoen som til slutt ligger nærmest midten, vinner runden, og starter den neste. Den beste av tre runder vinner tvekampen.

«Vagla» derimot, er ikke like selvforklarende. Denne tvekampen handler om å stå lengst mulig oppå denne «vagla», som er en lang trestokk festet til et platå. Under tvekampen skal man stå lengst mulig på «vagla», i forskjellige antall minutter, og lenger og lenger ut. Den som faller først, har tapt.

NI TVEKAMPER: Nå kan deltakerne dele mellom hele ni tvekamper, om de velger å kjempe mot en fra samme kjønn Foto: Farmen/TV 2

Til tross for flere, store endringer og én ny tvekampgren, forteller Niklas Baarli til TV 2 at det fortsatt er mer i vente utover sesongen.

– I år har vi tatt enda større grep på formatet. For deltakerne, og for seerne, så kommer «Farmen» til å oppleves friskere og mindre forutsigbart. Alle kan forvente seg en kilevink.

