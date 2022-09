Flere endringer i årets Farmen-sesong

Innspillingen av høstens gårdseventyr 100 år tilbake i tid er allerede godt i gang for forpakterne på Li gård i Stange.

Tidligere i år ble det annonsert at programmet ville få en ny programleder, Niklas Baarli (33), som var deltaker i årets Farmen kjendis-sesong.

Dette vil dog ikke være den eneste endringen i årets sesong.

TV 2 bekrefter at det vil bli gjort flere endringer, blant annet ved med valg av tvekampgren og storbondebrevet.

– Vi ser stadig etter måter å fornye og videreutvikle programmene våre på. Dette gjelder både for seernes del, men også for å gi deltakerne noen «twister» som kan overraske litt i et ellers kjent format, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

Den ene endringen, som påvirker deltakerne i større grad, er at andrekjempen ikke vil fortelle valget av tvekampgren til førstekjempen før de begge står på tinget.

Vanligvis forteller andrekjempen hvilken tvekampgren hen har valgt til programleder på kjempehyttene, og deretter videreformidler programlederen valgt gren til førstekjempen – i god tid før tvekampen.

I år vil ikke førstekjempen få vite hvilken gren hen skal kjempe i før de står på tinget, og rett før tvekampen. Det vil gi førstekjempen mindre tid til å forberede seg mentalt og fysisk til hvilken tvekamp de skal kjempe i.

Den andre endringen er at deltakeren som taper tvekampen skriver avskjedsbrevet etter tvekampen. Derfor vil kun den deltakeren som faktisk ryker under tvekampen være den som skriver avskjedsbrevet, og ikke begge kjempene slik det har vært tidligere.

Tidligere har både første- og andrekjempen blitt bedt om å skrive avskjedsbrevet som avslører neste ukes storbonde før de forlater første- og andrekjempehytten.

Farmen har premiere i dag tirsdag 6. oktober kl. 20 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.