Flere endringer for Farmen – annonserer legendarisk Torpet-tvist

Nå er det kjent at det blir enda en endring i Farmen-universet. Årets Torpet får en uventet endring – både for seere og deltakere.

Årets Farmen-sesong har allerede bydd på flere endringer for både deltakere og seere.

I helgen fikk seerne for første gang være vitne til den nye tvekampgrenen sekken, hvor Farmen-deltakeren Henrik Eijsink (26) slo ut pastoren Erlend Indergaard (53).

Nå er det duket for enda en tvist i gårdsuniverset.

Mandag ble det kjent at de gjenværende Torpet-deltakerne, Lasse Fredheim (26), Dagny Vartdal (50) og Robert Michael Scott (55), vil dra inn på Farmen allerede denne uken.

Dette betyr derimot ikke at Torpet skal stå tomt. Nå kommer det nemlig tre nye utfordrere som tar over det lille småbruket - og Torpet starter på nytt.

På tide med fornyelse

I år er Torpet delt opp i to deler.

Vanligvis varer Torpet helt til uke åtte av Farmen, like før finaleuken. De tre gjenværende deltakerne som da står igjen får sjansen til å bli en fullverdig deltaker av Farmen-gården.

Allerede nå tar den første Torpet-gjengen turen inn på gården, før tre, helt nye og ferske, Torpet-utfordrere tar over den lille husmannsplassen.

– Bakgrunnen for dette er et ønske om fornyelse av konseptet. Farmen-universet er en seerfavoritt, som vi ønsker at seerne skal kjenne igjen. Samtidig er det viktig for oss at det ikke skal bli for forutsigbart. Vi må by på noe nytt – både for seerne og deltakerne, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen om Torpet-endringen.

Den første delen av Torpet avsluttes allerede denne mandagen hvor Fredheim, Vartdal og Scott reiser inn på gården, og overrasker de gjenværende deltakerne med sin ankomst.

TORPET-FINALE: Dette er deltakerne som skal kjempe om plassen på gården. Foto: TV 2

Da programlederen Niklas Baarli (33) kom inn på småbruket, var det full forvirring for deltakerne.

– Hva har vi gjort for å fortjene et så fint besøk? Har vi gjort noe galt, har vi stjålet noe? Vi har jo ikke gjort noe galt, så da må han jo komme med en positiv beskjed, utbryter Fredheim da han så Baarli komme gående.

Og da avsløringen kom, var det et stort sjokk for forpakterne.

– I got the power, skriker Scott da det er full jubel om tvisten.

– Det er jo en helt «amazing» beskjed han kom med! Herregud, det er jo drømmen min, det var det lyset foran i tunnelen der, og nå er det her fire uker før jeg trodde!

Se da tvisten ble avslørt i klippet øverst i saken.

Én av Torpet-deltakerne skal kjempe om å få vinnerbilletten tilbake til gården, men konkurransen skal nemlig ikke utspille seg på småbruket.

De skal gjøre det på Farmen.

Nye utfordrere

Deretter flytter tre helt nye utfordrere inn på Torpet, og TV 2 ønsker å holde programmet friskt – selv for de mest trofaste seerne.

UTFORDRERE: Dette er årets Torpet-utfordrere, som skal ta over gården. Fra venstre: Torald Haraldset (62), Cecilie Steensen Skovholt (43) og Vilde Humstad Aasmo (23). Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Tidligere kom utfordrerne direkte inn på gården. Nå må de kjempe seg inn via Torpet, legger Haldorsen til.

– Seerne kan forvente at det skaper usikkerhet og overraskelse inne på selve Farmen-gården når Torpet-deltakerne kommer inn så tidlig, samtidig som at deltakerne på Farmen ikke kjenner til at Torpet «restartes» med utfordrerne, konkluderer programredaktøren.

– Jeg kunne ikke vært mer glad, men jeg har genuin lykke. Dette er et av mine topp ti øyeblikk i livet mitt, for å være helt ærlig, utbryter Scott.

Og rett før de setter fot inn mot hovedgården, starter de feiringen med en iskald øl.

– Nå snakker vi game on, Lasse, utbryter han og ser videre på Vartdal.

– Nå snakker vi game on, Dagny! Det er «beast-mode», Rob is back!

