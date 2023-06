Flere besvimte da Logan Paul og KSI gjestet Oslo

AKER BRYGGE: Logan Paul og KSI møtte fans i Oslo under promorunden for deres energidrikke som nå er lansert i Norge. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Stjernene brøt flere ganger inn for å roe norske fans under promo-arrangementet for deres energidrikk.

Det var en solid folkemengde som hadde møtt opp, hvor mange hadde ventet i timevis, for å få et glimt av internett-stjernene Logan Paul (28) og KSI (30).

Til VG Rampelys sa sistnevnte at han hadde vært i Norge et par ganger tidligere, men at dette besøket var det «villeste».

Youtube-duoen fremsto som overveldet idet de kom ut av parkeringshuset og fikk se folkehavet, og begynte rask å signere Prime-flasker. De var i Norge for å promotere det kontroversielle produktet.

Flere besvimte

Senere fikk de publikum til å gjennomføre et stunt med energidrikken, og oppfordret de oppmøtte til å kaste tomme flasker på dem.

På ett tidspunkt måtte de derimot roe ned folkemengden.

Logan Paul gjentok flere ganger at folk måtte gå et par steg tilbake, og poengterte at det var varmt ute.

– Vær trygge folkens. Vi må sørge for at alle blir ivaretatt. Ta et par steg tilbake, det er viktig. Vær så snill alle sammen, ellers må vi stoppe dette, sa amerikaneren fra scenen.



Til Dagbladet fortalte Paul at han så folk besvime. Politiet bekrefter at det stemmer, og at flere ble båret ut av folkehavet.

TV 2s reporter på stedet anslo at et par tusen hadde møtt opp på Prime-lanseringen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Avisa Oslo får opplyst at 70 personer fikk helsehjelp og at flere ungdommer besvimte eller holdt på å besvime.

Videre skriver avisen at det var 17 sikkerhetsvakter på arrangementet hvor rundt 2000 ungdommer hadde møtt opp.

– Gjør alt riktig



Medieekspert Arne-Inge Christophersen er ikke overrasker av tilstandene under energidrikkelanseringen.

Han poengterer at de to har flere bein å stå på som influensere, med store følgerskarer på både TikTok og YouTube.

Mange unge var blant de oppmøtte. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– De gjør alt riktig. Treffer du der treffer du hele verden. Det som er spennende med den nye medieverden er at man bare over natten kan få gjennomslag og en stor posisjon i markedet. For eksempel har Coca-Cola brukt flere år på å bygge opp sin merkevare.

Fascinert og skremt

Vilde Schanke Sundet, medieforsker ved OsloMet har forsket på forholdet mellom store sosiale medier-profiler og fansen deres.

Hun sier dette er den unge generasjonens aller største kjendiser.

– Men jeg tror det er litt overraskende for oss eldre, for vi har nødvendigvis ikke fulgt med på disse.

FORSKER: Førsteamanuensis Vilde Schanke Sundet forsker på medier og medieprofiler. Foto: UiO.

Sundet forteller at amerikanske Logan Paul og britiske KSI fronter en ny type markedsføring som har blitt toneangivende de siste årene. Nå er det profilene selv som er den viktigste kanalen for å selge ett produkt, istedenfor tradisjonell reklame.

– Mange profiler lager mye innhold knyttet til det. Den viktigste reklameringen for Prime er altså ikke en TV-reklame, men at Logan Paul og KSI legger ut videoer av at de nyter drikken i privatflyet sitt, ifølge medieforskeren.

Paul er kjent som både YouTuber og bryter. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Opptredenen i Oslo er nok reklamekampanje for energidrikken Prime.

– Det typen markedsføring, som kommer fra sosiale medier, er så gjennomgripende og spiser seg inn i store deler av samfunnet vårt. Jeg blir både fascinert og skremt av det.

Sundet mener vi så de samme mekanismene utspille seg da den norske influenseren Oskar Westerlin lanserte sin egen bolle i vinter. Profilen Westerlin selv var det som solgte produktet.

– Det er en veldig lik måte å arbeide på. Det å definere seg selv som en profil, å snakke til publikummet sitt, skape en følgerkultur og invitere de inn til en tilsynelatende privat del av livet sitt.