Finn Schjøll etter øyeoperasjon: – Heldig

«Blomster»-Finn Schjøll (75) ble mandag operert for grå stær – noe han hintet til på Instagram, og skrev at han nå så «verden med nye øyne».

Før operasjonen hadde han vanskeligheter med å lese en avis og slet med å se farger.

– Det var veldig irriterende. Jeg er avhengig av å lese minst to aviser hver dag, sier Schjøll til God kveld Norge.

Han opplevde rask bedring etter å ha fått operert inn en kunstig øyelinse.

– Etter rundt fire til seks timer følte jeg at jeg var helt tilbake til start.

– Det er verdens vanligste operasjon, bare så du vet det. Jeg føler meg privilegert, kommenterer TV-profilen om det norske helsesystemet, og poengterer at han som sosialdemokrat naturligvis benyttet seg av det offentlige tilbudet, og ventet i kø.

Mye oppmerksomhet

Helse-oppdateringen har skapt mye engasjement, med nesten 300 kommentarer og 6000 likerklikk 17 timer senere.

Schjøll er ikke overrasket over at journalister ringer, men synes det er hyggelig med meldinger fra følgerne, som det har kommet «hauger» av i innboksen.

Dagbladet omtalte saken først.

Stadig brillefin

– Det var en person som kommenterte at du har hatt mange kule briller opp gjennom årene, men at dette var de kuleste. Hva mener du selv?

– Hun skal få lov til å forstørre det og henge bildet på veggen – vi får by på det, sier han med et smil, og legger til at han aldri har noe betenkning over hva han legger ut i sosiale medier.

Schjøll kan nå se uten briller, men skal fortsette med lesebriller.

– Du kan nullstille en sånn ny linse som du får inn, men det har jeg ikke brydd meg noe om.



Med nytt syn skal han tilbringe påsken på hytta hvor hans «deilige hage» blir et hyggelig tidsfordriv.

– Jeg føler at jeg er heldig jeg, og har lite å klage på – livet er fint. Det er bare noe dritt å bli gammel, og det er noe dritt å ikke bli gammel.