Finn-Ove Hågensen: – Intervjuobjektet døde i fanget mitt

Lett joggende blant høye grantrær møter Finn-Ove Hågensen opp til avtalt tid. Etter å ha intervjuet kongelige, statsledere og «mannen i gata» i TV 2 gjennom 31 år, er det nå reporterens tur til å være intervjuobjekt.

– Jeg tenkte vi kunne møtes her i skogen, sier han, og foreslår at vi gjør intervjuet gående i Nordmarka. Han tenker visst best sånn.

Mens kvister knaker under føttene og fuglene kvitrer, skal Hågensen forsøke å oppsummere sin innholdsrike karriere. På sin 70-årsdag, den 16. juni, leverer han nemlig inn nøkkelkortet på TV 2-bygget i Oslo for siste gang.

– Nå er livet mitt slutt. TV 2 har jo vært livet mitt, sier han, og strener videre inn på stien.

– Alle spør meg: «Hva skal du gjøre nå som du blir pensjonist?». Jeg har noen tanker, men ingen planer. Det eneste jeg vet er at jeg skal være mer i «skauen». Nå får jeg forhåpentligvis tid til det.

– Full fest

Det var sommeren 1992 at Hågensen begynte i TV 2.

Tre måneder før kanalen gikk på lufta, var alle de nyansatte fotografene og journalistene samlet i flere uker på et litt slitent hotell i Bergen.

– Vi skulle lære å lage TV, men egentlig var det som en «summer camp». Det var full fest og vi hadde det bare så utrolig gøy, minnes han, med gnist i det lyseblå blikket.

Hågensen startet som reporter i Nyhetene, men har også jobbet i Sporten, som programleder i «God morgen Norge», stringer i USA og som dokumentarist med egne programmer om Akerselva og turer på fjellet med hunden Kitty – for å nevne noe.

– Jeg har hatt dritflaks, det er viktig å understreke. Jeg har hatt dritflaks som har fått den muligheten og de sjansene. Men det handler også om at jeg maser. Jeg gir meg ikke så lett.

Fikk trøst av dronningen

Da dronning Sonja skulle åpne forskningsstasjonen Troll i Antarktis i 2005, maste Hågensen på sin daværende sjef, Tom Egeland, helt til han fikk lov til å reise. Betingelsen var at han skulle dra alene, og både filme og intervjue dronningen selv.

I det forblåste Antarktis-landskapet sto dronning Sonja klar for direktesending i 18.30-Nyhetene. Hågensen stresset og sprang mellom PCen og kameraet – med mikrofonen i hånda.

– På den tiden kunne du bare kommunisere med redaksjonen hjemme i Norge via kameraet. Så da måtte jeg først koble opp på PCen inne, og så løpe som faen ut til kameraet for å si: «Jeg er her, jeg er her! Jeg hører dere!», sier han, og veiver ved armene for å illustrere kaoset.

– Dronninga så at jeg var relativt høyt oppe, så hun klappet meg på skulderen og sa: «Så, så, så, så. Det går så bra, dette her», sier han og ler godt.

Se Finn-Ove og Hågensen og dronningen på Antarktis her:

– Det preget meg mye

Hågensen liker å være «der det skjer». Han har kjørt inn i askeskyen etter vulkanutbruddet på Island, rømt fra flaskekastende opprørere i Hamburg og tilbragt utallige timer blant beslutningstakere på Stortinget.

Men av og til har det å befinne seg i sentrum av begivenhetene ført til svært tøffe dager på jobb.

Den 22. juli i 2011 var TV 2-reporteren på Utøya.

– Vi fulgte Gro Harlem Brundtland der ute på øya. Da klokka ble rundt 14, sa jeg til fotograf Magnus Nøkland: «Skal vi bli værende og redigere reportasjen her?». Men han mente de hadde så dårlig nett i hovedhuset på Utøya, så vi kjørte heller båten med Gro tilbake til land.

På vei ned i garasjen i TV 2s lokaler på Karl Johans gate, hørte de plutselig et gigantisk smell.

– Da løp jeg rett bort til regjeringskvartalet og ble møtt av et helvete. Døde mennesker lå i gata. Det var veldig spesielt å være der rett etter bomben hadde gått av, og det preget meg mye, sier han om terrorhandlingene der til sammen 77 personer ble drept i Oslo og på Utøya.

– Døde i fanget mitt

Andre opplevelser har vært mer av det surrealistiske slaget. På reportasjereise i forbindelse med en hvalfangstmesse i Japan, intervjuet han en restauranteier i Tokyo.

– Vi satte oss ned, og så begynte jeg å intervjue denne eldre mannen. Plutselig detter han ned i fanget mitt – midt under intervjuet. Jeg ble helt paff, og fikk lagt ham ned på gulvet.

Restauranteierens sønn grep inn, og Hågensen skygget rolig banen mens ambulansesirenene gjallet mellom høyhusene i Tokyo.

– Jeg sto utenfor restauranten og tenkte: «Hva faen gjør jeg nå?». For jeg var jo bekymret over at reportasjen gikk til helvete. Men du kan si at jeg hadde en god unnskyldning for at vi ikke fikk noe ut av det, for intervjuobjektet døde i fanget mitt. Han fikk slag.

TENKER BEST I DET FRI: Finn-Ove Hågensen intervjues i Nordmarka i Oslo. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Jævla deppa

Mellom trærne ute i Nordmarka, viser Hågensen vei – og peker på et brunt trehus ved skogkanten. «Her bor jeg», sier han. Vi slår oss ned i en sittegruppe ute i hagen for å fortsette intervjuet.

Den muntre journalisten blir med ett mer alvorlig.

– Det blir spesielt å gå ut dørene på TV 2 for siste gang. Jeg har jo gått ut og inn der i 31 år, så det ser jeg mørkt på. Jeg har sagt til kona at hun må være oppmerksom på at jeg kommer til å være jævla deppa, men hun sier at det skal hun klare.

Hunden Kitty kommer springende ut av huset, og tripper raskt og ivrig rundt blant trærne – ikke helt ulik sin aktive matfar.

– Jeg har jo fire unger, to barnebarn, kone, hund og hus – så det blir nok av liv og røre framover også. Ungene har flyttet ut, så det er ingen som bor hjemme lenger. De studerer rundt omkring, men nå skal de alle komme hit i løpet av juni. Det gleder jeg meg til.

Hågensen kommer til å savne det å ringe til alle fra statsministeren til rypejegere for å si: «La oss møtes, jeg kommer med kameraet».

Journalistens privilegium er at dører åpnes, mener han. For Hågensen har det vært viktig å kunne være ute og snakke med så mange som mulig, der det skjer – men privat er han annerledes.

– Jeg er en usosial type, egentlig. Når jeg ikke er på jobb, blir jeg sånn: «Hvorfor skal jeg snakke med folk?». Men når du er på jobb; uproblematisk. Det er helt mystisk. Så jeg har fått mye av mitt sosiale liv gjennom TV 2.

– «Hva faen? Jeg har klær!»

Kolleger i TV 2 omtaler Hågensen som en «legende». Opp gjennom årene har han gjort seg bemerket blant sine jobbkamerater for mer enn bare sine journalistiske ferdigheter – som for eksempel valg av antrekk i TV-ruta.

– Jeg har liksom ikke skjønt det der med klær. Jeg tenker at det skal være praktisk og deilig å ha på seg. Det å gå med skjorte, synes jeg er ubehagelig. Slips er jo helt meningsløst! Jeg husker fra barndommen at jeg gikk med sånne lakksko – det var et hælvete! Så jeg går konsekvent i joggesko.

AVBRYTES PÅ DIREKTEN: I 2021 grep statsminister Jonas Gahr Støre inn da Finn-Ove Hågensen på direkten hadde kalt ham «Jens Stoltenberg». Foto: TV 2

Da han skulle lage reportasje for å teste ut det å være tigger på gata for en dag, var det flere som spøkefullt kommenterte at Hågensen ikke trengte å kle seg ut.

– Helt i starten i TV 2 jobbet jeg i utenriks og fulgte EØS-forhandlingene i Brüssel. Da var på skjermen og fortalte om dette. Så husker jeg at det kom en kollega ned. Han hadde med seg masse klær, som de hadde sendt med ham ned til meg. Jeg trodde han kødda og sa: «Hva faen? Jeg har klær!». Men nei, da ville de at jeg skulle skifte, sier han og ler godt.

Omstridt intervju

Hågensen forteller at han «er den har er». Men den uformelle, folkelige, litt rufsete og direkte stilen har ikke alltid falt i god jord.

I 1996, da han var programleder i «God morgen Norge», førte et intervju med daværende stortingsrepresentant Anders Hornslien til store overskrifter på forsiden av VG og Dagbladet.

Mens Hornslien stilte opp for å snakke om inngåelse av partnerskap med sin mannlige kjæreste, hadde Hågensen mer lyst til å stille spørsmål om noe ganske annet.

STERKE REAKSJONER: Dette «God morgen Norge»-intervjuet med Anders Hornslien i 1996 førte til forsideoppslag i både VG og Dagbladet dagen etter. Foto: TV 2

«Intervjuer Finn Ove Hågensen kjørte over Hornslien med intime og detaljerte spørsmål blant annet om hva han tenner på seksuelt og om han har ligget med kvinner. Og Hågensen ga seg ikke til tross for at Hornslien ikke ønsket å snakke om det. Mange oppfattet intervjuet som ren sex-hets mot Hornslien», kunne man lese i VG dagen etter.

– Jeg dreit meg ut. Beklager! Jeg tenkte: «Faen, vi må ha litt oppmerksomhet rundt det programmet». Jeg er jo den jeg er, ikke sant? sier han.

– Kona mi var helt fra seg og sa: «Hele forsida på VG og Dagbladet, hvordan skal dette gå?». Hun fikk en telefon hjem med «jævla homohater» og sånt. Men jeg sa: «Slapp av, i morgen er det en ny overskrift». Jeg er nok mer avslappet på det der enn folk liker.

Hågensen beklaget seg til Hornslien like etterpå, og har blitt vant til å måtte svare på spørsmål om skandaleintervjuet.

SER FRAMOVER: Hågensen har mange tanker, men få planer for sin nye pensjonisttilværelse. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Det er greit, mener han – for alle mennesker som våger å ta sjanser vil også gjøre feil.

– Må betale selv

– Jeg har alltid vært sånn at jeg har hatt lyst til å prøve nye ting. Jeg fotograferte selv, reiste alene på reportasjetur og så videre. Så intervjuet med Hornslien var et forsøk på å prøve på et eller annet som ikke var særlig vellykket. Det må jeg jo innrømme.

Nå skal Hågensen igjen prøve noe nytt, nemlig å fylle dagene sine utenfor TV 2.

– Jeg har opplevd så sykt mye. Har reist verden rundt på TV 2s regning. Det kan liksom ikke få blitt bedre. Jeg er vant til at TV 2 betaler utgiftene mine, men nå må jeg betale selv.

Når han går ut av dørene på TV 2-bygget i Bjørvika for siste gang, er kona ved hans side. Dagen markeres med middag på restaurant – og så begynner den nye hverdagen.

– Det blir en pensjonisttilværelse, tenker jeg. Skyte ned ei rype, putte den i lomma og så gå videre. Jeg sier at: «Det går nok an å leve selv om man er over 70». Så vi får se, da.