Fikk uventede problemer: – Så å si naken i alle scenene

Pitch Perfect: Bumper in Berlin er en rykende fersk TV-serie, som i Norge sendes på SkyShowtime. Som tittel tilsier, ble den spilt inn i Tysklands hovedstad.

– Det var fuckings iskaldt mens vi filmet denne serien. Jeg var så å si naken i alle scenene. Det var utfordrende, sier TV-stjerne Jameela Jamil i et TV 2-intervju.

NY TV-SERIE: Skuespillerne Flula Borg (f.v.), Adam Devine, Sarah Hyland, Lera Abova og Jameela Jamil er alle med i Pitch Perfect: Bumper in Berlin. Foto: SkyShowtime

Ekstreme tiltak for å holde varmen?

Fansen forstår kanskje at det er snakk en TV-serie-spin-off av de svært populære Pitch Perfect-filmene. Pitch Perfect handler om svært karikerte A cappella-sangere, som gjennom musikken havner i absurde situasjoner.

På rollelisten er også Flula Borg (40), Lera Abova (30), Adam Devine (39) og Sarah Hyland (32).

Jamil forteller at denne gjengen fikk en veldig god tone.

– Jeg tror aldri at jeg har fått en slik kontakt med en rollebesetning før.

Skal man tro den britiske skjønnheten, var det en stor fordel at de kom godt overens. Spøkefullt sier hun at det var på grunn av denne kontakten at de klarte å holde varmen i den europeiske millionbyen.

– Det er utfordrende å filme i et fremmed land, hvor flesteparten av oss ikke kommer fra, og dermed ikke kan språket. Alle hadde komedie som en bindende drivkraft, som holdt oss sammen på disse iskalde dagene. Vi holdt virkelig hverandre varme. Ved å ha sex med hverandre, sier hun lattermildt, før hun kommanderer TV 2s reporter om å ta med dette sitatet i artikkelen.

– Vi hadde alle «sex behind the scenes», for å holde varmen i kulden.

I videoen under snakker skuespillerne om dette. Flula Borg kommer også med en spøk som gjør at Jameela Jamil og Lera Abova får latterkrampe, og deretter kaller ham en sosiopat.

Serieskaper Megan Amram (35) sier at det var så kaldt i Berlin at enkelte gikk med fem jakker på sett. Faktisk gjorde kulden at hun måtte endre noen av scenene på kort varsel.

– Det var viktigere for meg at de var varme, enn at kjolene skulle vises. Så det var noen scenen hvor vi endret kostymene til skuespillerne, så de fikk kåper.

«Frykter» for Broadway-karrieren

36-åringen har gjort braksuksess i Hollywood de siste årene, med roller i The Good Place og She-Hulk – for å nevne noe.

Hun beskriver Pitch Perfect-komiserien som nøyaktig det vi trenger i disse dager, når så mye annet i verden er mørkt og trist. Likevel er hun ikke sikker på at TV-serien er bra for hennes andre karriere.

– Jeg er en jazzsanger, så dette er absolutt ikke riktig sjanger for stemmen min. Takk og pris for at jeg spiller en veldig «basic» og gjennomsnittlig kvinne. Hun tror at hun er fantastisk. Hun tror at hun er Lady Gaga, men hun er bare søppel, sier hun, med sitt karakteristiske gode humør, og fortsetter:

– Ingen fra Broadway kontakter meg etter dette, men det er det som er morsomt med karakteren.

I videoen over kan du også se deler av traileren til Pitch Perfect-serien, hvor Jamil har rollen som