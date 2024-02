Fikk unik forespørsel etter «The Voice»-audition: – Helt surrealistisk

– Jeg føler bare at jeg svever på en sky. Jeg klarer ikke helt å lande.

Det har vært en spesiell start på året for Arthur Stulien (29) fra Byremo i Agder.

Til vanlig selger Stulien hagemøbler, men denne våren er han i tillegg aktuell med «The Voice». Til tross for at programmet nettopp har startet, er karrieren allerede i ferd med å skyte fart.

Ble oppringt etter blind audition

For å forstå hvordan det hele gikk seg til, er man nødt til å spole tilbake til 2020.

Dette året vant Stulien prisen «European Country Song of the Year» for låta «Play It Again». Prisen ble overrakt av den amerikanske country-artisten Scott Scovill.

En del av premien var en tur til Nashville i USA, som regnes som country-musikkens hovedstad. Der skulle Scovill ta ham med ut på middag og vise ham byen.

Etter denne turen har artistene holdt kontakt og møttes jevnlig både i Norge og i Nashville. Stulien opplyser nemlig om at Scovill varmer opp for større country-artister, og derfor ofte befinner seg i Norge.

KOMPISER: Arthur Stulien (t.h) forteller at han har fått et godt forhold til den amerikanske country-artisten Scott Scovill. Foto: Privat

Mandagen etter at Stuliens blind audition ble vist på TV, tok amerikaneren kontakt.

– Han hadde sett blind auditionen min og mente det var spinnvilt bra, forteller 29-åringen.

Scovill fortalte at han skulle varme opp for verdensstjernen Brad Paisley i Oslo Spektrum, og derfor kom til Norge for å gjøre litt promo opp mot konserten i mars.

Etter å ha avsluttet samtalen, tok han imidlertid kontakt på nytt:

«Jeg tenkte litt på... Hadde du vært interessert i å være med på et par låter i Spektrum og på Gamla scene dagen etterpå?», lød det fra andre enden.

– Jeg ble helt stille i telefonen og måtte spørre om han kødda. Jeg trodde ikke på han, men joda, det var en seriøs forespørsel, forteller «The Voice»-deltakeren.

– Det var den syvende dagen etter blind auditionen, og jeg følte bare at jeg svevde på en sky. Det føler jeg egentlig ennå, jeg klarer ikke helt å lande. Det er to såpass store ting som har skjedd at det er vanskelig å sette ord på det.

Konserten i Oslo Spektrum ble utsolgt på rekordtid. Dermed kan Stulien vente seg nærmere 10.000 mennesker i publikum i begynnelsen av mars.

Tilbake på skjermen

29-åringen dukket først opp i sangprogrammet Idol i 2016, men nådde ikke helt til topps den gang.

I 2020 deltok han på nytt, men røk ut rett før livesendingene.

I slutten av januar dukket han igjen opp på TV - denne gangen i «The Voice».

– Veldig godt levert. Det her er jo rett i min gate, sa mentor Espen Lind etter opptredenen.

Se hele opptredenen under.

– Helt surrealistisk

Stuliens musikkinteresse startet allerede som seksåring, da han begynte å spille gitar. Etter tre-fire år gikk han imidlertid lei av fingerspill og akkorder:

– Jeg var veldig glad i skolen og å hjelpe til på gården, så da ble gitar liksom litt for mye, forteller han.

– Men så kom det en kar til Byremo, Bjorn Charles Dreyer, som i mange år ble sett på som en av Norges beste gitarister, og da fikk jeg litt mot igjen.

TIDLIG START: Stulien forteller at musikkinteressen har fulgt han helt siden han var liten. Foto: Privat

Ifølge 29-åringen var det Dreyer som skulle få musikkinteressen i gang igjen.

– Det var han som fikk meg til å begynne å synge litt, og lærte meg opp til å bli en entertainer.

Som 11-åring oppdaget han Brad Paisley, artisten bak låter som «Whiskey Lullaby», «I'm Gonna Miss Her» og «She's Everything». Like etter begynte han å skrive låter selv.

– Han er alltid nevnt som en av mine største inspirasjoner i pressemeldinger og lignende. Nå kan jeg også skrive at jeg har vært oppvarming for ham. Det er helt surrealistisk, sier han oppspilt, før han avslutter:

– Ikke akkurat hver dag man får tilbud om å spille for et utsolgt Spektrum.