Fikk ultimatum: «Enten må vi gifte oss, eller så er dette ferdig»

Da nordlendingen Ine (38) og norsk-pakistanske Adeel Møller Anwar (40) fant tonen, kom det som et sjokk for sistnevntes familie.

Da Ine og Adeel Møller Anwar møttes i 2011, var det kanskje med en viss forståelse av at det ikke kunne bli dem.

Likevel satset de alt på kjærligheten og vant til slutt – men det er neppe noen hemmelighet at veien dit ikke var en dans på roser.

Selv forteller Adeel til TV 2 at han møtte motstand fra familien:

– Tradisjonelt sett, hvert fall på den tiden og de forventningene jeg hadde – så var det at man skulle møtes gjennom et arrangert ekteskap, eller treffe en norsk-pakistansk jente, forteller han.

– Jeg levde kanskje i fornektelse, mens Ine trodde på det, kanskje mye mer enn meg.

«FAMILIEKODEN»: Paret er med i TV 2-serien «Familiekoden», hvor flere foreldre konkurrerer om å ha den «beste» foreldrestilen. Foto: TV 2

Fikk ultimatum

Mange kjenner kanskje til paret som «Brobygger-familien» fra TV 2-programmet «Familiekoden», hvor de nå er én av tre resterende familier som konkurrerer om å ha den «beste» foreldrestilen.

Der har norske seere fått et innblikk i hvordan de overfører kunnskapen om sine to kulturer til barna sine, i tillegg til å bygge relasjoner mellom kulturer.

Men da paret først ble sammen tilbake i 2011, kom det som et sjokk for Adeels foreldre da han tok med seg nordlendingen Ine hjem.

– Det var helt uvirkelig for dem, og egentlig for meg. Da vi møttes for første gang, så var det egentlig ikke et alternativ at vi skulle gifte oss, forteller 40-åringen.

Det ble etter hvert en så stor påkjenning at forholdet tok slutt på et tidspunkt.

Til slutt stilte Ine et stort ultimatum. Hun ba Adeel velge mellom henne og sin egen familie.

– Det er jo vanskelig for den mentale helsen å stå i det, og ikke være god nok eller ikke – og bli akseptert. Og jeg hadde jo en sønn fra før, som også levde i det her – så jeg hadde et ansvar som mor å få litt stabilitet, forteller hun og fortsetter:

– Jeg sa: «Enten må vi gifte oss, eller så er det her ferdig». Det ble jo til at han måtte velge mellom meg og hans familie, men det var egentlig familien hans som tok avstand fra han en periode – fordi han valgte meg.

Farfar satte ned foten

Han forteller at man ikke bare forlater familien sin eller det trygge man kjenner, men også sin egen identitet og alle forventningene som kommer med.

Men det siste noen ventet – var at farfaren til Adeel skulle sette foten ned og ta grep.

– Jeg tror at med alderdom så kommer det òg en viss visdom. Og jeg tror at han greide å innse det, til tross for den kulturen han kom fra - at kjærlighet ikke nødvendigvis skal temmes, men at man skal få lov til å leve det livet man ønsker, forteller 40-åringen.

FARFAR: Det var farfaren til Adeel som til slutt satte ned foten. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Jeg tror nok han så det mye tidligere enn resten av slekta mi, som etter hvert innså det – og i dag er veldig glade for at vi er sammen.

I dag har de to tvillinger sammen, men selv om de kunne legge «problemene» med familien bak seg, var det fortsatt en del utfordringer knyttet til det å oppdra barn med kunnskap fra to kulturer.

– Det var jo kjempevanskelig for meg at han hadde gått fra familien – for hvem er jeg til at han skulle forlate sin identitet og store familie som er så bundet sammen?

I tillegg beskriver hun at det også finnes ulikheter i et ekteskap selv om det er to etnisk norske – men at de fikk «kulturkrasjet» på toppen av det hele.

– Jeg er jo oppdratt på en helt annen måte enn Adeel, så det har vært veldig mye å ta tak i.

– Stort spørsmål for meg

Nå har de vært gift i over ti år, og forteller at de har funnet løsninger som har passet for dem begge – i tillegg til at de har brukt lang tid på å finne sin egen kultur i kjernefamilien på fem stykker.

– Og så må man ikke glemme at vi også er vanlige mennesker, selv om vi kommer fra forskjellige kulturer og forskjellige bakgrunner, og at vanlige ekteskapsproblemer kommer til å komme, forteller Adeel.

Nå er familien fokuserte på å feire ramadan, som startet natt til mandag. Sammen faster de, pynter til ramadan og planlegger store Eid-fester:

– Da inviterer vi all slags mulige folk – faktisk mest ikke-muslimer, så det er veldig gøy. Det har vi gjort i flere år i Mosjøen, i Fredrikstad og Sarpsborg. Vi synes det er kjempeviktig for våre barn at en Eid-markering skal være like naturlig som en julefeiring, påske, eller det som er, understreker Ine.

Og selv om de begge møtte motstand fra sine familier da de først ble sammen, forteller paret at de vil at barna selv skal få ta egne valg når de blir gamle nok.

– Lykke kommer ikke gratis, og det er noe jeg kommer til å sørge for at barna kommer til å oppnå. Så de får velge selv, fastslår Adeel før Ine skyter inn:

– Det var et stort spørsmål for meg etter denne kampen: «Hva tenker du om våre barn? Hvordan skal de få velge?» – i tillegg til presset fra storfamilien. Men der har vi funnet vår vei, og det viktigste er at de finner et godt menneske som de er lykkelige med.

«Familiekoden» ser du mandager på TV 2 Play og på TV 2 Direkte klokken 20. Podkasten «Familiekoden» hører du på Spotify, Apple eller der du ellers lytter til podkast.