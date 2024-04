Fikk ubehagelig reaksjon på «Kompani Lauritzen»: – Veldig uventet

Det ble en nervepirrende dimmekamp mellom kompanirekruttene Mona Berntsen (34) og Silje Nordnes (39) i lørdagens episode av «Kompani Lauritzen».

Oppgaven «jengatårn» går ut på å fjerne kloss etter kloss fra et tårn, som deretter skal plasseres på toppen. I tillegg er det kun lov å bruke én hånd. Den som får tårnet til å rase, taper kampen.

Etter flere intense minutter, var det Berntsen som til slutt veltet tårnet og dermed måtte forlate Bømoen leir.

TÅREVÅTT: Etter å ha kjempet mot hverandre, ble det tårevått for Silje Nordnes når hun innså at Berntsen måtte forlate Bømoen leir. Foto: Matti Bernitz

– Jeg føler meg absolutt ikke ferdig her, sier hun i episoden.

Det følte hun også på da TV 2 snakket med henne like etter at hun måtte tre av og levere tilbake uniformen.

– Veldig trist

Berntsen forklarer at det var en sum av flere ting som gjorde at nettopp hun måtte forlate «Kompani Lauritzen» lørdag. Ifølge henne selv, gikk verken lagoppgaven eller de selvstendige oppgavene gjennom uka helt veien for hennes del.

– Det var veldig trist å tape i et sånt spill, men så tenker jeg - det er sånn det er.

34-åringen forteller at hun sitter igjen med mye etter deltakelsen, og er veldig takknemlig for reisen og opplevelsene.

– Men akkurat nå er det veldig trist. Kanskje det blir tristere i morgen, faktisk, reflekterer hun.

– Hvorfor det?

– Jeg våkner et annet sted enn kasernen. Kasernen har blitt hjemmet mitt. Det er veldig rart å si, men etter de ukene her, alt du har vært gjennom og assosiasjonene til stedet her nå. Det er virkelig blitt et hjem.

Berntsen forteller at hun ikke hadde så høye forventninger til deltakelsen, annet enn at hun har hatt lyst til å utfordre seg selv, lære nye ting og få nye vennskap.

– Uansett hvor hardt det har vært, så har jeg fortsatt følt på takknemlighet og vært glad for å være her, og få lære alt som er å lære.

Satte seg konkrete mål

Hun sliter med å velge, når hun blir spurt om hva det beste som har skjedd under oppholdet er.

Til slutt kommer hun frem til at det må være kameratskapet og båndet man utvikler med de andre deltakerne.

– Fra å være fremmede mennesker én dag, til å nå ha mennesker jeg anser som venner. Det synes jeg har vært en veldig stor, fin ting her inne.

Videre trekker hun frem sin egen prosess og reise som noe hun har satt pris på ved deltakelsen. Berntsen, som har gjort seg en bemerkelsesverdig karriere innen dans, forklarer at hun ikke har gjort så mye annet i livet enn å praktisere sitt eget fag.

– Så det å få utfordre meg på veldig mange ting som jeg er dårlig i har vært kjempespennende, forteller hun.

Før Berntsen entret Bømoen leir, satte hun seg noen konkrete mål rundt det å være sårbar og å utfordre seg selv på andre ting enn dans.

Hun skjønte imidlertid raskt at hun ikke hadde noe annet valg enn å være åpen.



Se mer om dette i videoen under.

Måtte bearbeide amerikanske inntrykk

På spørsmål om det er noen inntrykk eller opplevelser som har satt skikkelig spor, svarer hun at det er mange.

Særlig håndtering av våpen gikk inn på 34-åringen, som i forbindelse med dansekarrieren har bodd mange år i utlandet.

– Det var veldig uventet. Det å jobbe med våpen, det satte plutselig i gang noen prosesser hos meg som jeg ikke var helt klar over.

– Det kommer nok av at jeg har bodd veldig, veldig mange år av mitt voksne liv i USA. Så det kom plutselig opp her inne, uten at jeg helt visste at det satt inne. Så det har vært fint å jobbe meg gjennom det og assosiere det med noe litt annet her inne, enn det jeg kanskje har gjort i mange år da, sier hun.

VÅPENHÅNDTERING: Da Berntsen måtte håndtere våpen og skuddlyder, startet det en uventet prosess i eget hode. Foto: Matti Bernitz

Berntsen innrømmer avslutningsvis at det er mange ting hun kunne tenkt seg å ha vært bedre i, men har slått seg til ro med at «sånn er det bare».



– Jeg skulle ønske jeg kunne jenga bedre, selvfølgelig. Det er mange ting i retrospekt. Men jeg var der for å lære nye ting, så jeg vet ikke helt om jeg kunne gjort noe annerledes, avslutter hun.