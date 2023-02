Fikk tips av makker før programlederdebut

Regina Tucker (28) har vært på skjermen ved flere anledninger, blant annet i Hver gang vi møtes og Norges nye megahit. Denne våren debuterer bergensrapperen, som går under artistnavnet «Myra», som programleder.

I Hemmelige duetter skal kjente artister synge duett med andre musikalske talenter som de har et spesielt forhold til.

En vegg skiller artistene, og de aner ikke hvem som er på den andre siden, før veggen forsvinner.

Intens innspilling

Tucker er ikke alene som programleder i Hemmelige duetter. Med seg har hun Thomas Numme (52), som har flere år med programledererfaring.

– Jeg følte på et stort ansvar som kan gjøre en litt nervøs. Men siden Numme har gjort det i så mange år, så føltes det ikke like skummelt, sier Tucker til TV 2 og legger til:

FLERE HITS: Regina Tucker har i løpet av årene gitt ut flere hits. Foto: Vegard Breie/TV 2

– Han ga meg et godt tips om at det er best å bare være naturlig. At det ikke er en rolle man skal ta på seg.

Det var lange innspillingsdager hvor de gjerne spilte inn to episoder om dagen.

– Det var en intens innspilling, men en veldig fin opplevelse. Jeg står veldig bak konseptet, så det føltes veldig rett å takke ja til denne jobben, sier hun.

28-åringen mener at vi må utforske hva musikk gjør med oss i større grad.

– Jeg føler at musikk er helbredende. Det er et så universalt språk som snakker til oss alle, og jeg syntes alle burde tatt sangtimer.

GA MERSMAK: Programlederrollen ga mersmak til artisten, og noen hun gjerne ville gjort igjen. Foto: Vegard Breie/TV 2

Gruer seg til å se det på TV

Det er spesielt en hendelse Tucker gruer seg til å se på skjermen. Rett før en av innspillingene, skulle artisten ordne håret sitt selv.

– Jeg klarte å ta i en hårkrem som er hvit, så hele håret ble helt hvitt. Det er veldig overfladisk, men det var kjempeirriterende og jeg gruer meg litt til å se det, sier Tucker lattermildt.

28-åringen gleder seg til å se programmet, og hun er spent på hvordan responsen blir.

– Jeg gleder meg til å se om andre får samme opplevelse som meg når de ser på. Det var litt emosjonelt å se reaksjonene til artistene. I programmet får man se mye kjærlighet, felleskap, og store stemmer hvor det er høyt musikalsk nivå.

STØTTESPILLER: Thomas Numme har vært en trygg støttespiller for Regina Tucker i løpet av innspillingen. Foto: Espen Solli / TV 2

Hemmelige duetter har premiere førstkommende søndag på TV 2 Play og TV 2 Direkte.