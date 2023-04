Fikk tilsnakk av produksjonen: – Ble absolutt irettesatt

Didrik Solli-Tangen (35) tok korporalrollen så seriøst at han ble kalt «Fenrik junior». Inne på Setnesmoen ble artisten bedt om å tone ned alvoret.

I onsdagens «Kompani Lauritzen» inntok Didrik Solli-Tangen rollen som korporal med stort alvor. Selv ikke det minste støvfnugg forble uoppdaget da artisten gjennomførte inspeksjonen av kasernen.

Det fikk de øvrige deltakerne til å reagere.

– Solli-Tangen er jo en fenrik-junior. Det synes jeg er veldig gøy, for jeg kjenner han som en veldig rolig, snill, varm type. Når han blir korporal, så blir han litt streng, sier Sval Rosenløw Eeg (24) i episoden.

INSPEKSJON: En streng Didrik Solli-Tangen lot de andre deltakerne få gjennomgå da han inspiserte kasernen. Foto: TV 2

Solli-Tangen løftet fram vaskemaskinen, kritiserte en plakat for å ha et asymmetrisk oppheng og irettesatte aspirantene for alt fra dårlig sengestrekk til å være sene i avtrekkeren.

– Når man er der, er man inne i en boble. Da vil man ta den oppgaven så seriøst som mulig. Jeg fikk i oppgave av befalet om å stille krav til folk, og det prøvde jeg å gjøre noe med. Det var flere som kalte meg «mini-fenriken», blant annet Sval. Men det hele var gjort med et glimt i øyet, sier Didrik Solli-Tangen til TV 2.

Ble irettesatt

Under inspeksjonen holdt fenrik Geir Aker (47) et oppsyn med korporalen, før han selv inspiserte Solli-Tangens rom. Da fikk 35-åringen beskjed om å tone ned strengheten overfor de andre.

– Over tid så trenger alle sammen å høre hva de faktisk gjør bra – uten et «men». Hvis du ser et krav som ikke er innfridd, se om du kan spare det til neste anledning, sier fenriken til Solli-Tangen.

Artisten forteller at han tok lærdom av fenrikens leksjon.

– Jeg ble absolutt irettesatt, men det var en fin samtale. En rolle der man skal sjefe over og inspirere andre, krever også noe av deg som menneske. Det er ikke bare å gå på og mene og ordne. Du må gi ris og ros, og det å være konstruktiv kan også være en vanskelig oppgave, sier han.

IRETTESATT: Didrik Solli-Tangen fikk tilsnakk av fenriken etter gjennomført inspeksjon av kaernen. Foto: TV 2

Reality-bobla er et velkjent fenomen når deltakere gyver løs på «Kompani Lauritzen». Selv når TV-kameraene ikke er til stede, lever og ånder flere av kjendisene for å overholde de mange militære reglene.

Didrik Solli-Tangen forteller til TV 2 at han lynraskt kom inn i den såkalte «bobla».

– Jeg tror det handler om at vi ikke har alle forstyrrelsene som vi ellers har i hverdagen. Vi har ikke telefon, så all ledig tid går med til å pusse sko, gjøre seg kjent med og optimalisere utstyr. Man blir sånn: «Hva skal man gjøre nå?». Da blir du litt gæren i hodet.

For seriøse

Selv om Solli-Tangen hadde visse forventninger til oppholdet, ble han overrasket over hvordan det var å stå i et militært regime døgnet rundt.

– Det tror jeg mange av oss fikk litt midt i trynet, da vi kom inn. Vi var nesten litt for seriøse. Jeg tror det var under mønstringa, da vi endelig fikk utdelt utstyret vårt, så skøyet jeg litt og prøvde å ta noen morsomheter til kamera. Det ble slått hardt ned på av den ene sersjanten. Da tenkte jeg: «Åja, det er såpass. Det er såpass», forteller han.

Solli-Tangen og resten av årets deltakere tok det militære livet så seriøst at produksjonen på et tidspunkt måtte gripe inn.

I BOBLA: Deltakerne havnet rekordraskt inne i den såkalte reality-bobla i årets sesong. Foto: TV 2

– Vi fikk vel en liten påpakning fra produksjonen etter hvert: «Husk at vi skal lage TV også. Dere er veldig flinke til å være i regime her nå, men vi må huske at vi skal lage TV også».

I bobla hele tiden

Årets rekrutter havnet mye raskere i bobla enn deltakerne i tidligere sesonger, skal vi tro befal May Tømmervold (42).

– Det er veldig ekte. Det er flere som har sagt at de tror de er i førstegangstjenesten når de er med oss. Vi holder maska, selv om kameraet ikke er der. Vi er fortsatt like strenge og har fortsatt like harde ord og kommandoer å komme med. Deltakerne går opp i rett og melder seg, selv om kameraet ikke er der. De er i bobla hele tiden. Det er litt spesielt, forteller hun.

Tømmervold syntes det var spesielt å se kjendisene sprette opp i rett foran dem, selv når kameraet ikke var til stede.

– De virker oppriktig nervøse og redd for deg. Det er veldig rart, egentlig. Det er folk som er superpopulære, og her har du dem i din hule hånd. Det sier litt om hvor mye settingen og kulissene er med på å forme dem – å få dem inn i bobla.

Ville hjelpe

Mens flere av deltakerne i nesten for stor grad gikk inn i det militære alvoret, syntes befal Tømmervold at det av og til var vanskelig for henne å opprettholde den strenge minen i sin rolle.

– Det som var spesielt vanskelig var å ikke gripe inn – å hjelpe til, å komme med råd og tips. Du skulle bare stå på sidelinja, bare stå og observere, ta opp notatboka og notere ned.

42-åringen innrømmer at hun ved flere anledninger ville gripe inn for å hjelpe deltakerne, dersom de stod fast.

OPPRIKTIG NERVØSE: Befal May Tømmervold forteller at kjendisene inne på Setnesmoen var oppriktig nervøse i møte med autoritetene. Foto: TV 2

– Det å skulle være et oppstilt sur og sint befal passet meg dårlig. Jeg fikk tilbakemelding på det etterpå: «Du prøvde å være litt sint, men du smiler alltid med øynene dine, så du klarte det liksom ikke», sier hun lattermildt.

Vanskelig situasjon

Fordi deltakerne kun hadde kontakt med hverandre og produksjonen, opplevde Tømmervold dem som desperate etter å bli bedre kjent. Ifølge henne forsøkte flere deltakere å få kontakt med befalet, i håp om en ørliten bekreftelse – som et smil.

– De fisket etter noe hele tiden, stilte spørsmål og slike ting. Jeg husker veldig godt da en i befalet hadde fått spørsmål om hun hadde unger. Hun svarte «ja», og da følte hun seg plutselig så avkledd. Da hadde hun plutselig gitt en opplysning om seg selv, forteller Tømmervold.

Selv fikk 42-åringen spørsmål hva angikk det private. Etter at hun svarte, fikk hun panikk.

– Jeg skulle ikke gjøre det. Det var nesten som å være tilbake til avhørsteknikk i Forsvaret. «Shit, har jeg gitt en opplysning, å nei», tenkte jeg. Du føler deg avkledd, sier hun og ler.

– På en måte var det helt enkelt å være helt avmålt – si ja, nei, fortsett eller iverksett. Samtidig var det ordentlig vanskelig, for du har lyst til å være et menneske. Du har lyst til å være et godt befal. En som veileder og hjelper. Ikke en som står der og kjefter og er sur. Det var litt tricky.

«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 Direkte onsdager og lørdager, og er tilgjengelig på TV 2 Play.